Crimen y Justicia

Córdoba: con un arma de juguete, le robó a una mujer y terminó detenido

Ocurrió en el barrio Los Plátanos de la ciudad capital. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad

Guardar
El detenido quedó a disposición de la Justicia

Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba tras amenazar y robarle dinero a una mujer con una réplica de un arma de fuego. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, informaron fuentes policiales a Infobae.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió este miércoles por la mañana en el barrio Los Plátanos, en la intersección de las calles Luis Agote y Maestro Vidal.

Según la reconstrucción oficial, el delincuente abordó a la víctima y le sustrajo dinero en efectivo bajo amenazas con la supuesta arma.

La secuencia fue captada por el centro de monitorio de la Policía de Córdoba y los operadores dieron aviso del evento a efectivos que acudieron rápidamente a la escena, tal como indicaron las fuentes.

Tras el operativo policial, el sospechoso fue interceptado minutos después en la calle Ángelo de Peredo al 3500. Durante el procedimiento, el personal policial secuestró una riñonera con el dinero robado y la réplica que habría sido utilizada para intimidar a la mujer.

Es parte del protocolo de la fuerza de seguridad exhibir los elementos secuestrados en el momento ante las cámaras, cuyas imágenes visualizan en vivo desde el centro de monitoreo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia cordobesa junto con los elementos secuestrados, detallaron las fuentes a este medio.

Los elementos incautados (Captura)
Una pareja amenazó a un colectivero con un cuchillo por el precio del boleto

En otro procedimiento, la Policía de Córdoba detuvo a una pareja acusada de amenazar con un cuchillo al chofer de un colectivo en el barrio Parque Latino. El episodio se registró en la zona de las calles Armada Argentina y Cacheuta.

Según informaron las fuentes, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, subieron a un colectivo y mantuvieron una discusión con el conductor por el valor del pasaje. En medio del altercado, uno de ellos sacó un arma blanca para intimidarlo, destacaron las fuentes.

El episodio motivó un alerta y, en consecuencia, se desplegó un operativo policial en el lugar que permitió interceptar y detener a los sospechosos en inmediaciones a la violenta escena.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una mochila en la que se encontraba el cuchillo utilizado en la amenaza, indicaron desde la fuerza de seguridad provincial en un comunicado al que accedió Infobae.

Los aprehendidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, junto con los elementos incautados.

