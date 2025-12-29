Crimen y Justicia

El increíble resultado del test de alcoholemia a un conductor que manejaba borracho por una ruta de la Costa Atlántica

Ocurrió sobre la Ruta Provincial 226, a la altura de Balcarce. En otro control, un automovilista también dio positivo y se justificó al asegurar que había consumido “vinagre”

"Desbordamiento de rango": el increíble
"Desbordamiento de rango": el increíble resultado que arrojó un alcoholímetro durante un control sobre la ruta provincial 226, a la altura de Balcarce.

En el marco de los controles viales desplegados por el Operativo Sol a Sol, personal del Ministerio de Transporte bonaerense detectó este jueves a la madrugada a un conductor que manejaba con altos niveles de alcohol en sangre por la ruta provincial 226, que une a la localidad de General Villegas con la ciudad de Mar del Plata. Y al realizarle el test de alcoholemia correspondiente, el alcoholímetro saturó por un resultado tan increíble como inesperado.

Según comunicaron a Infobae desde la cartera que conduce Martín Marinucci, la situación fue advertida por personal de la Policía Vial del partido de General Pueyrredón a la altura del kilómetro 64,5 de la RP 226, cerca de la ciudad de Balcarce. Allí, detectaron que un conductor realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, y solicitaron que frenara su marcha.

Al realizar el test, el dispositivo arrojó la leyenda “desbordamiento de rango”, lo que indica que el nivel de alcohol en sangre supera la capacidad máxima de medición de los equipos. En rigor, se trataba de un nivel de alcoholemia ampliamente superior al límite permitido por la Ley de Alcohol Cero, vigente en el territorio bonaerense.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se retuvo el vehículo y se aguardó la llegada de un conductor alternativo, mientras el infractor quedó a disposición del proceso judicial.

Tras este episodio, desde el Ministerio de Transporte de PBA advirtieron que con niveles superiores a 3,00 g/l, el organismo humano sufre una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones que son incompatibles con la conducción segura y responsable.

“No tomé alcohol, tomé vinagre”

Controles de alcoholemia - Operativo Sol a Sol 2025/26

En otro control, un conductor fue detenido mientras conducía bajo los efectos del alcohol por una ruta bonaerense y la excusa que dio al realizarle el test de alcoholemia fue tan ocurrente que sorprendió a los agentes.

Recuerde que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es cero, ¿si?“, se escucha que la agente le informó al automovilista en cuestión durante el video publicado en esta nota. De inmediato, el conductor afirmó que estaba al tanto de la normativa vigente, y al momento de comunicar qué había bebido antes de ser detenido en el retén, aseguró: ”No tomé alcohol, tomé vinagre“.

Tras unos segundos, el alcoholímetro arrojó que tenía 1,21 gramos de alcohol en sangre. “¿Cuánto vinagre le puso a la ensalada?“, le consultó la agente con ironía al hombre, que a pesar del resultado se mantuvo firme en su postura. ”No tomo alcohol", concluyó.

El Ministerio de Transporte endureció los controles en rutas bonaerenses

El Ministerio de Transporte bonaerense intensificó los controles nocturnos de alcoholemia y seguridad vial en rutas turísticas y accesos metropolitanos, con operativos realizados durante la madrugada del sábado y domingo.

Las acciones se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Endurecieron los controles de alcoholemia
Endurecieron los controles de alcoholemia por el Operativo Sol a Sol

Días atrás, tras participar del lanzamiento del Operativo Sol junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro Marinucci había anticipado un fuerte despliegue territorial con más controles, equipamiento y tecnología para reforzar la prevención vial y la asistencia ante siniestros.

“Es un operativo dinámico, con más herramientas tecnológicas y más vehículos para brindar asistencia ante cualquier hecho de tránsito”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, el funcionario recordó la vigencia de la Ley de Alcohol Cero al Volante y las campañas “Siempre Casco” y “Un Click que Salva”, y fue enfático: “Vamos a tener personal de fiscalización en las rutas para cuidar la vida de cada bonaerense y garantizar viajes seguros durante todo el verano”.

