Crimen y Justicia

Condenaron a tres integrantes de una organización narco liderada por un comerciante y su pareja modelo

El fallo judicial dictado por el Tribunal Oral Federal N°1 impone penas de hasta siete años de prisión a integrantes de una organización dedicada al tráfico de marihuana entre Orán y la capital de Salta

Guardar
La condena de tres integrantes
La condena de tres integrantes de una banda narco en Salta expone la estructura y alcance del tráfico de marihuana en el norte argentino (Fotos: Fiscales)

Una investigación permitió desarticular una logística sofisticada de transporte y distribución de estupefacientes. El caso involucra a un comerciante y a su pareja modelo como presuntos líderes de la organización narcocriminal radicada en Salta, que se dedicaba al tráfico de marihuana entre Orán y la capital provincial.

Según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una serie de juicios abreviados homologados entre octubre y noviembre de este año, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó penas de hasta 7 años de prisión para los implicados.

El 25 de noviembre, el magistrado Mario Marcelo Juárez Almaraz condenó a Benjamín Michel Delgado a 7 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.

El Tribunal Oral Federal N°1
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó penas de hasta 7 años de prisión por transporte y comercialización de estupefacientes

Previamente, el 28 de octubre, los jueces Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano sentenciaron a José Burgos a 5 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de 7 millones de pesos destinados al pago de la droga incautada. En la misma jornada, Roberto Carlos Leiton recibió una condena de 4 años por transporte agravado y resistencia a la autoridad.

Otros dos miembros de la banda ya habían sido condenados en septiembre. Juan Alberto Romero recibió 6 años de prisión por transporte agravado y resistencia a la autoridad, según dispuso la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.

En el caso de Ángela Cuenca, el juez de revisión Rabbi Baldi Cabanillas homologó un acuerdo que le impone arresto domiciliario, dado que está a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.

La investigación, coordinada por el
La investigación, coordinada por el fiscal Eduardo Villalba, se inició tras un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y un informante anónimo

La investigación, coordinada por el fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, se inició en noviembre del año pasado tras un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria basado en datos de un informante anónimo.

El operativo clave se realizó el 5 de febrero, cuando la Fiscalía ordenó la detención de los principales integrantes de la organización. Ese día, la banda se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3, utilizando la modalidad de convoy con “coche puntero” para evadir controles. Al detectar la presencia policial en el acceso a la ciudad de Salta, el segundo vehículo giró en “U” y emprendió una fuga a más de 180 kilómetros por hora, arrojando paquetes de droga por las ventanillas.

El operativo clave incluyó una
El operativo clave incluyó una persecución a alta velocidad y la incautación de droga arrojada desde vehículos en fuga

La persecución se extendió hasta la finca San Juan de Dios, en la provincia de Jujuy, donde la Policía halló el auto abandonado y detuvo a Romero. Leiton y Delgado lograron escapar, pero fueron capturados posteriormente: Leiton el 20 de febrero en Orán y Delgado el 10 de octubre tras un accidente en la ruta 50. Burgos fue detenido el mismo 5 de febrero en un allanamiento simultáneo, cuando intentó huir de su vivienda en la zona norte de Salta. En su poder se encontraron 250 gramos de marihuana y un bolso con los seis millones de pesos destinados al pago de la droga.

La estructura de la organización, según la auxiliar fiscal Altamirano, estaba encabezada por Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, quienes coordinaban los viajes y negociaban la droga con proveedores en la frontera con Bolivia, en Aguas Blancas.

Oliva, además de participar en los traslados, gestionaba las finanzas y realizaba transferencias millonarias a los transportistas. Cuenca, pareja de Delgado, facilitaba la comunicación entre los vehículos, mientras que Leiton y Romero se alternaban como transportistas y nexos con los proveedores.

La organización criminal, liderada por
La organización criminal, liderada por Gustavo Tolaba y la modelo Martina Oliva, realizó 31 viajes para transportar marihuana desde Orán a Salta (Foto: Nuevo Diario Salta)

Entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025, la banda realizó 31 viajes, de los cuales 28 tuvieron como destino la casa de Burgos, donde se concretaba el pago y la distribución de la marihuana. El Ministerio Público Fiscal destacó que las transferencias recibidas en las cuentas familiares de Oliva, provenientes de Burgos, alcanzaron montos millonarios.

Mientras los líderes Tolaba y Oliva aguardan el juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta previsto para febrero de 2026, el caso revela la sofisticación y el alcance de las redes de narcotráfico en el norte argentino, así como la coordinación entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial para su desarticulación.

Temas Relacionados

SaltaOránOrganización narcocriminalNarcotráficoModeloComercianteMarihuanaJusticiaCondenasÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Ataparon a dos mulas que habían ingerido más 185 cápsulas de cocaína en un tour de compras que se dirigía a Buenos Aires

Uno de los imputados ya había sido condenado por un delito similar en Brasil, lo que agrava su situación procesal en la causa abierta por transporte de estupefacientes

Ataparon a dos mulas que

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en La Matanza y cuatro policías fueron hospitalizados

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando los agentes perseguían a una moto involucrada en un robo

Dos patrulleros chocaron durante una

Una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero en Manuel Alberti: está delicada y piden cadena de oración

Los mismos policías llevaron a la niña hasta el hospital de Del Viso donde, según sus familiares, “fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo”

Una nena de 2 años

Operativos millonarios por indumentaria trucha: hay ocho detenidos y secuestraron 8.300 pares de zapatillas

Fue tras una serie de allanamientos en Villa Celina, Villa Madero, Lomas de Zamora y Lanús en el que participó personal especializado de las empresas. Empleo en negro y venta online

Operativos millonarios por indumentaria trucha:

Lo echaron de Italia y quiso entrar al país con documentos falsos: fingió un desmayo, pero igual lo expulsaron

El ciudadano chileno de 31 años cuenta con antecedentes penales. Lo descubrió la PSA intentando burlar los controles en el aeropuerto de Ezeiza

Lo echaron de Italia y
DEPORTES
La FIFA entregará los premios

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

La policía halló explosivos improvisados

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”