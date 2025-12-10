El antecedente trágico de la familia del hombre asesinado por el ex de su novia: “Necesitamos que la Justicia no nos falle otra vez”

N.S.C. y Cristian Eleazar Gómez Núñez

La familia de Cristian Eleazar Gómez Núñez, el vecino de Florencio Varela asesinado por el ex de su novia, arrastra desde hace años otra marca dolorosa; un hecho violento que los golpeó y los dejó con un sentimiento de desconfianza hacia la Justicia.

En mayo de 2017, E., una de las hermanas de Eleazar, sufrió un ataque brutal por parte de su ex novio Maximiliano Gonzalo Fontela. Mientras dormía en la casa familiar, el joven aprovechó la ocasión para ingresar y la agredió a golpes y con un cuchillo.

La víctima -que por entonces tenía 16 años- salvó su vida tras fingir estar muerta. Se había separado del agresor (un año mayor que ella) hacía unos meses, pero él no soportaba la situación.

Una de las heridas que sufrió E.

El caso conmovió a vecinos y a organizaciones de género. Avanzó hasta llegar a juicio en noviembre de 2019, bajo una calificación de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

La fiscalía y los abogados de E. pidieron una pena de 10 años de prisión efectiva. El debate finalmente concluyó con una condena sensiblemente menor de lo esperado por la familia: cinco años de prisión domiciliaria y sin monitoreo electrónico, aun cuando el joven vivía a 50 metros de la casa de la víctima.

“Estuvo con domiciliaria, sin tobillera. E. se lo encontraba. Al día de hoy todavía vive en la esquina de casa. Nosotros apelamos, pero Casación jamás nos contestó. La Justicia miró para otro lado. Por eso digo que fue irracional la condena”, contó Georgina, la madre de los hermanos, en diálogo con Infobae.

Georgina y su hija E.

La situación generó un constante temor para los Gómez Núñez. Georgina recordó que denunciaron las reiteradas apariciones del agresor cerca de la familia, pero que no obtuvieron respuestas. Al cumplirse la pena, Fontela quedó en libertad y volvió a circular por el barrio. “No estuvo nunca detenido, andaba en la calle como si nada. Mi hija no tuvo justicia”, sentenció la madre.

Casi siete años después del ataque a E., la tragedia golpeó otra vez a la familia. El lunes pasado, Eleazar Gómez Núñez, de 32 años y padre de una nena de 9, fue asesinado por el ex de su novia, N.S.C. (31), en una vivienda de Florencio Varela. El crimen ocurrió frente a la propia E., quien lo acompañaba durante la discusión que desencadenó el hecho.

Según la investigación, la disputa surgió a partir de una supuesta agresión al hijo menor del agresor, aunque un examen médico posterior descartó lesiones.

Georgina contó que su hijo estaba en una relación con una chica que tiene dos niños, estaban felices y a punto de mudarse juntos. Ante ese escenario, N.S.C. supo que la pareja había conseguido “una casita” en un barrio privado de la zona, lo cual lo enfureció.

“Entonces inventó que mi hijo le había pegado al nene, que tienen ellos y le decía a ella ‘¿cómo permitís que tu macho le pegue?’, ‘que esto no se va a quedar así’. La hostigaba por teléfono y después quiso hablar con mi hijo para que vaya a dar la cara. Pero la novia le dijo que no tenía que ir y que debía devolver al nene, que decía no lo llevaba porque no tenía cómo", detalló la mamá de Eleazar.

Georgina y su hijo Eleazar

Así, con la supuesta excusa de hablar sobre la presunta agresión a su hijo, N.S.C. citó a Eleazar a su casa. Allí lo atacó con un machete casero, dándole dos puñaladas mortales en el pecho y el corazón.

La investigación del caso está en manos del fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI N°5 Descentralizada de Florencio Varela. Como primeras medidas, se secuestraron los teléfonos celulares del acusado y de la víctima, que se espera sean peritados el próximo 19 de diciembre. También comenzaron a analizarse los registros de cámaras de seguridad de la zona.

Pese a que la fiscalía imputó en primer momento a N.S.C. por homicidio simple, la familia sostiene que hay pruebas para agravar la acusación, como videos y los relatos de vecinos que presenciaron la secuencia, entre otras cosas.

“Vamos a solicitar el cambio de carátula porque tenemos pruebas suficientes para probar que fue homicidio premeditado y con alevosía”, enfatizó Georgina.

Eleazar comenzará a ser velado este miércoles

La madre valoró la tarea inicial de la fiscalía y de la Policía: “Se pusieron a disposición. Pero sé que ahora depende del juez de Garantías y de que se le dé (a N.S.C.) la preventiva y quede detenido hasta el juicio“.

No obstante, debiendo atravesar un nuevo proceso judicial luego de lo vivido tras el ataque a E, ahora pide: “Necesitamos que la Justicia no nos falle otra vez”.