Crimen y Justicia

Cómo la Justicia intenta determinar de dónde vino la bala perdida que impactó en la cabeza de la nena de 12 años

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, investiga el hecho ocurrido en Ramos Mejía durante la madrugada de Navidad. La menor sigue en estado crítico

Guardar
Un plomo hallado en las
Un plomo hallado en las inmediaciones de la casa de la nena

Mientras la niña de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida en Ramos Mejía continúa internada en estado crítico, la fiscal Valeria Courtade que investiga el hecho intenta determinar de dónde vino el proyectil que impactó en la cabeza de la menor durante los festejos de Navidad.

La funcionaria judicial, titular de la UFI N°3 de Morón, tomó intervención en el caso luego del dramático episodio ocurrido apenas pasada la medianoche, cuando la víctima estaba con sus 12 primos y el resto de su familia en la calle, esperando la hora para abrir regalos.

Según el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza. Al socorrerla, advirtieron que tenía una herida sangrante en la nuca, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Por la gravedad de las lesiones, después la derivaron a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en el área de terapia intensiva y con un cuadro crítico.

En este contexto, la fiscal Courtade fue a la zona de la casa donde ocurrió el hecho, que está próxima a la autopista Acceso Oeste, para esclarecer el episodio. Tras las primeras medidas, determinó la hipótesis que ahora investiga: la de una bala perdida. Con esta teoría como puntapié, comenzó entonces trabajar para determinar quién la disparó y desde dónde.

Para esto, la funcionaria judicial apunta a dos análisis principales. Uno es el de las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de la vivienda, donde espera encontrar algún indicio que la ayude a trazar la trayectoria de la bala. De ser esto posible, se podría delimitar alguna zona más precisa para continuar la investigación. Los videos ya fueron solicitados, aunque todavía los relevaron, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Por otro lado, para tener respuestas más exactas, Courtade debe peritar la bala que hirió a la nena a fin de determinar, entre otras cosas, con qué arma fue disparada. Como la menor todavía no fue operada y el proyectil continúa alojado en la zona de su cráneo, solicitó que le realicen una tomografía para ver el calibre.

La chica permanece internada en
La chica permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía

Al mismo tiempo, informaron que personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica, las cuales serán sometidas a análisis también. Al menos 10 personas denunciaron haber visto caer balas perdidas en Nochebuena por la zona.

Sobre la salud de la nena hay total hermetismo de organismos oficiales. Su cuadro es crítico: el proyectil está alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora.

Desde el Sanatorio de la Trinidad de Ramos, donde está internada en sala de terapia intensiva, señalaron a este medio que por el momento no brindarán ningún parte oficial sobre su cuadro. La decisión fue tomada en conjunto con su familia.

Fuentes del caso, sin embargo, indicaron que estaba prevista una cirugía para extraer la bala, aunque hasta la tarde de este jueves aún no se había concretado. Los motivos se desconocen.

Temas Relacionados

Ramos MejíaSanatorio La TrinidadBala perdidaÚltimas noticiasNavidad

Últimas Noticias

Lo buscaban por robar un drugstore y lo atraparon en su casa la mañana de Navidad

La Policía detuvo a un sospechoso de 20 años acusado de amenazar con un arma de fuego a un empleado durante un asalto en Mar del Plata

Lo buscaban por robar un

“Dijo que le quemaba la cabeza”: el relato de la tía de la nena herida por una bala perdida en Navidad

La menor tiene 12 años y está internada en el Sanatorio de la Trinidad tras recibir el impacto de un proyectil en plena celebración familiar. Está grave

“Dijo que le quemaba la

Otro detenido de la banda que robó en 4 minutos 80 mil dólares de una financiera y cayó por un celular olvidado

Es uno de los dos prófugos que había en la causa, que ya suma seis arrestados, y fue hallado en la casa de una hermana. Para dar los golpes usaban ropa de la PFA

Otro detenido de la banda

El arsenal que encontraron en la casa del hombre que mató a su vecino por usar pirotecnia en Navidad

El hecho ocurrió en La Plata. El agresor disparó contra la víctima tras discutir porque sus hijos estaban tirando fuegos artificiales. Todas las armas que tenía

El arsenal que encontraron en

Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad

Ocurrió en La Plata. El sospechoso quedó detenido y le incautaron varias armas de fuego

Un hombre mató a su
DEPORTES
El álbum de las vacaciones

El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta, considerada una de las figuras emergentes del deporte

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

TELESHOW
Los dos looks de la

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

INFOBAE AMÉRICA

Turquía arrestó a más de

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El régimen de Nicaragua acusó de terrorista y “malhechor” al pastor evangélico cuya libertad exige Estados Unidos

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos