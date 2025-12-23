Crimen y Justicia

La Justicia dictó la prisión preventiva para el ex abogado de Wanda Nara acusado de once estafas

El fallo contra Nicolás Payarola fue dictado tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty pidió que el acusado sea enviado a un penal bonaerense en 72 horas

Payarola y su pareja, Sofía
Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo, también imputada en la causa

Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, pasará la Navidad preso en una celda de la Policía Bonaerense: este martes, la Justicia le dictó la prisión preventiva por once hechos de estafa en los que supuestamente engañó a sus propios clientes en diversos negocios.

Así lo determinó una investigación de más de dos años llevada adelante por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavidez. Ente las víctimas se encuentra Macarena Posse, ex abogada de Nara -Payarola ofició de vínculo entre ambas- que reclama un daño de 600 mil dólares, y Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo “Cachete” Montiel, campeón y héroe del Mundial de Qatar. A Montiel padre, Payarola le habría quitado 150 mil dólares para comprar un campo que jamás estuvo a la venta.

La jueza Andrea Rodríguez Mentasty, que dictó la medida, pidió que Payarola -detenido en su casa de Nordelta tres semanas atrás- sea trasladado a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense en el plazo de 72 horas que marca la ley.

El daño causado por Payarola, según estiman fuentes del caso, supera los tres millones de dólares. Sofía Ferrarazo, su pareja, también se encuentra imputada en la causa.

Wanda Nara al presentarse a
Wanda Nara al presentarse a declarar en la causa (Adrián Escandar)

Noticia en desarrollo

