Violencia en Rosario: balearon a una nena de 7 años en un ataque a tiros

El lugar del ataque

Una nena de 7 años fue baleada durante la noche de este lunes en la zona noroeste de Rosario, en un ataque a tiros que fue perpetrado por dos gatilleros en una moto negra, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La víctima, identificada como P.I.T. fue trasladada en un auto particular hasta el Hospital de Niños Zona Norte, donde quedó internada con una herida de arma de fuego en el abdomen. Su pronóstico es estable.

La balacera tuvo lugar en las inmediaciones de Génova y Cabal, en el barrio Empalme Graneros, donde la menor resultó herida por uno de los nueve disparos que realizaron los sicarios. Los peritos forenses que trabajaron en la escena secuestraron nueve vainas servidas calibre .9 milímetros.

Según los primeros indicios recolectados por la Policía, un familiar de la menor baleada que fue entrevistado por los agentes había cumplido una condena por extorsiones y tendría relación con la venta minorista de droga en el barrio, por lo que suponen que podría tratarse de un ataque vinculado a ese contexto.

Las dos escopetas incautadas en la casa donde fueron hallados los sospechosos

El Comando Radioeléctrico montó un operativo cerrojo en el barrio en busca de una moto negra con detalles grises, detalles del rodado que brindaron los testigos del hecho.

En San Cayetano y Cabal dieron con un sospechoso que descartó una Dominar Bajaj 250cc. negra y gris para meterse en un pasillo de casas de construcción precaria. El vehículo tenía pedido de secuestro activo, de acuerdo a lo apuntado desde la fuerza de seguridad.

La persecución a pie finalizó en una propiedad de pasillo, donde fueron aprehendidos Aníbal Jorge B. (51), Emanuel Mauricio A. (22), Abigail Ludmila B. (20) y Dylan Maximiliano P. (16). En ese inmueble se incautaron una pistola calibre .9 milímetros -coincidente con el usado para el ataque a tiros- y dos escopetas, una calibre .16 y otra calibre .12.

La pistola calibre .9 milímetros que habrían utilizado los gatilleros

En el barrio Empalme Graneros se dieron varios episodios de violencia en las últimas horas. Este lunes por la madrugada balearon a un hombre de 38 años en el pecho en Barra al 1600 bis. En la misma cuadra, pero a la noche, hirieron en la mano derecha a una mujer de 43 años.

En el mismo sector, el pasado domingo un adolescente de 16 años fue baleado en el brazo derecho en la esquina de Ottone y La República y dijo ante la Policía que había sido atacado en el marco de la resistencia a un presunto intento de robo.