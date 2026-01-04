Crimen y Justicia

Ya son cinco los detenidos por el ataque a tiros que dejó a una nena de 7 años baleada en Rosario

Se trata de un joven de 20 años señalado como el cómplice del individuo que disparó

Los elementos secuestrados por la Policía en los allanamientos

La investigación por el ataque a tiros que dejó herida a una niña de 7 años en el barrio Empalme Graneros, la semana pasada, sumó este sábado un nuevo detenido. Se trata de un joven de 20 años quien habría sido el conductor de una de las motos involucradas en la balacera.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó en Cullen al 1300 bis a L.I.A. y con esta captura ya son cinco los sospechosos identificados en la causa que investiga la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. Entre los detenidos hay un adolescente de 16, otros dos que apenas superan los 20 años, y un adulto.

Los disparos tuvieron lugar el pasado lunes en la intersección de la calle Génova y Cabal, en el corazón del barrio Empalme Graneros, al noroeste de Rosario.

El quinto sospechoso fue atrapado en una vivienda de la calle Cullen al 1300 bis (Google Maps)

Según indicó Rosario 3, las fuentes policiales que intervienen en el caso informaron que el operativo de este sábado se realizó en un pasillo cercano al lugar del hecho y que el detenido será indagado en los próximos días como presunto cómplice en el ataque que terminó la menor gravemente herida. La víctima recibió un disparo en el abdomen mientras caminaba rumbo a un quiosco junto a su primito. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte, donde permanece internada y se recupera con pronóstico estable.

De acuerdo con las primeras hipótesis, P.I.T. -según sus iniciales- quedó en medio de una balacera efectuada por dos personas que circulaban en una motocicleta negra. Los investigadores no han determinado aun si los disparos estaban dirigidos contra la vivienda de la niña o si el blanco era otro objetivo del barrio.

La víctima se recupera en un hospital ubicado al noreste de Rosario

Algunos testigos y vecinos del lugar señalaron que la casa de la pequeña está vinculada a la venta de drogas al menudeo, lo que en muchas ocasiones desata episodios de violencia. Sin embargo, la madre de la víctima negó esa relación, aunque admitió que algunos familiares han estado involucrados en conflictos previos con la ley. Uno de ellos, había cumplido una condena por extorsiones y tendría relación con la venta de drogas, lo que refuerza la sospecha.

Tras el ataque, la policía secuestró en el lugar nueve vainas servidas calibre 9 milímetros, una evidencia que fue clave para orientar la investigación. Además, el dato de la motocicleta negra con detalles grises, les permitió avanzar en un operativo cerrojo para dar con los autores del hecho.

El despliegue policial derivó en un allanamiento en San Cayetano y Cabal, donde uno de los sospechosos intentó descartar una motocicleta Bajaj Dominar 250cc, que tenía pedido de secuestro. La persecución concluyó en una vivienda de pasillo, donde resultaron detenidos Aníbal Jorge B. (51), Emanuel Mauricio A. (22), Abigail Ludmila B. (20) y Dylan Maximiliano P. (16). En ese domicilio, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, compatible con el arma utilizada en el ataque. Además, secuestraron dos escopetas, una calibre 16 y otra calibre 12.

Las autoridades realizaron dos allanamientos

De acuerdo a las fuentes de la investigación, el joven de 16 años es el principal acusado de haber disparado el arma que impactó en el abdomen de la niña. En tanto, la chica de 20 años fue arrestada por intentar ocultar el arma utilizada en el hecho. La policía también incautó la moto empleada en el ataque, que había sido robada días antes. En este sentido, el juez Juan Ignacio Gasparini ordenó que permanezca en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Gracias al trabajo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la PDI, pudieron concretar el reciente arresto, señalado como el cómplice del adolescente gatillero. La investigación avanza para esclarecer el grado de responsabilidad de cada implicado y determinar si resta identificar a más personas involucradas en el ataque.

