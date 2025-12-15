Encapuchados y con armas largas: el video del violento robo al depósito de un supermercado mayorista

Asalto tipo comando a un supermercado mayorista de Malvinas Argentinas

El video de la cámara de seguridad del depósito de un supermercado mayorista de la localidad bonaerense de Los Polvorines es la prueba clave con la que trabajan los investigadores para dar con la banda de delincuentes que protagonizó un robo tipo comando: entraron encapuchados y con armas largas y robaron la recaudación.

Todo sucedió el pasado 9 de diciembre, cuando faltaban cinco minutos para las 15.30, en el depósito de la calle Horacio Quiroga, entre Ruta 8 y Francisco Beazley, del partido de Malvinas Argentinas.

Un Toyota Etios blanco ingresó por la parte trasera, que estaba abierta. Del auto se bajó un primer delincuente que se encargó del conductor de un camión que estaba estacionado en el playón, pero también de cerrar el portón metálico de color gris.

En paralelo, del coche descendieron otros cuatro ladrones armados y encapuchados.

Mientras el conductor del Toyota Etios, que tenía una patente colocada que sospechan no era la del coche, acomodaba el auto para escapar, el resto de sus cómplices atacó la oficina de la administración del predio: robaron la recaudación y escaparon sin lastimar a nadie.

“Se llevaron sólo dinero, sin lesionados”, indicaron fuentes del caso.

La causa por el robo tramita en la UFI N°24 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Karina Carbonella, quien trabaja en forma conjunta con la comisaría local.

Según el portal La Noticia 1, los investigadores no descartan la posibilidad de que haya habido un entregador, que les haya facilitado información clave sobre el funcionamiento del mayorista.

Mientras tanto, se analizan las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que los delincuentes usaron para huir o algún dato que les permita identificarlos.

Violento asalto en Entre Ríos: se hizo pasar por un cliente, redujo a la kiosquera y robó la recaudación del díadía

Distinto fue lo que se vivió en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, la violencia que se ve en las imágenes del robo son escalofriantes. La empleada de un kiosco pensó que el joven que había entrado a comprar era un simple cliente, pero en pocos segundos se daría cuenta de que sus intenciones eran otras.

El ladrón aprovechó el momento en que la víctima se agachó frente a la línea de heladeras para correr unas botellas de agua que estaban apoyadas en el piso y extrajo un arma blanca de entre sus ropas, tomó del cuello a la empleada de 19 años y comenzó a forcejear con ella para reducirla.

Una vez cumplido su cometido, el asaltante se dirigió a la caja registradora, tomó los 300 mil pesos en efectivo que había en su interior y se dio a la fuga.

El análisis de las cámaras de seguridad del kiosco y las instaladas en la zona del hecho, fueron determinantes para individualizar al sospechoso. Se trata de un L.M., de 26 años y conocido en la ciudad con el apodo de “Calu”.

Fuentes del caso confirmaron que L.M. es reincidente: cumplió una condena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva por un robo con arma de fuego en 2018, y otra de tres años por un asalto cometido en 2022.