Crimen y Justicia

Investigan la misteriosa muerte de una adolescente en Santa Fe y su papá quedó detenido

El hecho ocurrió en una casa del kilómetro 427, de la ruta 11, en el barrio Los Paraísos de la localidad de Coronda

El cuerpo de una adolescente de 17 años fue hallado el último domingo en una casa del kilómetro 427 del barrio Los Paraísos de Coronda, Santa Fe (Google Maps)

En la ciudad de Coronda, ubicada en el centro este de la provincia de Santa Fe, el domingo hallaron sin vida a una adolescente de 17 años en una vivienda situada a la vera de la Ruta Nacional 11. El episodio movilizó a las fuerzas policiales y generó la apertura de una investigación que, hasta el momento, se mantiene caratulada como muerte dudosa. En el marco de la investigación, detuvieron a su padre.

El hallazgo del cuerpo de la adolescente se produjo en una vivienda, ubicada dentro del barrio Los Paraísos, un sector de urbanización dispersa a pocos minutos del acceso principal a la ciudad.

Allí, el hermano menor encontró a la adolescente ya sin vida y presentando signos compatibles con ahorcamiento. El aviso inmediato a las autoridades activó un operativo policial y sanitario que incluyó la intervención de personal de la Comisaría 1ª de Coronda, efectivos del Distrito 8 y una unidad del servicio de emergencias 107.

De acuerdo con los informes policiales, al arribar al lugar, los agentes y el personal médico constataron el fallecimiento de la joven y preservaron la escena para la llegada de la Policía Científica.

Fuentes consultadas señalaron que los primeros exámenes arrojaron indicios compatibles con un ahorcamiento, aunque el cuerpo no presentaba lesiones evidentes que doblasen la hipótesis de otro tipo de intervención violenta.

En línea con lo informado por el portal Coronda Registrada, el médico policial de turno recomendó expresamente la realización de una autopsia para determinar de manera precisa la causa y las circunstancias que rodearon la muerte.

Una vez definida la medida, un equipo especializado aseguró el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Santa Fe, mientras se iniciaron los trámites administrativos tendientes a resguardar pruebas físicas y objetos de interés para la causa.

Por el trágico hecho, el fiscal interviniente dispuso la detención del padre de la víctima

El fiscal en turno de la Fiscalía Regional de Coronda, Alejandro Benítez, tomó intervención directa en el caso apenas conocidos los resultados preliminares de las pericias. Según confirmaron fuentes judiciales, el funcionario dispuso una serie de medidas excepcionales, incluyendo la detención del padre de la víctima, un hombre de 60 años que convivía con ella en el domicilio.

A instancias del fiscal, fueron secuestrados los teléfonos celulares de todos los integrantes del grupo familiar con el objetivo de analizar comunicaciones, mensajes y registros de interés para la investigación.

En ese sentido, Benítez detalló que el análisis de los teléfonos resultaría preservado bajo estricta cadena de custodia y aportaría elementos de contexto para las próximas etapas de la pesquisa.

La causa se mantiene bajo máxima reserva desde la instrucción a la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Jerónimo. Mientras tanto, otros integrantes cercanos a la joven serán entrevistados por profesionales en psicología, medida dispuesta para asegurar el resguardo emocional y la obtención de testimonios confiables.

Tal como especificó el fiscal Benítez —en declaraciones recogidas por medios locales—, el avance de la investigación dependerá de la autopsia médica y del posterior informe forense. La expectativa está centrada en que el análisis médico permita confirmar si la muerte se debió a un suicidio o si se encuentran elementos que conduzcan a un hecho criminal.

El padre de la víctima quedó alojado provisionalmente en la Comisaría 15ta de Desvío Arijón, bajo custodia judicial y a disposición de las autoridades. La investigación continúa desarrollándose con la toma de nuevas declaraciones y peritajes, mientras los familiares de la joven permanecen bajo asistencia profesional.

