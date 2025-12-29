Crimen y Justicia

Estaba pescando en el río Paraná Guazú, llegaron en una lancha y lo mataron de un tiro en el pecho: seis detenidos

El homicidio ocurrió hace seis meses, pero este lunes se lograron las detenciones de un crimen en el marco de un robo

Guardar
La embarcación secuestrada a los
La embarcación secuestrada a los sospechosos

Seis meses y un día duró la investigación para esclarecer el crimen de un hombre a orillas del río Paraná Guazú, en la Segunda Sección de Islas de Campana, ocurrido el 28 de junio pasado. Son seis los sospechosos que fueron apresados en las últimas horas por la Policía Bonaerense en el marco de la causa por el asesinato de un pescador: se acercaron con una lancha a la orilla, lo encandilaron con un reflector y le dispararon en el pecho para robarle.

El episodio ocurrió cerca de la Boya 555, a unos cinco kilómetros del Canal Alem, en una zona donde la niebla y la oscuridad dificultaban la visibilidad. Quienes presenciaron el hecho relataron a la policía que se encontraban pescando junto a familiares, tanto desde una embarcación como desde la costa.

En esos momentos, una embarcación tipo tracker abierta se acercó y encendió un reflector sobre ellos. Los ocupantes, varios hombres, se identificaron como integrantes de una fuerza y ordenaron a los pescadores arrojarse al suelo.

En ese contexto, uno de los tripulantes de la embarcación disparó con una escopeta, hiriendo por la espalda al hombre que estaba en la costa, mientras uno de los acompañantes de la víctima escapó hacia una zona de monte en busca de resguardo.

Parte de lo incautado a
Parte de lo incautado a los detenidos

Los agresores emprendieron la huida en la embarcación, llevándose pertenencias de la víctima y navegando en dirección al Río de la Plata.

La fuga de los atacantes se vio facilitada por la espesa niebla, la ausencia de luz y la complejidad del entorno, lo que impidió una reacción inmediata de los testigos y dificultó la llegada de auxilio. La ambulancia también se demoró, debido a la distancia y las condiciones climáticas adversas. Al arribar, el personal médico confirmó el fallecimiento de la víctima a causa de una herida de arma de fuego en el tórax.

La UFI N°2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela, tomó intervención en la causa, con la participación de Policía Científica y el Cuerpo Médico. Se iniciaron actuaciones preliminares bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.

Hay tres detenidos por el
Hay tres detenidos por el homicidio y otros tres por tenencia de armas y drogas

La investigación avanzó de manera sostenida durante los meses siguientes. Este lunes, tras intensas tareas de análisis de información y trabajo de campo, se logró esclarecer el hecho.

Según fuentes del caso, en ese contexto, se emitieron nueve órdenes de allanamiento y cinco de detención, que permitieron desplegar un operativo coordinado entre las diferentes fuerzas actuantes bajo directivas precisas de la autoridad judicial.

El procedimiento derivó en la detención de tres personas directamente vinculadas al homicidio, así como en la aprehensión de otras tres por tenencia ilegal de arma de guerra y violaciones a la Ley 23.737.

Entre los elementos incautados figuran tres escopetas (calibres 28, 16 y 12/70), una carabina calibre .22, cerca de 100 municiones calibre .22, una embarcación tipo tracker, aproximadamente 180 gramos de marihuana, cuchillería, linternas, indumentaria y teléfonos celulares. Todo lo secuestrado quedó bajo análisis por su posible relación con el caso.

En comunicación permanente con la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, la autoridad judicial validó los procedimientos realizados y dispuso la continuidad de las diligencias que buscan profundizar la investigación y determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Temas Relacionados

homicidiosrobosinseguridadCampanarío Paraná Guazúúltimas noticiasPolicía Bonaerense

Últimas Noticias

La lucha contra el microtráfico en Santa Fe: se derrumbó el búnker N°100 en la provincia

Fue en Venado Tuerto, a dos años de implementación de la ley contra el narco en los barrios

La lucha contra el microtráfico

“Mirá la que me robé, zarpado de atrevido está tu marido”: cayó la banda que robaba camionetas Toyota 4x4

La organización criminal la liderada “El Gordo Ale”, quien coordinaba las acciones desde una cárcel. Usaban inhibidores de señal y adulteración de patentes. Hay 12 detenidos

“Mirá la que me robé,

Una abuela desesperada y una nieta en peligro: la historia de violencia del actor porno de La Matanza

Lucas Nahuel Jerez, alias “Focu69″, fue elevado a juicio, acusado de prostituir a sus parejas y de vender contenido sexual de una menor

Una abuela desesperada y una

El audio del dueño del Mercedes Pagoda sobre el choque en la Panamericana: “Vino un auto de atrás y lo sacudió”

El propietario del vehículo, con el que pensaba viajar a Punta del Este, dio su versión del accidente

El audio del dueño del

El increíble resultado del test de alcoholemia a un conductor que manejaba borracho por una ruta de la Costa Atlántica

Ocurrió sobre la Ruta Provincial 226, a la altura de Balcarce. En otro control, un automovilista también dio positivo y se justificó al asegurar que había consumido “vinagre”

El increíble resultado del test
DEPORTES
La Argentina pone primera en

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

“Michael está aquí, diferente, pero aquí”: el emocionante mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años de su accidente

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

TELESHOW
Nuevo parte médico del Hospital

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

INFOBAE AMÉRICA

El grupo terrorista Hamas ratificó

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Alerta Groenlandia y la Antártida: cuáles son los 3 factores que podrían transformar el mapa costero mundial antes de 2300