Crimen y Justicia

El video de la inesperada y osada reacción de dos carniceros de Rosario cuando un ladrón intentó robarles

Los empleados redujeron al delincuente a punta de cuchilla y lograron que se fuera. “Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”, dijo uno de los comerciantes

Rosario: intentó robar a dos carniceros y sus víctimas reaccionaron a punta de cuchillo y lo redujeron

Hizo la típica del ladrón de comercio, esperó que el local se vaciara de gente, simuló ser cliente y luego desnudó sus verdaderas intenciones: robar. Pero este ladrón no esperaba la inesperada y osada reacción de sus víctimas. Los dos empleados de la carnicería de Rosario asaltada lo redujeron a punta de cuchilla y lograron que se fuera del local.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y en las imágenes se exhibe cómo el intento de robo se transformó en una escena en la que, pese a la violencia, las víctimas evitaron herir al agresor.

El video se conoció en las últimas horas, pero data del 16 de diciembre pasado y ocurrió en una carnicería ubicada en Jorge Newbery al 7700, en la zona noroeste de Rosario y muy cerca del autódromo municipal de la ciudad santafesina.

El ladrón llegó en moto al comercio, entró como cualquier cliente, incluso pidió diversos cortes de carne: costeleta, matambre y chorizos, entre otros. Tras recibir como respuesta la falta de uno de ellos, cambió su actitud súbitamente.

Según relató Facundo, uno de los empleados de la carnicería a Rosario3, el sospechoso saltó el mostrador y extrajo de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma. Fue entonces que les exigió la entrega de celulares, efectivo y mercadería: “Quédense quietos, están robados”.

Ante la amenaza, el compañero de Facundo se replegó hacia el fondo del establecimiento y ocultó su teléfono móvil lanzándolo por una ventana. Fue en ese instante que él, reaccionando instintivamente, tomó una cuchilla de la tabla y encaró al asaltante.

“Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla que estaba en la tabla y lo ataqué”, recordó, mientras su colega lo sujetaba del cuello para lograr inmovilizarlo.

“En un acto de defensa, que fue en realidad un impulso, agarré la cuchilla, pero no le hice nada porque pensé que en un futuro, si le hacía algo, pasaba a convertirlo a él en víctima”, reflexionó Facundo. Y agregó: “No le di con la punta de la cuchilla porque pensé en mí. Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”

Ambos empleados consiguieron reducir al intruso sin propinarle heridas graves. Prefirieron desarmarlo y confrontarlo verbalmente antes que agredirlo físicamente. Finalmente, lo dejaron marcharse. Pero volvió.

La reacción del delincuente fue violenta: arrancó el monitor de una computadora y lo arrojó contra Facundo, además de agredir a los damnificados utilizando una linga y una cadena de bicicleta.

Durante este segundo enfrentamiento, el otro carnicero logró salir por una puerta lateral, flanqueando la entrada para encarar nuevamente al agresor y forzarlo a retirarse.

La situación culminó con la huida del ladrón en moto. Los empleados contactaron inmediatamente a la Policía para denunciar el hecho. Aún no lo encontraron.

El video del robo a la mamá de Valeria Mazza en Rosario

Detuvieron a uno de los ladrones que quedó filmado robando en el departamento de la mamá de Valeria Mazza en Rosario

El caso se conoció, pero no se había difundido quién había sido la víctima... Hasta que la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe realizó tres allanamientos a principios de diciembre en la zona sur de Rosario por dos robos cometidos en el departamento de la madre de Valeria Mazza el 14 y 15 de junio pasado en el barrio Pichincha, cuando la mujer no estaba en la ciudad.

Los dos delincuentes quedaron filmados por la cámara de videovigilancia del edificio donde ocurrieron los escruches. Uno de los sindicados cayó en uno de los operativos que habían sido solicitados por el fiscal Carlos Covanni.

Luis María C. (45) fue detenido en un procedimiento que se realizó en inmediaciones de Colón y Dean Funes, en el barrio Tablada, donde se secuestró un celular, un pantalón, un morral, cuatro relojes, una Play Station, joyas, anillos, cadenitas y pulseras.

Otros dos allanamientos se llevaron adelante en Presidente Quintana al 500, pero no fue localizado el otro sospechoso

Temas Relacionados

Rosariorobosinseguridadúltimas noticias

