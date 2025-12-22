El video de la inesperada y osada reacción de dos carniceros de Rosario cuando un ladrón intentó robarles

Rosario: intentó robar a dos carniceros y sus víctimas reaccionaron a punta de cuchillo y lo redujeron

Hizo la típica del ladrón de comercio, esperó que el local se vaciara de gente, simuló ser cliente y luego desnudó sus verdaderas intenciones: robar. Pero este ladrón no esperaba la inesperada y osada reacción de sus víctimas. Los dos empleados de la carnicería de Rosario asaltada lo redujeron a punta de cuchilla y lograron que se fuera del local.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y en las imágenes se exhibe cómo el intento de robo se transformó en una escena en la que, pese a la violencia, las víctimas evitaron herir al agresor.

El video se conoció en las últimas horas, pero data del 16 de diciembre pasado y ocurrió en una carnicería ubicada en Jorge Newbery al 7700, en la zona noroeste de Rosario y muy cerca del autódromo municipal de la ciudad santafesina.

El ladrón llegó en moto al comercio, entró como cualquier cliente, incluso pidió diversos cortes de carne: costeleta, matambre y chorizos, entre otros. Tras recibir como respuesta la falta de uno de ellos, cambió su actitud súbitamente.

Según relató Facundo, uno de los empleados de la carnicería a Rosario3, el sospechoso saltó el mostrador y extrajo de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma. Fue entonces que les exigió la entrega de celulares, efectivo y mercadería: “Quédense quietos, están robados”.

Ante la amenaza, el compañero de Facundo se replegó hacia el fondo del establecimiento y ocultó su teléfono móvil lanzándolo por una ventana. Fue en ese instante que él, reaccionando instintivamente, tomó una cuchilla de la tabla y encaró al asaltante.

“Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla que estaba en la tabla y lo ataqué”, recordó, mientras su colega lo sujetaba del cuello para lograr inmovilizarlo.

“En un acto de defensa, que fue en realidad un impulso, agarré la cuchilla, pero no le hice nada porque pensé que en un futuro, si le hacía algo, pasaba a convertirlo a él en víctima”, reflexionó Facundo. Y agregó: “No le di con la punta de la cuchilla porque pensé en mí. Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”

Ambos empleados consiguieron reducir al intruso sin propinarle heridas graves. Prefirieron desarmarlo y confrontarlo verbalmente antes que agredirlo físicamente. Finalmente, lo dejaron marcharse. Pero volvió.

La reacción del delincuente fue violenta: arrancó el monitor de una computadora y lo arrojó contra Facundo, además de agredir a los damnificados utilizando una linga y una cadena de bicicleta.

Durante este segundo enfrentamiento, el otro carnicero logró salir por una puerta lateral, flanqueando la entrada para encarar nuevamente al agresor y forzarlo a retirarse.

La situación culminó con la huida del ladrón en moto. Los empleados contactaron inmediatamente a la Policía para denunciar el hecho. Aún no lo encontraron.

