La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina

Un operativo militar en Brasil contra el Comando Vermelho

La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Paul Starc, intervendrá como querellante en la causa que investiga a cinco miembros del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Brasil, por lavado de activos en la Argentina. Así lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a la queja presentada por el organismo y anuló la decisión previa que le había impedido participar como parte en el proceso.

El caso se remonta al pasado 1° de octubre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa a tres años de prisión en suspenso y les impuso una multa de $720.000.000 por su rol como partícipes necesarios en el delito de lavado de activos de origen ilícito.

En la sentencia, los jueces destacaron la magnitud de la maniobra: “La organización criminal movilizó grandes cantidades de dinero y el esquema permitió blanquear al menos 520 millones de dólares de origen ilícito”.

La condena se dictó tras un acuerdo de juicio abreviado entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, representado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Como la pena no implicaba cumplimiento efectivo, los acusados recuperaron la libertad de inmediato.

Paul Starc, titular de la UIF

En este contexto, la UIF, que desde hace meses venía reclamando su derecho a intervenir como querellante, había presentado un recurso de casación contra la sentencia condenatoria. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el planteo al considerar que el organismo no era parte en las actuaciones porque su solicitud de formar parte de la acusación no había sido resuelta oportunamente.

Ante esta negativa, el organismo, que tiene la función de prevenir e investigar el lavado de dinero en la Argentina, interpuso una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora le dio la razón.

En su fallo, el juez Hornos consideró que la decisión previa incurrió en un error que privó a la UIF de ejercer su derecho a ser oída, lo que afectó el debido proceso.

“En virtud de las particularidades del caso y, sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo del asunto, en aras de mejor garantizar y conjugar los derechos que se encuentran en juego con los principios procesales de concentración y celeridad, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por la UIF y anular la decisión que denegó el recurso de casación”, sostuvo el magistrado en el documento al que accedió este medio.

El fallo de Casación ordena ahora al tribunal de origen dictar un nuevo pronunciamiento, permitiendo la intervención de la UIF como parte querellante en la causa que investiga el lavado de millones de dólares de origen ilícito por parte del Comando Vermelho, que además de ser una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, tiene poderosas ramificaciones en la región.

Esta decisión fortalece el rol de la Unidad de Información Financiera en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado transnacional. Ahora, el organismo podrá impulsar medidas de prueba, proponer líneas de investigación y recurrir eventuales decisiones judiciales, en un caso que sienta precedente para la participación de organismos antilavado en procesos penales complejos.