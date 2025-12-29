Crimen y Justicia

La lucha contra el microtráfico en Santa Fe: se derrumbó el búnker N°100 en la provincia

Fue en Venado Tuerto, a dos años de implementación de la ley contra el narco en los barrios

Guardar
El búnker N°100 derribado
El búnker N°100 derribado

La Provincia de Santa Fe alcanzó este lunes un hito en su política de combate al microtráfico al derribar el búnker N°100 de venta de drogas, ubicado en Venado Tuerto.

La acción, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, se realizó en la calle Pavón 568, en el departamento General López, y marcó los dos años de la implementación de la Ley de Microtráfico, una normativa que ha permitido intensificar la lucha contra el narcotráfico a escala barrial y reducir los niveles de violencia vinculados a estas actividades.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la importancia de estos procedimientos para la vida cotidiana de los vecinos. Según declaraciones recogidas por el Gobierno Provincial, el funcionario afirmó que “alrededor de estos puntos de venta se potencian otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, enfatizando que la erradicación de búnkeres representa “un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

Cococcioni remarcó que la Ley de Microtráfico ha dotado a la provincia de una herramienta inmediata y efectiva, y resaltó el trabajo coordinado con la fiscalía.

El búnker derribado
El búnker derribado

Durante la conferencia de prensa, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, subrayó que el derribo constituye “un mensaje muy fuerte e importante en la lucha que llevamos adelante contra el narcotráfico”.

Chiarella agradeció el respaldo del ministro Cococcioni y del gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó los logros recientes: “Hoy hay delincuentes que están presos, como David Arreche y Alejandra Tiseyra, junto a su banda de ocho personas”.

El operativo en Venado Tuerto
El operativo en Venado Tuerto

El abordaje de la problemática contempla la inactivación sostenida de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia, con la coordinación entre el Gobierno Provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los municipios y comunas. El objetivo es desarticular estructuras del narcotráfico y fortalecer la seguridad en toda la provincia.

El titular de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que la Ley de Microtráfico ha cambiado los tiempos de la investigación sobre narcotráfico, permitiendo que en poco tiempo se pueda allanar, imputar y detener a los involucrados, además de proceder con la inactivación de los puntos de venta, lo que representa un impacto significativo para los barrios afectados.

A la izquierda, el intendente
A la izquierda, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y a la derecha, Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Temas Relacionados

Santa Fenarcomenudeo

Últimas Noticias

Estaba pescando en el río Paraná Guazú, llegaron en una lancha y lo mataron de un tiro en el pecho: seis detenidos

El homicidio ocurrió hace seis meses, pero este lunes se lograron las detenciones de un crimen en el marco de un robo

Estaba pescando en el río

“Mirá la que me robé, zarpado de atrevido está tu marido”: cayó la banda que robaba camionetas Toyota 4x4

La organización criminal la liderada “El Gordo Ale”, quien coordinaba las acciones desde una cárcel. Usaban inhibidores de señal y adulteración de patentes. Hay 12 detenidos

“Mirá la que me robé,

Una abuela desesperada y una nieta en peligro: la historia de violencia del actor porno de La Matanza

Lucas Nahuel Jerez, alias “Focu69″, fue elevado a juicio, acusado de prostituir a sus parejas y de vender contenido sexual de una menor

Una abuela desesperada y una

El audio del dueño del Mercedes Pagoda sobre el choque en la Panamericana: “Vino un auto de atrás y lo sacudió”

El propietario del vehículo, con el que pensaba viajar a Punta del Este, dio su versión del accidente

El audio del dueño del

El increíble resultado del test de alcoholemia a un conductor que manejaba borracho por una ruta de la Costa Atlántica

Ocurrió sobre la Ruta Provincial 226, a la altura de Balcarce. En otro control, un automovilista también dio positivo y se justificó al asegurar que había consumido “vinagre”

El increíble resultado del test
DEPORTES
La Argentina pone primera en

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

“Michael está aquí, diferente, pero aquí”: el emocionante mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años de su accidente

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

TELESHOW
Nuevo parte médico del Hospital

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

INFOBAE AMÉRICA

El grupo terrorista Hamas ratificó

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Alerta Groenlandia y la Antártida: cuáles son los 3 factores que podrían transformar el mapa costero mundial antes de 2300