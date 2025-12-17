Crimen y Justicia

Encontraron un cuerpo en Miramar y sospechan que es la mujer que desapareció hace más de 10 días

Se trata de Alejandra Tolosa, de 58 años, buscada desde el jueves 4 de diciembre. Se había ido de su casa tras una discusión familiar. Hallaron sus pertenencias

Guardar
Alejandra Tolosa, desaparecida en Miramar
Alejandra Tolosa, desaparecida en Miramar

El cuerpo de una mujer fue encontrado este miércoles en la ciudad balnearia de Miramar y las autoridades sospechan que se trata de Alejandra Tolosa, la vecina que era intensamente buscada desde el pasado 4 de diciembre, cuando se fue de su casa tras una discusión.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hallazgo se produjo en horas del mediodía en el marco de una nueva serie de rastrillajes ordenados para encontrar a la mujer desaparecida, de 58 años.

El cadáver estaba en un terreno baldío ubicado a unas tres cuadras del muelle, en el cruce de las calles 6 y 39. Su presencia fue alertada por un empleado municipal, que rápidamente llamó a la policía.

Al lugar se hicieron presentes tanto las autoridades locales como la familia de Tolosa, que acudió al lugar tras la noticia. Fuentes del caso señalaron que, junto al cuerpo, estaban las pertenencias con las que la mujer se había ido de su casa hace más de 10 días. No se había llevado ni celular ni documentos.

El hallazgo ocurrió durante un nuevo operativo de búsqueda para dar con ella, el cual fue desplegado esta mañana. En el procedimiento participaron unos 67 efectivos de seguridad y seguridad siniestral, 6 agentes de caballería y el grupo especial de búsqueda de personas de la DDI. También intentaban localizarla con drones.

“Ya se están repitiendo los lugares”, informó esta mañana a Infobae una fuente de la secretaría de Seguridad de Miramar acerca de los rastrillajes. A Tolosa ya la habían buscado por las zonas del centro, de la costa y del vivero, sin éxito.

En las próximas horas, se le realizará una autopsia al cuerpo para confirmar su identidad y determinar las causas de muerte.

La desaparición de Alejandra Tolosa

La mujer de 58 años, conductora de un programa de radio en la ciudad, fue vista última vez el pasado jueves 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. Según supo Infobae, esa tarde, alrededor de las 18:30 horas, Tolosa habría tenido una discusión con una de sus hijas -tiene tres mujeres y un varón, todos mayores de edad-, agarró sus cosas y se fue.

Su desaparición fue denunciada horas después a la policía local. Fuentes del caso aclararon que la mujer tiene antecedentes depresivos, por lo que desde esa misma noche comenzaron a buscarla intensamente.

El caso quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou, en cuya investigación hay dos datos que resultaron desde el principio llamativos. El primero es que desde que Tolosa abandonó su casa, solamente unas cámaras ubicadas en la zona céntrica de la ciudad la captaron caminando. Fue por la zona del hospital, a unas 20 cuadras de su vivienda.

El segundo dato que generó alerta es el estado de Whatsapp que publicó cuando desapareció: “Chau”, fue el último mensaje que dejó. Además, le envió un confuso escrito a su pareja que también evalúa la Justicia.

El relato de su familia

En diálogo con la prensa, Gonzalo Villalobos, hijo de la mujer, detalló el día de su desaparición: “Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo “chau”. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado", relató.

Y agregó: “A la noche de ese mismo día hicimos la denuncia de desaparición. Comenzaron hace unos días los rastrillajes. Trajeron perros, rastreadores, drones; ahora estaba también trabajando Prefectura Naval. No hay nada certero”.

Según dijo sobre Alejandra, ella fue de la casa con una botella de gaseosa con medicamentos y somníferos. No se llevó documentación.

Acerca de su vida, compartió: “Ella hacía programas de radio, hacía dos veces por semana de 18 horas a 20 horas. Antes del inicio de temporada, deja el programa y agarra después de la temporada. La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, familiares, económicos”

Omar, la pareja de Alejandra, también dio detalles sobre cómo estaba la mujer antes de desaparecer: “Ella viene arrastrando hace muchos años, que tuvo una parálisis facial. Ya no es la misma Alejandra. Quedó sin trabajo y se empezó a venir abajo. La última vez, ella venía con algunos problemas personales. Ella hablaba mucho con Gonzalo, sus inquietudes. El jueves se estuvo mensajeando conmigo, ella había quedado de ir para casa. Yo hasta las 6 horas estuve en contacto”.

Y concluyó: “Son problemas del entorno familiar, cosas cotidianas. A ella la alteraron. Ella sale de la casa ya con medicamentos que había ingerido, no puede caminar mucho... Si ella hubiese ingerido pastillas, una persona que toma pastillas, ¿cuánto puede caminar?“.

Temas Relacionados

MiramarAlejandra TolosaBúsquedaPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia procesó a Marcelo Moretti en la causa por corrupción en San Lorenzo

La decisión fue tomada por la jueza Laura Bruniard en medio de la fuerte crisis institucional que atraviesa el club de Boedo

La Justicia procesó a Marcelo

Las penas al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerán en 2026

La jueza Dolly Fernández convocó a una audiencia en febrero, donde leerá la sentencia para cada uno de los condenados

Las penas al clan Sena

Seis años de prisión para uno de los líderes de la banda que ofrecía falsos trabajos para enviar droga a África y Asia

Se trata de Juan Daniel Paolino, detenido en 2023. Su pareja es la otra acusada, pero su situación será evaluada en febrero debido a problemas de salud mental que le diagnosticaron durante el proceso judicial

Seis años de prisión para

Mar del Plata: golpearon brutalmente a un anciano en un geriátrico por negarse a tomar la medicación

La víctima tiene 89 años, padece Alzheimer y sufrió fracturas en la mano, producto de la agresión. La secuencia quedó registrada por las cámaras del lugar

Mar del Plata: golpearon brutalmente

Apareció con vida la policía que había desaparecido en Chubut

El hallazgo de María José San Martín se produjo en una zona rural. La mujer fue asistida por personal especializado y trasladada a un hospital para su recuperación. La Justicia investiga el hecho

Apareció con vida la policía
DEPORTES
Flamengo y PSG empataron en

Flamengo y PSG empataron en tiempo reglamentario y definirán la final de la Copa Intercontinental a penales

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

TELESHOW
La aclaración de Homero Pettinato

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La desopilante charla de Martín Bossi con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez desde Mar del Plata: “Les busco casa”

Mauro Icardi contundente contra los abogados de Wanda Nara: “El león no discute con hienas”

Maxi El Brother habló por primera vez del conflicto legal con L-Gante: “No me quedé con ningún dinero”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que Rusia planea

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”

Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño

Las sanciones de Estados Unidos golpean el flujo de dólares del régimen de Maduro y avivan la inflación en Venezuela

El nuevo canciller de Bolivia aseguró que la crisis venezolana solo se resuelve con una transición democrática

Estados Unidos desplegó personal militar en una base estratégica de la costa de Ecuador para combatir el narcotráfico