Crimen y Justicia

Lo echaron de Italia y quiso entrar al país con documentos falsos: fingió un desmayo, pero igual lo expulsaron

El ciudadano chileno de 31 años cuenta con antecedentes penales. Lo descubrió la PSA intentando burlar los controles en el aeropuerto de Ezeiza

Fue atrapado en el aeropuerto de Ezeiza, donde fingió un desmayo

Llegó al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza en un vuelo de la compañía ITA. Venía desde la ciudad de Roma, de donde lo habían echado, pero eso nadie lo sabía, sólo él y viajaba solo. Entonces, intentó eludir el control de Migraciones, se fue para una zona no permitida y la Policía de Seguridad Aeroportuaria no le sacó el ojo de encima. Cuando lo encontraron, el ciudadano chileno se desmayó. Descubrieron que era todo un acting y que el pasaporte argentino que portaba era falso. Lo subieron a otro avión y lo expulsaron.

La decisión judicial del echarlo del país fue del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora y, los mismos agentes de la PSA que lo atraparon, lo custodiaron hasta un vuelo de JetSmart rumbo a la ciudad de Santiago de Chile, donde quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de ese país (PDI).

El caso lo informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X, con una frase que denotaba que detrás de la expulsión había un dato más: "¡Extranjero delincuente no entra!".

Y efectivamente, el chileno, identificado como Esteban Villagrán, de 31 años, tiene un proceso abierto en su país desde 2010 y una condena en Argentina por tentativa de robo simple de 2019, según pudo saber este medio.

Lo atrapó la PSA
Lo atrapó la PSA

Pero, había algo más reciente y por eso lo echaron de Italia. Villagrán residía en ese país, incluso estaba tramitando un permiso de trabajo, pero fue detenido por las autoridades italianas y, como tenía un pasaporte argentino falso, fue enviado a Buenos Aires.

“El ingreso al país proveniente de Roma se produjo sin custodia, arribando en el vuelo AZ-0680, portando un pasaporte argentino apócrifo”, informaron fuentes del caso a Infobae.

El tuit de la ministra
El tuit de la ministra

Pero cuando fue el turno de ir al box de la Dirección Nacional de Migraciones lo eludió. Ingresó a lo que se denomina por la zona de “gateras”, destinada a la salida de equipajes, pero fue capturado por la PSA a la altura del patio de valijas, donde se desvaneció.

Al verlo desmayado, fue asistido por un equipo sanitario y trasladado al Hospital de Ezeiza para una evaluación médica más profunda. El dato curioso que le dieron los médicos al personal de la PSA fue: “Había fingido el desmayo”. Y quedó retenido en el aeropuerto a la espera de la decisión judicial.

Fingió un desmayo y los
Fingió un desmayo y los médicos lo descubrieron

Entonces, no le quedó otra que dar su identidad y confesar que su nacionalidad era chilena. A partir de esto, las autoridades se corroboraron los datos con Chile y, cuando confirmaron que no había mentido, se le rechazó el ingreso a Argentina, y se lo envió a su país, donde quedó a cargo de la PDI.

Antecedentes

El chileno expulsado había vivido en el Conurbano bonaerense, en la zona del partido de La Matanza, y fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de Capital Federal en mayo de 2019 por el delito de robo en grado de tentativa.

Así lo echaron del país
Así lo echaron del país

El condenado llegó a un acuerdo por una pena de seis meses de prisión en suspenso, tras reconocer su responsabilidad en los hechos que le imputaron.

En Chile, por su parte, tendría un expediente de 2010 del 7º Juzgado De Garantía De Santiago, con estado de “tramitación”.

