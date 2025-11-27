Crimen y Justicia

Atraparon a un hombre que traficaba éxtasis, LSD, ketamina y cristal junto a su hija de 4 años

Las drogas sintéticas estaban escondidas en varias partes del vehículo y, algunas de ellas, las llevaba el conductor en un bolsillo

Guardar
Todas las drogas que fueron
Todas las drogas que fueron encontradas en el vehículo del hombre

Un operativo de la Policía de Investigaciones de Santa Fe permitió el decomiso de una importante cantidad de drogas sintéticas en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34, perteneciente a la jurisdicción de Angélica, en el departamento de Castellanos. Producto de esto, un hombre que viajaba junto a su hija de 4 años quedó detenido y a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue realizado este miércoles, cuando los agentes de la Guardia Provincial detectaron irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que circulaba por el corredor vial. Al solicitar la documentación, el conductor, identificado como B. D. R., de 30 años y domiciliado en Paraná, exhibió un marcado nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Durante el control, los efectivos advirtieron que el tapizado del asiento del conductor estaba parcialmente desprendido. Al revisar ese sector, hallaron una bolsa plástica que el propio sospechoso reconoció como contenedora de pastillas de éxtasis.

Posteriormente, y en presencia de los agentes, el hombre entregó otras dos bolsas ocultas en el vehículo. De acuerdo con la información publicada por La Capital, la requisa personal permitió encontrar un troquel con dosis de LSD en el bolsillo del pantalón que vestía.

La menor que viajaba con
La menor que viajaba con el detenido fue regresada a su madre

Ante el hallazgo, se convocó a testigos civiles y se dio intervención al fiscal federal Pablo Michelletti, quien dispuso la llegada del equipo especializado de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela. Con la escena asegurada, los investigadores profundizaron el registro tanto del rodado como del conductor.

El resultado de la inspección fue el secuestro de 563 dosis de éxtasis, 70 dosis de LSD, 320 gramos de ketamina y 215 gramos de cristal. Además, se incautaron 127.200 pesos y USD 400 en billetes de baja denominación, junto a dos teléfonos celulares iPhone y un Motorola nuevo sin uso. Todo el material, junto con el vehículo, fue trasladado a la base de la PDI para su análisis y resguardo.

Frente a esto, el fiscal Michelletti dispuso el secuestro total de los elementos incautados y la detención inmediata del conductor, quien quedó imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, artículo 5 inciso C, por presunta tenencia de drogas con fines de comercialización.

En el caso de la nena que acompañaba al detenido, fue resguardada y entregada a su madre mediante acta formal, garantizando su protección. Tras completarse las medidas judiciales y administrativas, B. D. R. fue alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V.

Desmantelaron a una banda narco, luego de realizarse un decomiso récord de cocaína

Se trató del mayor decomiso
Se trató del mayor decomiso de cocaína realizado en la región

El reciente avance de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto en la lucha contra el narcotráfico quedó evidenciado tras secuestrarse casi cuatro kilos y medio de cocaína, cuyo valor en el mercado ilegal supera los USD 100.000 (más de 150 millones de pesos argentinos).

El operativo fue realizado por el Escuadrón de Gendarmería Nacional de Venado Tuerto en las inmediaciones de Elortondo luego de que se allanaran un total de nueve domicilios. Entre los puntos de interés, se incluyeron celdas de la Alcaidía de Melincué y de la Cárcel de Coronda.

Durante la audiencia celebrada el miércoles, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo la prisión preventiva para siete de los imputados, identificados como M. E., C. A., R. T., A. C., C. O., E. B. y A. C. No obstante, en el caso de esta última, se le otorgó el beneficio de cumplir con un arresto domiciliario.

Respecto a los otros cuatro investigados, J. J. C., A. P. M., S. E. y L. A., también fueron formalmente acusados de integrar la organización. Los últimos dos (S. E. y L. A.) ya se encontraban detenidos por causas previas en la justicia provincial.

Según los detalles recopilados por Rosario3, la Fiscalía estableció que los roles dentro de la banda abarcaban desde la provisión y el transporte hasta la distribución de estupefacientes, con operaciones que se extendían por Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat.

A pesar de que esas ubicaciones fueron confirmadas, no se descartó la posibilidad de que la droga también hubiera sido transportada a otras localidades. Además, se atribuyó específicamente a M. E. y C. A. la responsabilidad en el traslado de los cuatro ladrillos de cocaína hallados en un vehículo propiedad de A. C.

Temas Relacionados

Santa FeNarcotráficoDrogasÉxtasisLSDKetaminaCristalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Operaron a la adolescente que fue apuñalada por un compañero de curso en Tucumán por una complicación en su salud

La menor de 13 años permanece internada en el Hospital del Niño Jesús tras ser apuñalada por un compañero, mientras médicos y psicólogos monitorean su evolución y la justicia investiga el caso como tentativa de homicidio

Operaron a la adolescente que

Un conductor de aplicación golpeó a un pasajero delante de sus hijos por $4500 y lo dejó en coma

El agresor fue detenido. Lo atacó con un cascote en la cabeza y le generó un traumatismo de cráneo severo

Un conductor de aplicación golpeó

Condenaron a tres prestamistas que amenazaron y dejaron en la calle a una mujer por retrasarse con una deuda

Un crédito informal se transformó en pesadilla. El hostigamiento incluyó amenazas de muerte y ataques a familiares. La entrega de bienes y dinero no detuvo la violencia

Condenaron a tres prestamistas que

La mamá de la joven descuartizada en Córdoba denunció la falta de apoyo institucional: “Yo hice todo lo posible”

Se trata de Camila Merlo, una joven de 26 años que se dedicaba a la prostitución. Por el momento, no hay detenidos por el brutal crimen

La mamá de la joven

Dictaron prisión preventiva para el hombre condenado por abuso que violó a una mujer cuando quedó en libertad

El sospechoso, arrestado a finales de octubre, permanecerá en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán mientras avanza la causa por la agresión a una feriante de Mar del Plata, quien continúa internada tras sufrir un abuso sexual de extrema violencia

Dictaron prisión preventiva para el
DEPORTES
Es una figura del deporte

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

TELESHOW
El Mono de Kapanga: “No

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

INFOBAE AMÉRICA

Hong Kong continúa con la

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia