Cayó la banda del “Gitano”, una organización de punguistas que operaba en CABA, La Plata y Rosario

La Policía de la Ciudad desarmó la banda de punguistas del “Gitano” y detuvo a diez integrantes: así fueron los operativos

Agentes de la Policía de la Ciudad desmantelaron una banda de punguistas liderada por un hombre de 71 años, conocido con el alias de “El Gitano”, que actuaba en distintos barrios de la Capital Federal, así como en La Plata, Rosario y en localidades del conurbano bonaerense. En total, fueron diez los detenidos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la organización, que se dedicaba de manera coordinada al hurto y la venta de celulares, indumentaria y herramientas, fue desarticulada este viernes tras una serie de allanamientos simultáneos en los barrios porteños de Constitución, Boedo y San Nicolás, así como en los partidos bonaerenses de Avellaneda y Moreno.

Durante los procedimientos realizados por la División Robos y Hurtos Sur, los uniformados secuestraron 15 teléfonos móviles de distintas marcas, una computadora, prendas nuevas con etiquetas de Zara y Nike, jeans, vestidos, ropa interior, diversas herramientas y otros objetos de valor.

Según informaron las fuentes consultadas por este medio, la banda facturaba más de 25 millones de pesos mensuales mediante el robo, reventa y reducción de los artículos sustraídos.

Las órdenes judiciales fueron ejecutadas en domicilios ubicados en Salta al 1400, Metán al 4200 y Libertad al 60 en la Ciudad de Buenos Aires, y en viviendas de Avellaneda y Moreno, en territorio bonaerense. El operativo culminó con la detención de siete hombres y tres mujeres mayores de edad, entre ellos una persona de nacionalidad peruana.

Los diez integrantes de la organización punguista fueron detenidos tras varios allanamientos

La investigación se inició en junio de 2024, luego de la detención de tres mujeres que portaban varios teléfonos celulares cuya procedencia no pudieron justificar. A partir del análisis de esos dispositivos se reconstruyó el modus operandi del grupo, conformado por punguistas, mecheros y descuidistas, que actuaban en Liniers, Flores y el Microcentro porteño, y en lugares como Moreno, La Plata y Rosario.

El análisis de las comunicaciones reveló que la organización era encabezada por “El Gitano”, un hombre de 71 años, quien coordinaba la operación y resultó finalmente detenido durante los allanamientos. La pesquisa permitió identificar a los imputados y los roles asignados dentro de la estructura delictiva: la estructura estaba conformada por “marcadores”, “bolseros” y “reducidores”.

La causa está bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del juez Martín Yadarola.

Parte de los elementos que les incautaron a los sospechosos

Dealers detenidos en Constitución

La Policía de la Ciudad detuvo el viernes a dos hombres que vendían droga desde una camioneta en Constitución. Los delincuentes, en su intento de escapar impunes, quisieron sobornar a los oficiales con 300 dólares.

La inadmisible situación se produjo en Salta al 1400. Allí, mientras patrullaban la zona, oficiales de la fuerza de seguridad porteña detectaron infraganti a los ocupantes de una camioneta Ram haciendo un pasamanos en una maniobra de venta de droga.

Los dos imputados, de 28 y 30 años, no solo admitieron su culpabilidad, sino que decidieron agravar aún más su situación al intentar coimear a los efectivos para evitar el procedimiento.

“Oficial, tenemos drogas, marihuana, tres bolsas. Somos gente de bien, agarren 300 dólares y queda acá. Agarren y nos vamos, todo arreglado”, propusieron los hombres, quienes fueron detenidos y procesados con prisión preventiva.

El personal policial, perteneciente a la Comisaría Vecinal 1C, los identificó y entre sus prendas halló tres envoltorios con 5,1 gramos de marihuana, además de 120 mil pesos y 2 mil dólares.

Intervino en el hecho la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Nancy Haron, quien labró actuaciones por infracción a la ley de drogas y por cohecho.

La fiscalía comprobó que uno de los detenidos había dado una identidad falsa y que poseía una condena previa por comercio de estupefacientes.

Ante ello, la UFLA Este, mediante el auxiliar fiscal Carlos Caputto, solicitó la prisión preventiva de ambos involucrados, a lo cual hizo lugar el Juzgado 30.