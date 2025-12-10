Robaban heladeras de una famosa empresa cervecera y las vendían en redes sociales: recuperaron más de 50

Las heladeras recuperadas

Cincuenta y ocho heladeras exhibidoras de la empresa Maltería Quilmes que habían sido robadas y se ofrecían de forma ilegal en redes sociales fueron recuperadas por la Policía de la Ciudad en una serie de allanamientos concretados en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según indicaron fuentes policiales, la operación formó parte de una investigación que expuso un esquema dedicado a la apropiación y comercialización irregular de bienes entregados por la empresa cervecera a comercios en calidad de comodato.

La pesquisa comenzó luego de que Quilmes, una de las empresas líderes del sector cervecero en Argentina, advirtiera la presencia de heladeras con sus distintivos ploteos en distintas plataformas de compra y venta online.

Los equipos, que la firma dispone bajo la modalidad de comodato —es decir, como préstamo a los comercios para la exhibición exclusiva de sus productos—, no pueden venderse ni transferirse legalmente. Por eso, ante la aparición de publicaciones sospechosas, la compañía realizó la correspondiente denuncia.

Los refrigeradores fueron descubiertos en un allanamiento

A partir de la presentación formalizada por la empresa, la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad inició tareas de inteligencia que permitieron localizar los depósitos utilizados para almacenar y acondicionar las heladeras antes de su publicación en internet.

Los domicilios allanados se encontraban sobre la calle Tinogasta al 5000, en Villa Devoto, y, según se constató, funcionaban como talleres y depósitos clave para la operatoria.

Durante el procedimiento, efectivos policiales ingresaron en simultáneo a cuatro propiedades y verificaron la existencia de las 58 heladeras exhibidoras con logos de marcas asociadas a Maltería Quilmes.

En el lugar prestó colaboración personal técnico de la empresa, que pudo constatar la autenticidad de los equipos y certificó que se trataba de bienes afectados al régimen de comodato.

En los operativos, la policía identificó y notificó a cuatro personas encontradas en los depósitos: se trataba del encargado principal, dos técnicos y una administrativa. Las cuatro personas quedaron imputadas preventivamente por su presunta participación en la comercialización irregular de equipos.

La investigación estableció que la maniobra consistía en captar heladeras exhibidoras originalmente entregadas en comodato, almacenarlas en depósitos y luego ponerlas a la venta en la web mediante un perfil apócrifo. Las evidencias recabadas permitieron desbaratar un sistema de comercialización prohibida, que vulneraba las condiciones contractuales fijadas por la empresa cervecera con sus puntos de venta. Entre las pruebas colectadas para la investigación, figuran registros de publicaciones y documentación relacionada con la compraventa.

El expediente judicial quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, a cargo de la jueza Fabiana Galletti, que ordenó el secuestro de todos los elementos hallados y avalaron la continuidad de las medidas investigativas.

El destino de las heladeras recuperadas será determinado por el juzgado interviniente, mientras la causa avanza para corroborar posibles ramificaciones y responsabilidades penales adicionales. Desde la Policía de la Ciudad, por su parte, no descartan nuevos operativos vinculados a este tipo de delitos, que afectan tanto a marcas líderes como a los comerciantes que cumplen con el uso exclusivo de los bienes cedidos en comodato.