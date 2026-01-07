Crimen y Justicia

Discutió con su esposa por el mate y le pegó en la espalda con un rebenque: tenía un arsenal en su casa

Ocurrió en Santiago del Estero. La víctima hizo la denuncia y cuando fueron a detenerlo, descubrieron que tenía cuchillos y armas de fuego en la vivienda. El acusado está prófugo

Así quedó la espalda de la mujer que hizo la denuncia

La localidad de Los Ardiles, provincia de Santiago del Estero, fue escenario de un salvaje episodio de violencia de género, en el que una mujer denunció que su esposo la latigó en la espalda con un rebenque, en medio de una absurda discusión. Según dijo la víctima, el ataque se produjo después de que el agresor le recriminara por cómo hacía los mates. Cuando la Policía fue detenerlo, le descubrieron un impresionante arsenal en la casa.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el 29 de diciembre pasado. Según consta en la denuncia de la víctima, el acusado insultó y descalificó a su pareja por la forma en que preparaba el mate, para luego tomar un rebenque y golpearla en los brazos, espalda y piernas.

El hombre, identificado como Daniel Fabio Gómez, la amenazó de muerte si intentaba salir del domicilio, lo que llevó a la mujer a refugiarse en una habitación hasta que logró comunicarse con su hermana para pedir auxilio. Cuando la Policía llegó, el acusado ya había huido. Tras más de una semana, el acusado sigue prófugo.

El caso es investigado por el fiscal Mariano Gómez, integrante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.

Según datos del diario local El Liberal, el funcionario judicial solicitó la inmediata detención del sospechoso y se desplegó un operativo policial en la zona. La víctima fue examinada por un médico de Sanidad, quien constató lesiones y luego fue acompañada a la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia formal. Actualmente, reside en la vivienda de familiares y cuenta con un botón antipánico para su protección.

En el marco de la investigación, y bajo orden judicial, la policía allanó el domingo pasado una vivienda en el paraje La Tapera, donde se presumía que Gómez podría ocultarse, pero no fue hallado en el lugar.

El arsenal que le hallaron

Según la información brindadas por las fuentes consultada por Infobae, fue un hijo mayor de edad del acusado quien permitió el ingreso del personal policial al domicilio. El joven manifestó desconocer el paradero del único acusado y admitió la existencia de armas en la vivienda.

Los agentes, en presencia de un testigo, hallaron y secuestraron una bolsa de arpillera blanca que contenía un total de siete cuchillos de distintos tipos y marcas, un facón artesanal, un rebenque trenzado, una carabina calibre 22 con almacén cargador vacío, una escopeta calibre 16 sin marca visible, una pistola Bersa calibre 22 con almacén cargador y doce cartuchos a bala, además de cuatro cartuchos de escopeta.

El procedimiento incluyó la intervención del personal de criminalística, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. La esposa de Gómez reconoció las armas como propiedad del acusado, quien según su testimonio ya la había agredido en ocasiones anteriores y representa un peligro para su integridad. Gómez fue imputado del delito de lesiones.

La mujer hizo la denuncia
