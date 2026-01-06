Dos detenidas por llevar 11 mil dólares falsos bajo la ropa: una de ellas gozaba de prisión domiciliaria

Las descubrió Gendarmería cuando viajaban de Jujuy a Salta en remís

Gendarmes de la Sección “Libertador General San Martín” del Escuadrón 60 “San Pedro” realizaron un operativo de control vial sobre la Ruta Nacional Nº34, a la altura del río Zora en la provincia de Jujuy. Durante esta intervención, los uniformados detectaron dos mujeres que transportaban 11.600 dólares falsos ocultos bajo la ropa, informaron fuentes del caso

El hallazgo se produjo el pasado 29 de diciembre mientras ambas pasajeras viajaban en un vehículo que funcionaba como remís, proveniente de Pichanal, en la provincia de Salta, con destino a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.

Personal de Gendarmería Nacional advirtió irregularidades en la vestimenta de las pasajeras al inspeccionar la documentación. La sospecha inicial llevó a solicitar la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy, la cual autorizó una requisa exhaustiva sobre las involucradas.

En ese momento, los funcionarios descubrieron fajos de billetes adheridos a los cuerpos de ambas mujeres, quienes intentaban ocultarlos entre sus prendas de vestir.

Los dólares falsos

La pericia técnica realizada por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 60 “San Pedro” permitió confirmar que los dólares incautados eran apócrifos. Los especialistas determinaron que el total secuestrado ascendía a 11.600 dólares estadounidenses, una suma que se encontraba distribuida en varios fajos cuidadosamente escondidos. Además, junto con la divisa extranjera, se retuvieron otros elementos considerados de interés para la causa judicial que se inició tras el operativo.

De acuerdo con información de fuentes oficiales, durante el proceso de identificación, se constató que una de las detenidas se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dictada por el Juzgado Federal de Salta.

Esta circunstancia agravó la situación procesal de la sospechosa, quien había abandonado el lugar de cumplimiento de la restricción judicial para trasladarse hasta la provincia de Jujuy. La otra mujer, también pasajera del remís, fue igualmente detenida y puesta a disposición de la justicia federal.

Las autoridades dispusieron la detención de ambas mujeres, aunque posteriormente recuperaron la libertad, quedando supeditadas a la causa penal en curso.

El procedimiento se enmarcó en los operativos de control que Gendarmería Nacional desarrolla de manera permanente sobre rutas estratégicas para prevenir delitos federales, como el narcotráfico y la circulación de moneda falsa.

Fuentes oficiales precisaron que los controles sobre la Ruta Nacional Nº34 suelen intensificarse en temporadas de mayor circulación interprovincial, dado su carácter de corredor clave entre Salta y Jujuy.

En julio pasado, un control sorpresa de Gendarmería Nacional detuvo durante la madrugada a un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires sobre la Ruta Nacional 34, en el paraje El Empalado. Al revisar el equipaje, los efectivos hallaron una suma aproximada de USD 200.000 no declarada por ninguno de los pasajeros.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 3. Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó como una inspección de rutina, pero derivó en un procedimiento de mayor envergadura ante el hallazgo del dinero, cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento por ninguna persona del contingente.

Con la requisa ya en marcha, el micro fue escoltado hasta el Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, donde quedó demorado junto a sus pasajeros para profundizar las tareas de identificación y perfilar el destino de los fondos incautados, además de las pericias dispuestas por la unidad investigativa.

Si bien trascendió que se trató de dinero no declarado hallado entre las pertenencias del pasaje, no se detalló dónde se localizó el efectivo. La investigación la lleva la Fiscalía Federal de Santiago del Estero para determinar posibles infracciones a la ley penal tributaria, lavado de activos o la existencia de otros delitos relacionados.

Los pasajeros, en su mayoría oriundos de Jujuy, permanecieron alojados en el destacamento de Gendarmería durante el operativo.