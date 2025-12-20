Crimen y Justicia

Condenaron a un pastor evangélico a 15 años de prisión por el abuso de dos menores

El fallo judicial, que aún debe superar instancias procesales, marca el cierre de una investigación iniciada por denuncias presentadas en 2023 por las víctimas

Guardar
El pastor encabezaba la iglesia
El pastor encabezaba la iglesia evangélica “Asamblea de Dios Jesús es la Roca", de la ciudad jujeña de El Carmen

La Justicia de Jujuy condenó a un pastor evangélico a 15 años de prisión efectiva por el abuso sexual de dos menores, tras una investigación que se inició en 2023 tras una denuncia radicada en la ciudad de El Carmen.

Según lo resuelto el 19 de diciembre de 2025, el Tribunal con Función de Juicio determinó que el acusado, identificado como Dante Reynaldo Gómez, cometió los ilícitos mientras se desempeñaba como pastor en la iglesia evangélica “Asamblea de Dios Jesús es la Roca" de esa localidad.

En la audiencia, los jueces Ana Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite), Alejandro Gloss y Luis Kamada dictaminó de forma unánime que Gómez era penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido (varios hechos)” y “abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido, en concurso real”.

Las denuncias que originaron el caso se presentaron en 2023, casi diez años después de los hechos, cuando las víctimas, entonces de doce y catorce años, señalaron haber sido abusadas sexualmente por Gómez, quien lideraba una iglesia evangelista en El Carmen.

La investigación, que avanzó de manera lenta durante más de dos años, incluyó entrevistas en Cámara Gesell a las denunciantes, donde se identificó el modus operandi del acusado: valiéndose de su posición como representante religioso y mediante engaños, trasladaba a las menores a las inmediaciones de una estación de servicio local, donde perpetraba los abusos.

A pesar de la gravedad de las imputaciones, Gómez permaneció en libertad durante gran parte del proceso, sujeto únicamente a medidas restrictivas.

El veredicto determinó, por mayoría y con voto en disidencia de la presidenta de trámite, que el condenado permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme y consentida.

El tribunal que condenó al
El tribunal que condenó al pastor evangélico

Los hechos

De acuerdo con la requisitoria de la Fiscalía, el primer hecho por el cual fue llevado a juicio ocurrió en 2014. En ese momento, una víctima de 14 años fue interceptada al salir de una reunión en la referida iglesia evangelista de El Carmen. El imputado, entonces pastor, se ofreció a llevarla a su casa, pero desvió el trayecto y la trasladó en su vehículo hasta un área apartada donde cometió el primer abuso sexual. Luego, la amenazó. La denuncia describe que este tipo de agresiones se repitió en diversas oportunidades hasta que la víctima cumplió 15 años. En cada oportunidad, repetía el procedimiento: la recogía en su coche y la llevaba a sitios alejados, incluida una ocasión en que el destino fue la ciudad de San Antonio.

El segundo caso ocurrió el 28 de enero de 2014, alrededor de las 17 horas. El acusado, aprovechándose de su calidad como pastor, contactó mediante mensajes de texto a otra menor de edad que también formaba parte de la comunidad religiosa, bajo el pretexto de entregarle un obsequio por su cumpleaños número 15. Posteriormente, la recogió en su institución educativa de El Carmen y la condujo fuera de la ciudad, sobre la ruta nacional Nº 9. Al internarse por un camino de tierra, perpetró el abuso sexual.

En qué situación queda el pastor

Gómez llegó al juicio en libertad, sujeto únicamente a ciertas medidas restrictivas. Esta situación generó denuncias, ya que en julio, previo al inicio del debate oral, se lo observó predicando ante una congregación en la que había niños, niñas y adolescentes.

El fallo establece que, una vez cumplidos los procedimientos y plazos legales, el pastor terminará en prisión. Hasta tanto la condena no quede firme, Gómez deberá cumplir múltiples reglas de conducta y medidas de protección a favor de las víctimas.

Estas incluyen fijar y mantener domicilio, notificar cualquier cambio a las autoridades y no ausentarse de su ciudad, provincia ni país. Además, estará sometido a control del Patronato de Liberados y de la Oficina de Control de Probation del Ministerio Público de la Acusación.

El condenado tiene prohibido ejercer cualquier tipo de violencia y no podrá acercarse a menos de 300 metros de los domicilios o lugares frecuentados por las víctimas, con obligación de retirarse de inmediato en situaciones fortuitas. También se le impide realizar actos que perturben a las víctimas o sus familiares, ya sea de manera personal o a través de terceros, usando cualquier medio de comunicación como llamadas telefónicas, mensajes, WhatsApp, u otras redes sociales como Facebook, Instagram o X.

Una vez que la sentencia quede firme, el Tribunal instruyó a que se obtenga el perfil genético de Gómez para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Del proceso judicial participaron la fiscal Romina Núñez, acompañada por el fiscal regional Guillermo Beller en la audiencia de determinación de la pena.

Temas Relacionados

Abuso sexualDelitos sexualesÚltimas noticiasPastor evangélicoEvangelismo

Últimas Noticias

Una presa murió y otra está grave tras una pelea que provocó un incendio en una cárcel de Córdoba

Sucedió en la madrugada del sábado en el penal ubicado en la localidad de Bouwer. El episodio se suma a una serie de hechos violentos y escándalos recientes en la institución

Una presa murió y otra

Córdoba: denunciaron a otra madre por robarse $11 millones de una fiesta de egresados

El hecho ocurrió en el barrio Pueyrredón de la capital cordobesa. El caso es investigado por la Justicia

Córdoba: denunciaron a otra madre

El comunicado del colegio Palermo Chico sobre el caso del empresario acusado de abusar de los compañeros de su hijo

En el escrito al que accedió Infobae, las autoridades informaron que su familia fue desvinculada de la institución. El denunciado es Marcelo Porcel, que ya no podía acercarse al establecimiento por una medida cautelar para proteger a las víctimas

El comunicado del colegio Palermo

Las contradicciones del presunto entregador del triple femicidio narco que lo expusieron ante la Justicia y llevaron a su detención

Bernabé Jesús Mallon es el 12° capturado en la causa que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. Estaba en la mira de los investigadores hace tiempo

Las contradicciones del presunto entregador

Quién es Marcelo Porcel, el empresario investigado por abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

El acusado está vinculado hace 20 años al mundo de la ganadería y agricultura y es el hijo del fundador de Argencard. Además, lideró proyectos comerciales en Recoleta y Nordelta. El abogado de las familias denunciantes pidió su detención

Quién es Marcelo Porcel, el
DEPORTES
Estudiantes venció 2-1 a Platense

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

“Me siento culpable”: la fuerte reflexión de Morena Beltrán sobre por qué Blondel dejó de tener minutos en Boca

TELESHOW
Flor Vigna se impuso ante

Flor Vigna se impuso ante Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Cande Tinelli sorprendió con un posteo irónico tras ganar el título nacional de equitación

INFOBAE AMÉRICA

En qué consiste la biblioteca

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro