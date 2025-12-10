Habló un familiar de la mujer que convivió por días con el cadáver de su hija: “Creemos que nunca se dio cuenta”

Habló un familiar de la joven que fue encontrada en un avanzado estado de descomposición de su cama en Córdoba (Video: El Doce TV)

En una vivienda de Villa Rumipal, en la provincia de Córdoba, la Policía encontró el cuerpo de una joven de 22 años en un avanzado estado de descomposición debajo de su cama. Su madre, de 64 años, convivió en la misma casa con el cadáver por varios días sin advertir la situación. La familia confirmó que la víctima era no vidente y autista, mientras que la adulta responsable tiene un diagnóstico de bipolaridad. Desde que el entorno declararon: “Creemos que nunca se dio cuenta”.

El caso salió a la luz el sábado por la noche, cuando un vecino alertó a las autoridades sobre un olor nauseabundo proveniente de la vivienda y la ausencia prolongada de la joven. Por este motivo, el personal de la Policía Departamental Calamuchita y los Bomberos Voluntarios acudieron al domicilio del barrio El Torreón, donde constataron el fallecimiento.

Ahora, el primo de la víctima, Román, relató que la joven permanecía siempre dentro de su entorno doméstico debido a su discapacidad, y que fue el olor lo que motivó la intervención familiar y la posterior denuncia.

“Empecé a sentir un olor feo y fui a verla, a consultarle. A la nena no la escuché, no la veía, igual no salía afuera porque era no vidente y autista. O sea, estaba siempre dentro de su casa, dentro de su entorno. Y bueno, al empezar a atar cabos, que te das cuenta de que no la ves, que no la escuchás, más esos olores extraños que empezaron a aparecer, terminamos llamando a la Policía porque no podíamos acceder a la casa”, comentó en un diálogo con Noticiero Doce.

Encontraron el cuerpo de una joven debajo de su cama en Córdoba: la fiscal Paula Bruera brindó detalles sobre el caso (Video: El Doce TV)

La madre de la joven, que según su sobrino padece trastorno bipolar, fue detenida preventivamente y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de pericias psicológicas para determinar su estado psiquiátrico. “Mi tía tiene problemas. Yo creo que nunca se dio cuenta. Y que todavía sigue sin darse cuenta”, aseguró el familiar.

Por su parte, la fiscal Paula Bruera, a cargo de la causa, confirmó que la principal hipótesis apunta a un paro cardiorrespiratorio como causal de muerte, aunque aún restan incorporar informes de química legal para esclarecer los hechos. Además, detalló que la madre de la joven fue trasladada al hospital para una evaluación de salud mental tras manifestar incoherencias durante su entrevista con la Policía.

Encontraron el cuerpo de una joven debajo de su cama en Córdoba: su madre convivió por días con el cadáver

La funcionaria judicial explicó: “La carátula de esta investigación es una muerte de etiología dudosa. Hay un informe preliminar de autopsia que refiere como una causa de la muerte un paro cardiorrespiratorio. No obstante eso, por el grado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, hay muchos informes de química legal que resta incorporarse a la causa”.

Los primeros análisis forenses estimaron que la muerte se habría producido entre 5 y 6 días antes del hallazgo, de acuerdo con el nivel de descomposición del cuerpo.

La Policía de la localidad de Villa Rumipal trabajó en el domicilio junto a los Bomberos Voluntarios

La Fiscalía de Río Tercero continuará con la toma de declaraciones a familiares y allegados para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal. El caso permanece abierto, a la espera de los resultados definitivos de los estudios forenses y psiquiátricos.

Encontraron muertas a dos mujeres en su casa tras el aviso de los vecinos

El hallazgo de dos mujeres muertas en una vivienda de Villa Luro derivó en una investigación por posible doble homicidio. Las víctimas, Estela, de 74 años, y su hija Soledad, de 40, fueron encontradas en la tarde del 6 de noviembre, tendidas sobre el piso de una de las habitaciones de la casa ubicada en la calle Morón al 4900. La alarma la dio una vecina que, tras varios días sin ver a las mujeres, contactó al 911 y solicitó la presencia de las autoridades.

Al lugar, se trasladó personal de la Policía de la Ciudad, junto a los Bomberos y la Unidad Criminalística para asegurar el área y llevar adelante las pericias. Los agentes debieron ingresar por la fuerza al domicilio tras recibir autorización de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, dado que en la propiedad no había signos de violencia en la puerta de entrada, un dato que generó entre los investigadores diversas hipótesis sobre lo ocurrido.

Una vez dentro de la vivienda, las fuerzas de seguridad se encontraron con los cuerpos de las dos mujeres en una habitación. Ambas yacían sobre el suelo y, de acuerdo con fuentes de la investigación, la data de muerte de ambas era de al menos 72 horas. El estado en que fueron localizadas y la disposición de la escena llevaron a abrir una causa bajo la carátula preliminar de averiguación de doble homicidio.

De manera simultánea a las tareas de la Policía Científica, los investigadores comenzaron a analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, cercanas a la vivienda de las dos víctimas, en busca de movimientos sospechosos o personas que hayan entrado o salido de la propiedad durante los días previos al hallazgo.

La investigación continúa con la recolección de testimonios de vecinos y allegados que permitirán establecer con mayor precisión la causa y el momento exacto de las muertes.