Un policía de la Ciudad respondió a un pedido de auxilio, fue atacado con una cuchilla y baleó al agresor

Salta y Constitución, la zona donde ocurrió el ataque

Un policía de la Ciudad respondió al pedido de auxilio de un hombre en el barrio porteño de Constitución que se sentía amenazado por un sospechoso. En ese contexto, el presunto agresor se abalanzó sobre el oficial y el uniformado le disparó y lo hirió, explicaron fuentes del caso a Infobae.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Constitución y Salta, a unos 200 metros de la estación de trenes del Ferrocarril Roca.

Todo comenzó cuando uno de los policías que recorren la zona escuchó el pedido de auxilio de un transeúnte que afirmó estar siendo seguido por un hombre armado con un cuchillo tipo carnicero, explicaron las fuentes del caso a este medio.

Según la información oficial, el individuo que portaba el arma blanca desoyó la orden de alto impartida por el policía y se abalanzó de manera amenazante sobre un oficial, manteniendo el cuchillo de carnicero en la mano.

Frente a la amenaza inminente, el policía utilizó su arma reglamentaria y logró herir al agresor: le dio un tiro en la cabeza. El hombre baleado fue asistido en el lugar por el SAME y, posteriormente, trasladado al hospital Ramos Mejía.

