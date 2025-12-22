Ordenaron la captura del turco prófugo por el crimen del joven hallado con una máscara de Spiderman en Cañuelas

Tunca Kent, un ciudadano turco de 32 años que trabajaba como chofer de aplicaciones en CABA. Creen que se fue a Brasil

La jueza Alejandra Alliaud ordenó la captura internacional y la indagatoria de Tunca Kent, un ciudadano turco de 32 años que trabajaba como chofer de aplicaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Lo buscan por el homicidio de Efe Saravoglu, su compatriota de 24 años, desaparecido en octubre y hallado muerto un mes después en la localidad bonaerense de Cañuelas.

La decisión se dictó a instancias de un pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Pablo Recchini, después de que la reconstrucción del caso apuntara a Kent como principal sospechoso, respaldado por “un sólido cuadro indiciario” que incluye contradicciones, movimientos sospechosos y muestras biológicas por analizar.

Según el portal Fiscales, el caso comenzó el 30 de octubre, cuando familiares de Saravoglu denunciaron su desaparición ante la División Policía Turística de la Policía de la Ciudad. La víctima vivía en Palermo, en un departamento alquilado, y, dos días antes de que se formalizara la búsqueda, había abordado un Peugeot 207 blanco conducido por Kent, según registros de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y testigos. Iba a la zona sur de CABA.

Durante la investigación, la Fiscalía reunió testimonios clave que dibujaron el trasfondo del crimen. Varios declarantes relataron vínculos sentimentales y tensiones entre la víctima y el sospechoso. Uno de ellos aportó mensajes enviados por Saravoglu en los que hablaba abiertamente de su relación con la pareja de Kent y ridiculizaba al conductor, diciendo: “El cornudo más grande que he visto en mi vida” y “Me estoy acostando con su novia, él nos ve salir de mi casa a la mañana”.

Efe Saravoglu tenía 24 años

Además, el propio círculo de la comunidad turca residente en Buenos Aires aportó datos relevantes sobre el vínculo de ambos y sobre la urgencia con la que Kent vendió el auto que usaba para trabajar el 7 de noviembre, sólo dos días después de prestar declaración como testigo en la causa que entonces se investigaba como averiguación de paradero.

El giro central de la causa ocurrió el 28 de noviembre, cuando dos operarios hallaron el cuerpo de Saravoglu a la vera de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,500. El cadáver yacía en la banquina, vestido y con sus pertenencias personales, incluidas una billetera, dinero y una máscara de tela del Hombre Araña.

La investigación en ese momento quedó en manos de la fiscal Norma Pippo, quien dispuso la autopsia. Los forenses detectaron en el cuerpo “infiltrados hemáticos en regiones frontales, parietales y temporal izquierda compatibles ‘prima facie’ con traumatismo encéfalo craneal” y además fracturas de costillas y esternón. A pesar del avanzado estado de descomposición, el informe arrojó que la muerte fue violenta.

Durante esa etapa preliminar, la fiscalía profundizó en la evidencia digital: el análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido del Peugeot 207 y corroborar que Kent fue la última persona en ver con vida a Saravoglu. A esto se sumó el relevamiento de las antenas de telefonía móvil, que situó el teléfono de Kent en inmediaciones de Cañuelas antes, durante y después de la fecha de la desaparición.

Los movimientos del sospechoso llamaron la atención: el 5 de noviembre, Kent declaró haber visto a Saravoglu por última vez el 26 de octubre, pero los datos ubicaban a ambos juntos la noche siguiente.

Poco después, Kent vendió su auto en una agencia y ese mismo 7 de noviembre abordó un avión con destino a Brasil, sin regresar al país. Según información aportada por Interpol, seguiría en ese país, aunque su ex pareja declaró que la habría contactado recientemente desde España.

El vehículo, clave en el expediente, fue recuperado por la Policía al ser entregado por su comprador posterior. En la inspección, los peritos hallaron manchas circulares que podrían ser de sangre; las muestras ahora serán analizadas por el personal de la División Laboratorio Químico para determinar si corresponden a la víctima mediante pruebas de ADN. Este resultado podría aportar un elemento concluyente para el proceso.

En su pedido de orden de captura e indagatoria, el fiscal Recchini argumentó: “Existen elementos suficientes para responsabilizar penalmente a Tunca Kent por el homicidio de Efe Saravoglu”.

En el escrito, el fiscal remarcó: “El conflicto preexistente entre la víctima y el imputado, sumado a la circunstancia de que Kent fue la última persona en tener contacto con el damnificado, los viajes inusuales a la zona donde se produjo el hallazgo del cuerpo, la sangre detectada en el vehículo de su propiedad, las falaces aseveraciones vertidas en su testimonio, la rauda venta del automóvil y la posterior fuga del país, componen un sólido cuadro indiciario que habilita el reproche penal”.

La jueza Alliaud hizo lugar al pedido y notificó a Interpol para la emisión de la ficha roja, el sistema de alerta internacional que habilita a las fuerzas de seguridad de todo el mundo a detener a la persona buscada a los fines de extradición. El expediente sumó un dato más: de acuerdo a la policía de Turquía, Kent continúa siendo buscado a nivel nacional por ‘abuso de menores’.