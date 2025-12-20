Crimen y Justicia

Video: dos delincuentes cayeron en el subte tras robar un collar en el Microcentro

Los detenidos le habían arrebatado el colgante a una mujer. Fueron captados por las cámaras se seguridad y aprehendidos momentos después

Ocurrió en Roque Sáenz Peña y Esmeralda

Dos delincuentes de 18 y 20 años fueron detenidos en una estación del subte de la Ciudad de Buenos Aires luego de que las cámaras de monitoreo los captaran robándole a una mujer en pleno Microcentro.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo -que se dio a conocer en las últimas horas- ocurrió en la intersección de la avenida Roque Sáenz Peña y Esmeralda, donde los jóvenes le arrebataron una cadena del cuello a una mujer.

Según pudo reconstruir este medio, los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) captaron el momento exacto en el que los sospechosos, que caminaban por la zona, se acercaron a una mujer y, uno de ellos, tras un manotazo en el cuello y un breve forcejeo, le sustrajo el collar.

Los detenidos tienen 18 y
Los detenidos tienen 18 y 20 años.

Tras el robo, escaparon corriendo hacia la boca de la estación de subte Diagonal Norte, de la Línea C, tal como se observa en el video que encabeza esta nota. El CMU emitió entonces una alerta a la Policía de la Ciudad por “arrebato” y brindó detalles sobre la apariencia de los sospechosos.

Las cámaras permitieron detectar que los delincuentes se desplazaban hacia uno de los pasillos del nodo Obelisco y localizarlos cuando ingresaban a la estación 9 de Julio de la Línea D.

“Son dos masculinos. Uno de ellos: remera blanca, mochila oscura colocada, con bermuda. El otro masculino tiene un gorro oscuro, con detalle rojo en la parte de abajo, remera gris, bermuda clara”, describió el operador en ese momento.

La causa quedó en manos
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21.

Fue entonces cuando efectivos del Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad interceptaron y detuvieron a los delincuentes en el andén. En paralelo, otro móvil de la fuerza tomó contacto con la víctima del arrebato para ofrecerle asistencia, confirmaron las fuentes.

“Este es el trabajo que todos los días realiza la Policía de la Ciudad en la Ciudad. La tecnología aplicada al monitoreo y el personal en calle actúan de manera coordinada”, celebró al respecto el ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez.

Y agregó: “Para continuar en este camino sumamos 1.200 cámaras al Sistema de Videovigilancia, que fueron ubicadas de acuerdo con el Mapa del Delito y la solicitud de los vecinos”.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21, que ordenó labrar actuaciones por el delito de robo y convalidó la detención de los dos imputados.

En noviembre, una turista rusa de 33 años fue víctima de un intento de robo en Palermo mientras esperaba la luz verde del semáforo con su bicicleta. El ataque, que quedó grabado por las cámaras de seguridad de un negocio, muestra el momento en que dos delincuentes en moto intentaron arrebatarle el teléfono celular y la firme resistencia de la mujer, quien forcejeó con uno de los ladrones y logró retenerlo a pesar de los golpes.

Gracias a la insistencia de la víctima, quien se mantuvo aferrada al asaltante, y a la llegada de vecinos alertados por sus gritos, el delincuente fue reducido en el lugar hasta la llegada del personal policial. Las imágenes permiten ver cómo la mujer, pese a la violencia del ataque, no soltó al ladrón hasta recibir ayuda de varias personas que pasaban por la zona.

La Policía de la Ciudad, al arribar efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B, intervino de inmediato y detuvo al asaltante, un joven de 26 años. Al mismo tiempo, el conductor de la motocicleta huyó a toda velocidad al advertir la presencia policial, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguió el recorrido de la moto tras la alerta, logrando registrar su ingreso a un domicilio en el pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, donde el motochorro dejó el rodado en la puerta. La información fue transmitida al fiscal Anselmo Daniel Castelli, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, quien ordenó el secuestro de la motocicleta, una Honda XR, y solicitó el allanamiento del conventillo donde ingresó el sospechoso.

