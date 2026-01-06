Crimen y Justicia

Dos detenidas por llevar 11 mil dólares falsos bajo la ropa: una de ellas gozaba de prisión domiciliaria

Las descubrió Gendarmería cuando viajaban de Jujuy a Salta en remís

Guardar
Las descubrió Gendarmería cuando viajaban de Jujuy a Salta en remís

Gendarmes de la Sección “Libertador General San Martín” del Escuadrón 60 “San Pedro” realizaron un operativo de control vial sobre la Ruta Nacional Nº34, a la altura del río Zora en la provincia de Jujuy. Durante esta intervención, los uniformados detectaron dos mujeres que transportaban 11.600 dólares falsos ocultos bajo la ropa, informaron fuentes del caso

El hallazgo se produjo el pasado 29 de diciembre mientras ambas pasajeras viajaban en un vehículo que funcionaba como remís, proveniente de Pichanal, en la provincia de Salta, con destino a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.

Personal de Gendarmería Nacional advirtió irregularidades en la vestimenta de las pasajeras al inspeccionar la documentación. La sospecha inicial llevó a solicitar la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy, la cual autorizó una requisa exhaustiva sobre las involucradas.

En ese momento, los funcionarios descubrieron fajos de billetes adheridos a los cuerpos de ambas mujeres, quienes intentaban ocultarlos entre sus prendas de vestir.

Los dólares falsos
Los dólares falsos

La pericia técnica realizada por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 60 “San Pedro” permitió confirmar que los dólares incautados eran apócrifos. Los especialistas determinaron que el total secuestrado ascendía a 11.600 dólares estadounidenses, una suma que se encontraba distribuida en varios fajos cuidadosamente escondidos. Además, junto con la divisa extranjera, se retuvieron otros elementos considerados de interés para la causa judicial que se inició tras el operativo.

De acuerdo con información de fuentes oficiales, durante el proceso de identificación, se constató que una de las detenidas se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dictada por el Juzgado Federal de Salta.

Esta circunstancia agravó la situación procesal de la sospechosa, quien había abandonado el lugar de cumplimiento de la restricción judicial para trasladarse hasta la provincia de Jujuy. La otra mujer, también pasajera del remís, fue igualmente detenida y puesta a disposición de la justicia federal.

Las autoridades dispusieron la detención de ambas mujeres, aunque posteriormente recuperaron la libertad, quedando supeditadas a la causa penal en curso.

El procedimiento se enmarcó en los operativos de control que Gendarmería Nacional desarrolla de manera permanente sobre rutas estratégicas para prevenir delitos federales, como el narcotráfico y la circulación de moneda falsa.

Fuentes oficiales precisaron que los controles sobre la Ruta Nacional Nº34 suelen intensificarse en temporadas de mayor circulación interprovincial, dado su carácter de corredor clave entre Salta y Jujuy.

En julio pasado, un control sorpresa de Gendarmería Nacional detuvo durante la madrugada a un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires sobre la Ruta Nacional 34, en el paraje El Empalado. Al revisar el equipaje, los efectivos hallaron una suma aproximada de USD 200.000 no declarada por ninguno de los pasajeros.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 3. Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó como una inspección de rutina, pero derivó en un procedimiento de mayor envergadura ante el hallazgo del dinero, cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento por ninguna persona del contingente.

Con la requisa ya en marcha, el micro fue escoltado hasta el Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, donde quedó demorado junto a sus pasajeros para profundizar las tareas de identificación y perfilar el destino de los fondos incautados, además de las pericias dispuestas por la unidad investigativa.

Si bien trascendió que se trató de dinero no declarado hallado entre las pertenencias del pasaje, no se detalló dónde se localizó el efectivo. La investigación la lleva la Fiscalía Federal de Santiago del Estero para determinar posibles infracciones a la ley penal tributaria, lavado de activos o la existencia de otros delitos relacionados.

Los pasajeros, en su mayoría oriundos de Jujuy, permanecieron alojados en el destacamento de Gendarmería durante el operativo.

Temas Relacionados

JujuySaltaGendarmeríaúltimas noticiasbilletes falsosdólares falsos

Últimas Noticias

Tres policías de Mendoza detenidos por el crimen de una mujer tras una pelea entre trapitos y clientes de un bar

Todos fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. Además, las autoridades buscan a un colectivero prófugo

Tres policías de Mendoza detenidos

Cortaba el pasto en las canchas auxiliares del club Crucero del Norte y encontró un cadáver

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Fue en el predio deportivo de Garupá

Cortaba el pasto en las

Encontraron un kayak a la deriva en Río Negro y el turista que lo alquiló se encuentra desaparecido

Una mujer que le alquiló alojamiento realizó la denuncia luego de que no le respondiera los mensajes. Es oriundo de Villa Gesell

Encontraron un kayak a la

“Yo no puse eso ahí”: la defensa del pasajero colombiano detenido en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

El hallazgo se produjo el sábado pasado. El acusado llegó en un vuelo proveniente de Roma, se pronunció inocente y denunció irregularidades en el procedimiento

“Yo no puse eso ahí”:

El tercer sospechoso del crimen de Jeremías Monzón estuvo ante el juez y se fue a su casa: “No importa la edad, son asesinos”

Se quejó la madre de la víctima. El chico tiene 14 años y no es punible, por lo que enfrentó la audiencia de atribución del hecho, como había sucedido con el otro adolescente implicado. Sólo está presa la acusada de 16 años

El tercer sospechoso del crimen
DEPORTES
La fuerte denuncia de un

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

TELESHOW
La tremenda respuesta de Sabrina

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

INFOBAE AMÉRICA

Así es GoHam, la “hamburguesa”

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro