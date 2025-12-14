Detuvieron en San Pedro a un hombre sospechado de asesinar a golpes a su padre de 78 años

El detenido tiene 52 años

La Unidad Fiscal de Instrucción Nº 7 de San Pedro ordenó ayer la detención de Claudio Sánchez, de 52 años, acusado del homicidio agravado por el vínculo de su padre, Ismael Sánchez, de 78 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su vivienda de calle Roselló al 75 de esa localidad bonaerense.

El hallazgo se produjo cuando agentes policiales acudieron al domicilio tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona fallecida. Al arribar, los uniformados constataron el cuerpo de un hombre de avanzada edad recostado boca abajo. En un primer momento, no se observaron faltantes en el lugar ni signos de violencia en las aberturas de la vivienda.

Sin embargo, personal de Policía Científica realizó una inspección más exhaustiva y determinó que la víctima presentaba un corte en la nuca y dos golpes en el rostro, lo que motivó la apertura de una investigación por “averiguación de causales de muerte”.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron en el domicilio una billetera, llaves de una moto y una bolsa con ropas que pertenecerían al hijo del fallecido, Claudio Sánchez. Este dato orientó la pesquisa hacia el familiar directo.

La detención del hijo

Personal de la Sub DDI Baradero se trasladó hasta la vivienda de Sánchez, ubicada en calle Zanuccoli 99 de San Pedro, donde constataron que el hombre presentaba lesiones recientes: inflamación en los nudillos de la mano derecha y en el antebrazo.

Por disposición de la fiscalía, un médico policial examinó las lesiones que presentaba el sospechoso, mientras se aguardaba el resultado de la autopsia del occiso para determinar las causas exactas de la muerte.

Autopsia y pruebas determinantes

El protocolo de autopsia reveló que Ismael Sánchez había sufrido golpes causados por un tercero, aunque la causa directa del fallecimiento fue una falla cardíaca.

A partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y testimonios recabados en el lugar, los investigadores pudieron establecer que Claudio Sánchez había estado en horas de la mañana en el domicilio de su padre el día de los hechos.

Con estos elementos, el magistrado a cargo de la causa ordenó la aprehensión de Sánchez por el delito de homicidio agravado por el vínculo, además de un allanamiento de urgencia en su vivienda.

El detenido permanece alojado en la Sub DDI Baradero a la espera de cupo para su traslado a una unidad penitenciaria, mientras continúan las tareas de investigación dispuestas por la UFI 7 de San Pedro.

La causa está a cargo del fiscal interviniente y se encuentra en plena etapa de instrucción.