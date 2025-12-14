Crimen y Justicia

Extraditaron a un prófugo brasileño que estaba preso en el país: por qué fue detenido y condenado

Se trata de Edison Fernando Alves Dzwieleski, de 46 años. Fue entregado a las autoridades de Brasil en Corrientes

La Policía Federal Argentina concretó la extradición de Edison Fernando Alves Dzwieleski, un ciudadano brasileño de 46 años, requerido internacionalmente por una serie de delitos cometidos con armas en su país natal y que estaba preso en Argentina, y condenado, por robo en Chaco y por integrar una banda narco que traficaba cocaína en avionetas en Corrientes.

La entrega de Alves Dzwieleski a las autoridades de Brasil se realizó en el Puente Internacional de Paso de los Libres, de la provincia de Corrientes, tras una coordinación entre autoridades judiciales y policiales de ambos países.

El procedimiento se enmarcó en la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia, provincia de Chaco, a cargo del juez Ricardo Alcides Mianovich.

La extradición fue solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito de Uruguaiana, Estado de Río Grande do Sul, Brasil, luego de que la Oficina Central Nacional Brasilia emitiera una Notificación Roja de Interpol el 4 de diciembre de 2024. Esta alerta internacional permitió la detención de Alves Dzwieleski en territorio argentino, donde se encontraba cumpliendo una condena por robo simple.

La investigación judicial detalló que a Alves Dzwieleski se le imputan al menos cuatro hechos delictivos cometidos en Brasil:

  • El primero ocurrió el 24 de diciembre de 2004, cuando fue detenido en la ciudad de Uruguaiana portando un revólver marca Taurus con la numeración suprimida, sin la autorización legal correspondiente.
  • El segundo episodio se registró el 27 de enero de 2007, también en Uruguaiana, donde fue aprehendido tras efectuar tres disparos en la vía pública con un revólver marca Rossi, nuevamente con la numeración limada y en infracción a la normativa vigente sobre armas de fuego.
  • El tercer hecho, ocurrido el 31 de mayo de 2007, involucró el robo de un teléfono celular y una cartera a una víctima, utilizando un instrumento punzante tipo daga y actuando en compañía de un menor de edad, Davi Kunst.
  • Finalmente, el 4 de enero de 2012, en la ciudad de Carazinho, fue detenido junto a Luciano Da Silva y Fabiano Araújo, portando una pistola calibre 7.65 y otras dos armas marca Taurus, todas sin la documentación habilitante.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina fue la encargada de ejecutar la orden de captura internacional. Trasladaron a Alves Dzwieleski desde su lugar de alojamiento hasta el punto de entrega a Interpol Brasil.

La condena por narco

En Corrientes, en 2017, Alves Dzwieleski fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOFC) por su vinculación con la banda narco que traficaba cocaína en avionetas y usaba dos estancias de Santo Tomé como pista clandestina.

El 11 de abril de 2017 fue sentenciado junto a otras nueve 10 personas de diferentes nacionalidades como autores de asociación ilícita en carácter de organizadores, en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la cantidad organizada de intervinientes. Recibió la pena de 16 años de cárcel y una multa económica.

Fue atrapado tras una investigación que se inició en 2013, cuando Gendarmería dio aviso a la Justicia federal de Corrientes que en un establecimiento ganadero ubicado a 110 kilómetros de Pasos de los Libres dos veces a la semana aterrizaba una avioneta. La aeronave se quedaba menos de una hora en el lugar y era custodiada por hombres armados.

Tras una serie de allanamientos, se logró detener a la banda en otra estancia donde se detectó otra pista ilegal de aterrizaje. Hallaron una avioneta y 330 kilos de cocaína. Allí fue donde atraparon a Alves Dzwieleski cuando intentaba escapar junto a sus cómplices.

