Un bombero murió atropellado en Morón mientras combatía un incendio: otros tres resultaron gravemente heridos

Murió un bombero y tres luchan por su vida: un auto los atropelló mientras combatían un incendio

Un bombero murió atropellado en Morón mientras trabajaba junto con otros 3 compañeros voluntarios en combatir un incendio que se había desatado en una zona de pastizales. El conductor del vehículo circulaba a alta velocidad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, todo comenzó cuando un llamado alertó sobre un foco ígneo en las inmediaciones de la Avenida Bernabé Márquez, junto en el límite entre Morón y Tres de Febrero. Por esto mismo, la Policía solicitó la presencia de bomberos.

Según la reconstrucción del hecho, mientras trabajaban en mitigar las llamas, un Volkswagen Vento gris oscuro, los embistió cerca de las 20:38. Se trata de una zona de poca iluminación. De inmediato, solicitaron la asistencia del SAME, quien notificó que había 4 bomberos heridos.

El vehículo que provocó el siniestro

Una hora después, se confirmó la muerte de uno de ellos. Fue identificado como Marcos Di Paolo, de 33 años, oriundo de Tres de Febrero. Al ser atendido, ya se encontraba en estado reservado y los intentos por salvarlo fueron en vano, debido a las grave herida en la cabeza que había sufrido.

Mientras tanto, otros tres resultaron gravemente heridos y fueron trasladados para recibir atención inmediata. Al respecto, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak precisaron que un masculino sufrió una fractura expuesta, por lo que fue ingresado en el Hospital de Haedo. Por otro lado, una mujer sufrió un politraumatismo y fue derivada al Bocalandro, mientras que otra resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha y recibe atención médica en el Hospital Carrillo.

Los bomberos fueron notificados de un incendio en una zona de pastizales

Tal como precisaron fuentes del Municipio de Morón a este medio, uno de los testigos relató que el conductor —identificado como C. C. (54)— circulaba a alta velocidad; sin embargo, aún resta conocer los datos de las pericias que confirmen este dato.

En el lugar, se le realizó el test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo. De esta manera, quedó imputado por el delito de homicidio culposo.

Un policía atropelló y mató a un motociclista

Hace una semana, un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un joven de 19 años en el barrio 20 de Junio en Morón Sur, tras verse involucrado en un siniestro vial y un posterior enfrentamiento con familiares y allegados de la víctima accidentada.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el agente fue detenido por el homicidio y que Asuntos Internos de la fuerza de seguridad porteña decidió separarlo hasta que se resuelva su situación procesal. La imputación por el siniestro vial depende de la evolución del herido, ampliaron.

El hecho comenzó en horas de la mañana del sábado 6 de diciembre en el partido de la zona oeste del conurbano bonaerense, cuando el agente Carlos Pelozo (36) conducía su Renault Sandero rojo, acompañado por su hijo.

En ese trayecto, en Los Criollos y Carapachay, embistió a una moto en la que circulaba José Luis Zárate, alias “Pitu”, quien resultó gravemente herido y debió ser trasladado al Instituto de Haedo. De acuerdo a allegados a la víctima y a vecinos, el uniformado escapó del lugar tras el accidente.

Seis horas más tarde, el policía implicado se presentó en la Comisaría Morón 4°, tal como indicaron las fuentes. Allí concurrió sin el vehículo, motivo por el cual el personal le indicó que debía regresar con el auto para realizar las pericias obligatorias.

Tras el homicidio se registraron incidentes

El policía volvió a la comisaría alrededor de las 16.45, esta vez con el vehículo. Al llegar, fue reconocido por allegados y familiares del joven herido, momento en el que se originó una pelea frente a la dependencia policial. Un grupo persiguió a Pelozo por 10 cuadras.

Durante la confrontación, al llegar a Grito de Alcorta, entre Chile y San Francisco, uno de los autos que perseguía a Pelozo le cerró el paso. Juan Manuel De Vita se bajó de ese vehículo y le recriminó al agente su actitud. En ese momento, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Beretta y efectuó cuatro disparos. Los impactos dieron en el primo del motociclista accidentado, quien falleció en el acto.

La información aportada indica que, tras disparar, el policía huyó otra vez en su Renault Sandero rojo. Su presencia fue captada por cámaras municipales y terminó detenido en el centro de Morón minutos más tarde. Sus colegas de la Bonaerense le secuestraron la pistola reglamentaria y el vehículo.