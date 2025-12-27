Crimen y Justicia

Repudiable acto de discriminación: adolescentes atacaron con fuegos artificiales la casa de un compañero con discapacidad

Ocurrió en la localidad bonaerense de 9 de Julio. Los agresores actuaron desde sus autos, lo insultaron y luego huyeron. La familia denunció el hecho. El video

Así fue el ataque discriminatorio en la localidad de 9 de Julio contra el alumno con discapacidad

La ciudad bonaerense de 9 de Julio fue escenario de un violento acto de discriminación, en el que un grupo de alumnos de un reconocido colegio local atacaron con fuegos artificiales la casa de un compañero que padece una discapacidad motriz. La secuencia quedó registrada en un cámara de seguridad.

Todo ocurrió durante la madrugada del lunes 22, cuando el grupo de adolescentes atacó la vivienda ubicada en la intersección de Belgrano y Maipú. Además de los fuegos artificiales contra las ventanas de la propiedad, los agresores profirieron insultos discriminatorios.

“Paralítico de mierda”, “imbécil” y “mogólico”, fueron algunas de las expresiones que los estudiantes le gritaron a su compañero. De acuerdo con lo que se ve en la filmación, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana e incluyó la participación de varias camionetas y autos que pasaron reiteradas veces frente al domicilio. Generaron explosiones y gritos que despertaron a la familia de la víctima.

Pamela, la madre del chico, expresó su indignación por lo sucedido y confirmó que avanzarán con la denuncia policial. “Es un ataque discriminatorio, espantoso e inadmisible. No fue una travesura ni una broma, fue violencia”, sostuvo al medio 24con.

Desde el entorno familiar remarcaron que el ataque generó un fuerte impacto emocional en la víctima y en todo su círculo íntimo. “Tiraron fuegos artificiales contra nuestra casa y lo insultaron por su discapacidad. Fue aterrador”, relataron.

Además, indicaron que los agresores ya habrían sido identificados y que esperan una respuesta firme por parte de la Justicia. La Dirección General de Discapacidad de 9 de Julio difundió un comunicado de repudio e informó que su espacio permanece abierto para recibir consultas y propuestas que fortalezcan la inclusión en la comunidad.

“Como sociedad tenemos la responsabilidad de fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las Personas con Discapacidad, luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a ellas”, reza el comunicado.

Ataque a docentes de una escuela

A principios de este mes, un grupo de docentes de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, ubicada en la localidad de Grand Bourg, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, denunció el brutal ataque que sufrieron por parte de la familia de una alumna, cuyos integrantes irrumpieron con violencia poco antes de que los alumnos comenzaran a merendar en el comedor del establecimiento.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que hay un sospechoso identificado, en tanto que la fiscal Mirna Sánchez, a cargo de la investigación, trabaja para individualizar a los otros agresores.

Las víctimas, según expusieron en un comunicado publicado en redes sociales, sufrieron golpes de puño, insultos y quemaduras, luego de que fueran rociadas con el mate cocido que pensaban servirle a los niños antes de ser agredidos.

De acuerdo a la denuncia que una de las maestras compartió en su perfil de la red social Facebook, el violento episodio ocurrió por la tarde, cuando los atacantes ingresaron de forma violenta al colegio -ubicado en el cruce de Valparaíso y Maure-, pateando el portón del comedor que conecta primaria y secundaria.

Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas.

Las maestras fueron sorprendidas mientras preparaban la merienda para el alumnado. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.

En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas que se desarrollaban dentro del establecimiento, los agresores le exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, a pesar de que no entendían el motivo del ataque. “No podemos dejar de pensar qué habría ocurrido si este episodio sucedía diez minutos después, cuando el comedor hubiera estado lleno de chicos y personal”, reflexionó Laura.

Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron diversas lesiones. La disputa se trasladó a la plaza ubicada frente al lugar del hecho.

A raíz de este ataque, los docentes de la E.P. N° 29 de Grand Bourg advirtieron que no se trató de un hecho aislado, De hecho, apenas un día antes de este episodio, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno.

