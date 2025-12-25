Cómo la Justicia intenta determinar de dónde vino la bala perdida que impactó en la cabeza de la nena de 12 años

Un plomo hallado en las inmediaciones de la casa de la nena

Mientras la niña de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida en Ramos Mejía continúa internada en estado crítico, la fiscal Valeria Courtade que investiga el hecho intenta determinar de dónde vino el proyectil que impactó en la cabeza de la menor durante los festejos de Navidad.

La funcionaria judicial, titular de la UFI N°3 de Morón, tomó intervención en el caso luego del dramático episodio ocurrido apenas pasada la medianoche, cuando la víctima estaba con sus 12 primos y el resto de su familia en la calle, esperando la hora para abrir regalos.

Según el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza. Al socorrerla, advirtieron que tenía una herida sangrante en la nuca, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Por la gravedad de las lesiones, después la derivaron a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en el área de terapia intensiva y con un cuadro crítico.

En este contexto, la fiscal Courtade fue a la zona de la casa donde ocurrió el hecho, que está próxima a la autopista Acceso Oeste, para esclarecer el episodio. Tras las primeras medidas, determinó la hipótesis que ahora investiga: la de una bala perdida. Con esta teoría como puntapié, comenzó entonces trabajar para determinar quién la disparó y desde dónde.

Para esto, la funcionaria judicial apunta a dos análisis principales. Uno es el de las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de la vivienda, donde espera encontrar algún indicio que la ayude a trazar la trayectoria de la bala. De ser esto posible, se podría delimitar alguna zona más precisa para continuar la investigación. Los videos ya fueron solicitados, aunque todavía los relevaron, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Por otro lado, para tener respuestas más exactas, Courtade debe peritar la bala que hirió a la nena a fin de determinar, entre otras cosas, con qué arma fue disparada. Como la menor todavía no fue operada y el proyectil continúa alojado en la zona de su cráneo, solicitó que le realicen una tomografía para ver el calibre.

La chica permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía

Al mismo tiempo, informaron que personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica, las cuales serán sometidas a análisis también. Al menos 10 personas denunciaron haber visto caer balas perdidas en Nochebuena por la zona.

Sobre la salud de la nena hay total hermetismo de organismos oficiales. Su cuadro es crítico: el proyectil está alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora.

Desde el Sanatorio de la Trinidad de Ramos, donde está internada en sala de terapia intensiva, señalaron a este medio que por el momento no brindarán ningún parte oficial sobre su cuadro. La decisión fue tomada en conjunto con su familia.

Fuentes del caso, sin embargo, indicaron que estaba prevista una cirugía para extraer la bala, aunque hasta la tarde de este jueves aún no se había concretado. Los motivos se desconocen.