Crimen y Justicia

Seguirá preso el hombre que llevaba éxtasis y ketamina por $50 millones en el auto en el que iba su hija de 4 años

Las drogas sintéticas estaban escondidas en varias partes del coche que no tenía patente delantera y en el bolsillo del conductor. Fue procesado con prisión preventiva y ya tenía una condena previa por abuso

Todas las drogas que fueron
Todas las drogas que fueron encontradas en el vehículo del hombre

El 25 de noviembre, cerca de la medianoche, en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34, la Policía de Santa Fe detuvo a un hombre de 30 años cuando viajaba en un Chevrolet Tracker cargado con $ 50.000.000 en drogas sintéticas y su hija de cuatro años en el asiento trasero. En el operativo, realizado a la altura de la localidad santafesina de Angélica, se hallaron 665 dosis de éxtasis, 70 de LSD, 215 gramos de cristal y 320 gramos de ketamina: en las últimas horas fue procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez Aurelio Antonio Cuello Murua ordenó la prisión preventiva por 90 días para el imputado, identificado por las iniciales B.D.R., luego de escuchar los argumentos de la fiscalía de Rafaela, según informó el portal Fiscales.gob.ar.

Para el Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Micheletti, la combinación de factores resultaba contundente: el valor de la droga incautada, los antecedentes condenatorios del detenido y el posible vínculo con una red de narcotráfico justificaron la restricción de su libertad durante la investigación.

La medida alcanza también al avance de peritajes y la autorización de numerosas medidas probatorias de índole jurisdiccional solicitadas por los investigadores, que ahora buscan determinar el origen y destino del cargamento y el alcance real de las conexiones del imputado.

Según expuso la fiscalía, la Policía interceptó el vehículo después de advertir la falta de chapa patente delantera. El conductor, visiblemente nervioso, no pudo mostrar la documentación obligatoria. Tras exhibir sólo la licencia de conducir —y una captura de pantalla de la cédula digital—, las fuerzas pidieron asistencia al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales para chequear el auto.

Al inspeccionar el interior, hallaron una bolsa blanca bajo la funda desprendida del asiento trasero; ante la consulta directa, B.D.R. reconoció que allí llevaba drogas. Además del estupefaciente, la pesquisa permitió secuestrar $124.700 en efectivo, 400 dólares, celulares y el propio vehículo.

La menor que viajaba con
La menor que viajaba con el detenido fue regresada a su madre

El procedimiento no terminó en la ruta. Tras la detención y el secuestro de la droga, la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela dispuso la realización de pruebas orientativas para confirmar la naturaleza de las sustancias, junto con las actuaciones procesales correspondientes. El hombre quedó alojado en la División Microtráfico de Rafaela, mientras que la niña fue entregada a su madre como medida de resguardo.

Al día siguiente, la investigación derivó en un allanamiento al domicilio de B.D.R. en la ciudad de Paraná. Personal de la Gendarmería Nacional encontró en la vivienda más estupefacientes: drogas para “corte”, elementos de pesaje y fraccionamiento, semillas de cannabis y documentación de interés que aún está bajo análisis judicial.

La fiscalía destacó estos elementos en la audiencia del 28 de noviembre, donde el auxiliar fiscal Micheletti formalizó los cargos y describió cómo el operativo permitió evitar el traslado de una cantidad significativa de sustancias ilícitas por la ruta nacional 34.

El fiscal también fundamentó la necesidad de la prisión preventiva mencionando la existencia de un antecedente condenatorio contra B.D.R.: una condena a tres años de prisión en ejecución condicional por abuso sexual con acceso carnal, impuesta el 11 de agosto de 2021.

