Estaba pescando en el río Paraná Guazú, llegaron en una lancha y lo mataron de un tiro en el pecho: seis detenidos

La embarcación secuestrada a los sospechosos

Seis meses y un día duró la investigación para esclarecer el crimen de un hombre a orillas del río Paraná Guazú, en la Segunda Sección de Islas de Campana, ocurrido el 28 de junio pasado. Son seis los sospechosos que fueron apresados en las últimas horas por la Policía Bonaerense en el marco de la causa por el asesinato de un pescador: se acercaron con una lancha a la orilla, lo encandilaron con un reflector y le dispararon en el pecho para robarle.

El episodio ocurrió cerca de la Boya 555, a unos cinco kilómetros del Canal Alem, en una zona donde la niebla y la oscuridad dificultaban la visibilidad. Quienes presenciaron el hecho relataron a la policía que se encontraban pescando junto a familiares, tanto desde una embarcación como desde la costa.

En esos momentos, una embarcación tipo tracker abierta se acercó y encendió un reflector sobre ellos. Los ocupantes, varios hombres, se identificaron como integrantes de una fuerza y ordenaron a los pescadores arrojarse al suelo.

En ese contexto, uno de los tripulantes de la embarcación disparó con una escopeta, hiriendo por la espalda al hombre que estaba en la costa, mientras uno de los acompañantes de la víctima escapó hacia una zona de monte en busca de resguardo.

Parte de lo incautado a los detenidos

Los agresores emprendieron la huida en la embarcación, llevándose pertenencias de la víctima y navegando en dirección al Río de la Plata.

La fuga de los atacantes se vio facilitada por la espesa niebla, la ausencia de luz y la complejidad del entorno, lo que impidió una reacción inmediata de los testigos y dificultó la llegada de auxilio. La ambulancia también se demoró, debido a la distancia y las condiciones climáticas adversas. Al arribar, el personal médico confirmó el fallecimiento de la víctima a causa de una herida de arma de fuego en el tórax.

La UFI N°2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela, tomó intervención en la causa, con la participación de Policía Científica y el Cuerpo Médico. Se iniciaron actuaciones preliminares bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.

Hay tres detenidos por el homicidio y otros tres por tenencia de armas y drogas

La investigación avanzó de manera sostenida durante los meses siguientes. Este lunes, tras intensas tareas de análisis de información y trabajo de campo, se logró esclarecer el hecho.

Según fuentes del caso, en ese contexto, se emitieron nueve órdenes de allanamiento y cinco de detención, que permitieron desplegar un operativo coordinado entre las diferentes fuerzas actuantes bajo directivas precisas de la autoridad judicial.

El procedimiento derivó en la detención de tres personas directamente vinculadas al homicidio, así como en la aprehensión de otras tres por tenencia ilegal de arma de guerra y violaciones a la Ley 23.737.

Entre los elementos incautados figuran tres escopetas (calibres 28, 16 y 12/70), una carabina calibre .22, cerca de 100 municiones calibre .22, una embarcación tipo tracker, aproximadamente 180 gramos de marihuana, cuchillería, linternas, indumentaria y teléfonos celulares. Todo lo secuestrado quedó bajo análisis por su posible relación con el caso.

En comunicación permanente con la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, la autoridad judicial validó los procedimientos realizados y dispuso la continuidad de las diligencias que buscan profundizar la investigación y determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.