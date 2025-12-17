Encontraron un cuerpo en Miramar y sospechan que es la mujer que desapareció hace más de 10 días

Alejandra Tolosa, desaparecida en Miramar

El cuerpo de una mujer fue encontrado este miércoles en la ciudad balnearia de Miramar y las autoridades sospechan que se trata de Alejandra Tolosa, la vecina que era intensamente buscada desde el pasado 4 de diciembre, cuando se fue de su casa tras una discusión.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hallazgo se produjo en horas del mediodía en el marco de una nueva serie de rastrillajes ordenados para encontrar a la mujer desaparecida, de 58 años.

El cadáver estaba en un terreno baldío ubicado a unas tres cuadras del muelle, en el cruce de las calles 6 y 39. Su presencia fue alertada por un empleado municipal, que rápidamente llamó a la policía.

Al lugar se hicieron presentes tanto las autoridades locales como la familia de Tolosa, que acudió al lugar tras la noticia. Fuentes del caso señalaron que, junto al cuerpo, estaban las pertenencias con las que la mujer se había ido de su casa hace más de 10 días. No se había llevado ni celular ni documentos.

El hallazgo ocurrió durante un nuevo operativo de búsqueda para dar con ella, el cual fue desplegado esta mañana. En el procedimiento participaron unos 67 efectivos de seguridad y seguridad siniestral, 6 agentes de caballería y el grupo especial de búsqueda de personas de la DDI. También intentaban localizarla con drones.

“Ya se están repitiendo los lugares”, informó esta mañana a Infobae una fuente de la secretaría de Seguridad de Miramar acerca de los rastrillajes. A Tolosa ya la habían buscado por las zonas del centro, de la costa y del vivero, sin éxito.

En las próximas horas, se le realizará una autopsia al cuerpo para confirmar su identidad y determinar las causas de muerte.

La desaparición de Alejandra Tolosa

La mujer de 58 años, conductora de un programa de radio en la ciudad, fue vista última vez el pasado jueves 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. Según supo Infobae, esa tarde, alrededor de las 18:30 horas, Tolosa habría tenido una discusión con una de sus hijas -tiene tres mujeres y un varón, todos mayores de edad-, agarró sus cosas y se fue.

Su desaparición fue denunciada horas después a la policía local. Fuentes del caso aclararon que la mujer tiene antecedentes depresivos, por lo que desde esa misma noche comenzaron a buscarla intensamente.

El caso quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou, en cuya investigación hay dos datos que resultaron desde el principio llamativos. El primero es que desde que Tolosa abandonó su casa, solamente unas cámaras ubicadas en la zona céntrica de la ciudad la captaron caminando. Fue por la zona del hospital, a unas 20 cuadras de su vivienda.

El segundo dato que generó alerta es el estado de Whatsapp que publicó cuando desapareció: “Chau”, fue el último mensaje que dejó. Además, le envió un confuso escrito a su pareja que también evalúa la Justicia.

El relato de su familia

En diálogo con la prensa, Gonzalo Villalobos, hijo de la mujer, detalló el día de su desaparición: “Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo “chau”. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado", relató.

Y agregó: “A la noche de ese mismo día hicimos la denuncia de desaparición. Comenzaron hace unos días los rastrillajes. Trajeron perros, rastreadores, drones; ahora estaba también trabajando Prefectura Naval. No hay nada certero”.

Según dijo sobre Alejandra, ella fue de la casa con una botella de gaseosa con medicamentos y somníferos. No se llevó documentación.

Acerca de su vida, compartió: “Ella hacía programas de radio, hacía dos veces por semana de 18 horas a 20 horas. Antes del inicio de temporada, deja el programa y agarra después de la temporada. La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, familiares, económicos”

Omar, la pareja de Alejandra, también dio detalles sobre cómo estaba la mujer antes de desaparecer: “Ella viene arrastrando hace muchos años, que tuvo una parálisis facial. Ya no es la misma Alejandra. Quedó sin trabajo y se empezó a venir abajo. La última vez, ella venía con algunos problemas personales. Ella hablaba mucho con Gonzalo, sus inquietudes. El jueves se estuvo mensajeando conmigo, ella había quedado de ir para casa. Yo hasta las 6 horas estuve en contacto”.

Y concluyó: “Son problemas del entorno familiar, cosas cotidianas. A ella la alteraron. Ella sale de la casa ya con medicamentos que había ingerido, no puede caminar mucho... Si ella hubiese ingerido pastillas, una persona que toma pastillas, ¿cuánto puede caminar?“.