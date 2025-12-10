Crimen y Justicia

Robaban heladeras de una famosa empresa cervecera y las vendían en redes sociales: recuperaron más de 50

Se trata de refrigeradores de Maltería Quilmes, que eran guardados en un depósito para luego revender. La Policía de la Ciudad las encontró tras una serie de allanamientos

Guardar
Las heladeras recuperadas
Las heladeras recuperadas

Cincuenta y ocho heladeras exhibidoras de la empresa Maltería Quilmes que habían sido robadas y se ofrecían de forma ilegal en redes sociales fueron recuperadas por la Policía de la Ciudad en una serie de allanamientos concretados en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según indicaron fuentes policiales, la operación formó parte de una investigación que expuso un esquema dedicado a la apropiación y comercialización irregular de bienes entregados por la empresa cervecera a comercios en calidad de comodato.

La pesquisa comenzó luego de que Quilmes, una de las empresas líderes del sector cervecero en Argentina, advirtiera la presencia de heladeras con sus distintivos ploteos en distintas plataformas de compra y venta online.

Los equipos, que la firma dispone bajo la modalidad de comodato —es decir, como préstamo a los comercios para la exhibición exclusiva de sus productos—, no pueden venderse ni transferirse legalmente. Por eso, ante la aparición de publicaciones sospechosas, la compañía realizó la correspondiente denuncia.

Los refrigeradores fueron descubiertos en
Los refrigeradores fueron descubiertos en un allanamiento

A partir de la presentación formalizada por la empresa, la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad inició tareas de inteligencia que permitieron localizar los depósitos utilizados para almacenar y acondicionar las heladeras antes de su publicación en internet.

Los domicilios allanados se encontraban sobre la calle Tinogasta al 5000, en Villa Devoto, y, según se constató, funcionaban como talleres y depósitos clave para la operatoria.

Durante el procedimiento, efectivos policiales ingresaron en simultáneo a cuatro propiedades y verificaron la existencia de las 58 heladeras exhibidoras con logos de marcas asociadas a Maltería Quilmes.

En el lugar prestó colaboración personal técnico de la empresa, que pudo constatar la autenticidad de los equipos y certificó que se trataba de bienes afectados al régimen de comodato.

En los operativos, la policía identificó y notificó a cuatro personas encontradas en los depósitos: se trataba del encargado principal, dos técnicos y una administrativa. Las cuatro personas quedaron imputadas preventivamente por su presunta participación en la comercialización irregular de equipos.

La investigación estableció que la maniobra consistía en captar heladeras exhibidoras originalmente entregadas en comodato, almacenarlas en depósitos y luego ponerlas a la venta en la web mediante un perfil apócrifo. Las evidencias recabadas permitieron desbaratar un sistema de comercialización prohibida, que vulneraba las condiciones contractuales fijadas por la empresa cervecera con sus puntos de venta. Entre las pruebas colectadas para la investigación, figuran registros de publicaciones y documentación relacionada con la compraventa.

El expediente judicial quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, a cargo de la jueza Fabiana Galletti, que ordenó el secuestro de todos los elementos hallados y avalaron la continuidad de las medidas investigativas.

El destino de las heladeras recuperadas será determinado por el juzgado interviniente, mientras la causa avanza para corroborar posibles ramificaciones y responsabilidades penales adicionales. Desde la Policía de la Ciudad, por su parte, no descartan nuevos operativos vinculados a este tipo de delitos, que afectan tanto a marcas líderes como a los comerciantes que cumplen con el uso exclusivo de los bienes cedidos en comodato.

Temas Relacionados

Maltería QuilmesRobosInseguridadVilla DevotoPolicía de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Habló el padre de una de las víctimas del trágico accidente en Monserrat: “Esa camioneta nunca tendría que haber estado ahí”

Alejandro García apuntó contra el conductor que impactó el auto que manejaba su hija Valentina, de 18 años. A dónde se dirigía la joven junto a una amiga, quien también falleció en el hecho

Habló el padre de una

Maniatado y golpeado: encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez

El hallazgo ocurrió este martes en una propiedad ubicada en Vuelta de Obligado. La hermana de la víctima había denunciado que no tenía noticias de él desde hace varios días

Maniatado y golpeado: encontraron muerto

La acribillaron en un ajuste de cuentas narco: antes de morir llegó a cubrir a su hijo de las balas

El salvaje ataque ocurrió en Burzaco. El padre del nene de dos años resultó herido en el cuello y está en grave estado. Hay dos detenidos, uno de ellos menor

La acribillaron en un ajuste

Falsa amante y viuda negra: la extorsión de la misteriosa detenida que se volvió viral

Lidia L., arrestada en Rio Negro, fue acusada por un hombre porteño con el que tuvo una relación esporádica. La Justicia pidió su traslado para indagarla en las próximas horas

Falsa amante y viuda negra:

Incendió su casa y mató a su pareja luego de una discusión en Neuquén: deberá cumplir una pena de 8 años de cárcel

La sentencia valoró la falta de antecedentes y las lesiones de la acusada, pero también el impacto social y el riesgo para el hijo de la pareja, fijando la pena en el mínimo legal. La mujer fue declarada culpable en septiembre, pero restaba realizarse la audiencia de cesura

Incendió su casa y mató
DEPORTES
Los tres motivos que condicionan

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

TELESHOW
J Rei habló por primera

J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street cotiza a la

Wall Street cotiza a la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

Dormir poco reduce la esperanza de vida: cuál es el mínimo recomendado

Nnena Kalu es la primera artista con discapacidad de aprendizaje en ganar el prestigioso Premio Turner

José Franco sorprende con selvas imaginadas y tecnología en el Bellas Artes

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia, China e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro