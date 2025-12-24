Cayó una banda de adolescentes que robaba motos, las desarmaba y comercializaba sus partes

Quedaron acusados de asociación ilícita, portación ilegal de armas y desguace de motocicletas en Quilmes

Tras una serie de varios allanamientos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a cuatro menores acusados de integrar una banda dedicada a robar motos en la zona de Quilmes y Berazategui, para luego desarmarla y vender sus partes. Los acusados tienen entre 15 y 17 años.

Las herramientas que usaban que el robo y el desguace de las motos

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la investigación, iniciada el 6 de octubre tras el hallazgo de dos motocicletas con impedimento legal en un descampado de las inmediaciones del Barrio de Emergencias “El 9”, estuvo coordinada por el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la Comisaría Quilmes 6ta.

Así fueron los operativos para dar con la banda

Las primeras actuaciones estuvieron inicialmente bajo la órbita de la UFI Nº6 del Departamento Judicial Quilmes, que tras obtener ocho órdenes de allanamiento, logró la aprehensión de un joven de 17, conocido con el alias “Negrito”, y el secuestro de motocicletas con numeración suprimida y numerosas autopartes.

En total fueron cuatro los integrantes de la banda detenidos

A partir de entonces, la causa pasó a la UFI del Fuero Juvenil Nº1 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso el alojamiento del menor en el Centro de Admisión de Menores de esa localidad bonaerense.

El primero de los detenidos cayó en octubre mientras que los que tres fueron detenidos esta semana

Los investigadores continuaron con tareas de inteligencia para identificar al resto de los integrantes de la banda. La pesquisa incluyó el análisis de publicaciones en redes sociales, donde los sospechosos exhibían armas de fuego, grandes sumas de dinero en efectivo y motocicletas que, según sus propios comentarios, habían sido “sustraídas”.

La banda operaba en Quilmes y Berazategui

Además, se documentaron ofertas de autopartes en venta. Reunidos estos elementos, el GTO de la Comisaría 6ta elevó el sumario a la Fiscalía, que autorizó la ejecución de doce órdenes de allanamiento en los domicilios de los sospechosos, los lugares donde guardaban los elementos de robados y puntos de comercialización de las autopartes.

Los acusados tienen entre 15 y 17 años

El despliegue policial contó con la participación de GTO de Quilmes y de dependencias del AMBA Sur 1, así como el apoyo de GAD e Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los allanamientos se realizaron en la zona de Ezpeleta y Berazategui.

Todos fueron alojados en centros de detención para menores de edad

En la primera localidad llevaron adelante ocho procedimientos, con resultado negativo. En Berazategui, fue detenido un adolescente de 15 conocido con el alias “Pilu”, a quien le incautaron su teléfono celular para ser peritadas, varias llaves de armado casero y una réplica de pistola de aire comprimido calibre 5,5 mm.

Parte de lo incautado

En la misma localidad fue aprehendido otro chico de 16 años, a quien le incautaron un teléfono celular, una pistola calibre 9 mm marca Browning’s con numeración suprimida y una importante cantidad de autopartes de motocicletas

Luego, la Policía detuvo a otro sospechoso de 15, a quien se le secuestró un teléfono celular, una pistola calibre 22 mm marca Bersa con numeración suprimida, numerosas autopartes de motocicletas y llaves “yuga”.

Una de las armas secuestradas

Tras los operativos, la UFI Juvenil dispuso la aprehensión de los tres menores por los delitos de asociación ilícita para la comisión de un hecho, portación ilegal de arma de guerra y portación ilegal de arma de uso civil. La fiscalía ordenó su traslado al Centro de Admisión de Menores La Plata y la remisión de las actuaciones a sede judicial para continuar con las investigaciones.

Una de las autopartes que la Policía descubrió