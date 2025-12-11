Crimen y Justicia

Video: robaron un auto y los detuvieron ocho horas después mientras circulaban por General Paz

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes luego de que el sistema de Anillo Digital detectara el vehículo. El video del operativo

La Policía de la Ciudad recuperó un auto robado y detuvo a dos hombres en la General Paz

La Policía de la Ciudad detuvo en plena General Paz a dos delincuentes que circulaban en un auto que habían robado ocho horas antes. El arresto y la recuperación del vehículo se concretaron tras la intervención del sistema de Anillo Digital.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, se trató de un Toyota Corolla, que había sido reportado como robado el mismo día. El procedimiento comenzó cuando el sistema detectó el automóvil circular por la avenida, a la altura de la bajada Eva Perón.

El aviso fue recibido en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), desde donde se realizó un seguimiento en tiempo real y se emitió un alerta a los patrulleros de la zona.

Los efectivos desplegaron un dispositivo que permitió interceptar el vehículo en sentido hacia Riachuelo. Durante el procedimiento, confirmaron que el conductor, además, tenía vigente un pedido de captura por robo agravado, solicitado por autoridades de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo operativo, también fue interceptada una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo conductor quedó involucrado en una investigación a cargo del Departamento Judicial de Mercedes, según informaron las fuentes consultadas por este medio.

Los delincuentes detenidos por la
Los delincuentes detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Antecedente en Belgrano

A finales de octubre, una pareja fue detenida tras ser interceptada por la Policía de la Ciudad cuando el sistema Anillo Digital detectó que circulaban en un vehículo con patente denunciada por robo sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño Belgrano.

El seguimiento y captura se concretó gracias a la tecnología de cámaras y lectores de patentes instalados en los ingresos y salidas de Buenos Aires, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Los efectivos identificaron a los ocupantes en ese lugar. Se trataba de un hombre de 36 años y una mujer de 32 años, quienes carecían de documentación que acreditara la propiedad del vehículo en el que circulaban. La inspección posterior al número de chasis confirmó que correspondía a otro vehículo, también con pedido de secuestro activo desde junio por hurto, según la información recabada por Infobae.

Fuentes judiciales precisaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del Dr. Schenhl y la Secretaría N° 71, ordenó actuaciones por “Robo y Encubrimiento” y dispuso la detención de ambos sospechosos, además del secuestro del vehículo involucrado.

Voceros de la fuerza de seguridad porteña señalaron que la red del Anillo Digital opera mediante un sistema de 832 cámaras lectoras de patentes ubicadas en 78 puntos estratégicos de la ciudad, así como en la avenida General Paz y los puentes del Riachuelo.

Esta red permite identificar más de tres millones de vehículos por día, posibilitando una respuesta inmediata ante alertas. Los operadores de los centros de control del sistema, localizados en las zonas norte y sur, coordinan el guiado de patrulleros hacia los vehículos denunciados, detallaron.

