La lucha contra el microtráfico en Santa Fe: se derrumbó el búnker N°100 en la provincia

El búnker N°100 derribado

La Provincia de Santa Fe alcanzó este lunes un hito en su política de combate al microtráfico al derribar el búnker N°100 de venta de drogas, ubicado en Venado Tuerto.

La acción, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, se realizó en la calle Pavón 568, en el departamento General López, y marcó los dos años de la implementación de la Ley de Microtráfico, una normativa que ha permitido intensificar la lucha contra el narcotráfico a escala barrial y reducir los niveles de violencia vinculados a estas actividades.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la importancia de estos procedimientos para la vida cotidiana de los vecinos. Según declaraciones recogidas por el Gobierno Provincial, el funcionario afirmó que “alrededor de estos puntos de venta se potencian otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, enfatizando que la erradicación de búnkeres representa “un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

Cococcioni remarcó que la Ley de Microtráfico ha dotado a la provincia de una herramienta inmediata y efectiva, y resaltó el trabajo coordinado con la fiscalía.

El búnker derribado

Durante la conferencia de prensa, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, subrayó que el derribo constituye “un mensaje muy fuerte e importante en la lucha que llevamos adelante contra el narcotráfico”.

Chiarella agradeció el respaldo del ministro Cococcioni y del gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó los logros recientes: “Hoy hay delincuentes que están presos, como David Arreche y Alejandra Tiseyra, junto a su banda de ocho personas”.

El operativo en Venado Tuerto

El abordaje de la problemática contempla la inactivación sostenida de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia, con la coordinación entre el Gobierno Provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los municipios y comunas. El objetivo es desarticular estructuras del narcotráfico y fortalecer la seguridad en toda la provincia.

El titular de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que la Ley de Microtráfico ha cambiado los tiempos de la investigación sobre narcotráfico, permitiendo que en poco tiempo se pueda allanar, imputar y detener a los involucrados, además de proceder con la inactivación de los puntos de venta, lo que representa un impacto significativo para los barrios afectados.

A la izquierda, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y a la derecha, Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe