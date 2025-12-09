Crimen y Justicia

Una cita sexual, 12 puñaladas y un incendio para tapar un robo: fin del misterio para el crimen del policía retirado

Oscar Alberto Ávalos, ex suboficial de la Bonaerense de 78 años, fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses. Ahora, detuvieron a una vecina de la víctima. Quién fue el arrepentido que la delató

La vecina del policía retirado
La vecina del policía retirado asesinado detenida en su casa de General Rodríguez

Pasaron dos años, dos meses y 21 días del crimen de Oscar Alberto Ávalos (78), un policía retirado de la Bonaerense al que lo apuñalaron 12 veces y después le prendieron fuego la casa de General Rodríguez para intentar borrar los rastros de un robo. En este tiempo hubo indicios en la causa, pocos. Sabían que lo que se había llevado el asesino era un televisor, algo de dinero y un anillo tipo sello. Pero el caso salió del ostracismo ante la aparición de un arrepentido. Y no era cualquiera. Era alguien ligado a la presunta asesina, alguien que asegura que la vio llegar manchada de sangre a su casa con un TV 43″ bajo el brazo y a quien ella amenazó.

Esa mujer, Laura Domínguez (47), fue detenida en las últimas horas: es una trabajadora sexual vecina de la víctima con quien el día del crimen el suboficial asesinado había tenía un encuentro en su casa y no para tomar el té. Él se sentía solo desde la muerte de su mujer y a muchos les decía que buscaba novia; no la buscaba en Laura.

Según pudo reconstruir Infobae, en esa cita sexual pactada, a Ávalos lo apuñalaron en su cama 12 veces mientras estaba desnudo, y lo envolvieron en una sábana antes de prender fuego el cuarto. Se sospecha que en pleno encuentro ambos discutieron por el robo de un anillo tipo sello que el suboficial le endilgaba a su vecina, que vivía apenas a 150 metros de su casa con su pareja y sus hijos.

Hoy, dos años y casi tres meses después del crimen, Laura Domínguez está presa e imputada por el homicidio criminis causa, que es matar para ocular otro delito y lograr la impunidad, en este caso fue el robo; en una causa del fiscal Ezequiel Freydier, de la UFI N°12 de Drogas de Moreno, y su secretaria Sofía Giaccaglia.

El operativo de la PFA
El operativo de la PFA para arrestar a la sospechosa del crimen

Los investigadores consideran casi resuelto el caso y en eso mucho tuvo que ver la aparición del arrepentido, con un detalle pormenorizado de lo que sucedió ese 16 de septiembre de 2023 la casa de Ávalos y que se sumó a lo que ya tenían como indicios:

  • Ese día, Laura intercambió llamados con Ávalos. Fueron tres desde el teléfono de su hija. A las 14:49, 14:51 y 14:53. Las conversaciones duraron 24, 28 y 21 segundos, respectivamente. Creen que ahí pactaron el encuentro de esa tarde noche de sábado.
  • Vecinos relataron que de pronto, tras el crimen, la hija de Laura había comprado una TV 43″ pulgadas similar a la que le habían robado al suboficial asesinado y que el novio de la mujer que hoy está presa, con problemas de consumo de estupefacientes, intentaba vender al mejor postor.
  • Otro dato es que los ingresos a la vivienda de la víctima no estaban violentados: Ávalos conocía a su asesino y le había abierto la puerta.

Pero la aparición del arrepentido fue crucial para cerrar el círculo contra la vecina: “Laura me amenazó diciendo que tuviera cuidado con lo que decía, que me acuerde que ella sabía donde vivía mi vieja... Siempre en su cartera andaba con un cuchillo, ella tenía temor que los clientes quisieran hacerle algo y por ese motivo se cuidaba con esa arma”.

La confesión

El entorno de la detenida aparece en el expediente como un núcleo familiar atravesado por la marginalidad, la violencia y el narcomenudeo. La hija de Laura está involucrada en una causa por drogas con uno de sus soldaditos, incluso. Y el ex novio de la trabajadora sexual, y padre de su hijo, está preso en el penal de Sierra Chica. Allí, entró en tratamientos de desintoxicación para sus problemas de consumo y, entonces, decidió contar su verdad.

Según su relato, al que accedió este medio, fue él quien la noche del crimen contó que vio llegar a la madre de su hijo con la ropa y el cuerpo manchados de sangre y portando el televisor robado. Siempre en base a sus dichos, ella le ordenó deshacerse de las prendas que puso en una bolsa y lo amenazó: “Si yo la dejaba mataba a nuestro hijo”.

Y narró: “Laura trabajaba de prostituta y tenía como cliente fijo a don Ávalos. En esa época, yo estaba con serios problemas de consumo. Ella también y la relación era violenta. Me acuerdo que me planteó que tenía a un cliente entregado, que se podía robar. Yo le dije que estaba loca”. Entonces, el hombre recordó que la mujer ya le había sacado un anillo de oro a la víctima. Por esa alhaja sospechan los investigadores que se inició la discusión que terminó en el crimen.

“Un día como otros, ella me dice que se iba un rato, yo pensé que iba a atender a un cliente y volvía. Cuando volvió, llegó agitada, con un buzo con capucha. Entró a los gritos, se fue al baño y se desnudó. Cuando la vi tenía todo el cuerpo lleno de sangre. Llegó con un televisor del tipo LED envuelto en una bolsa de consorcio. Yo no entendía. Ella se desnudaba y me decía que vaya por la calle a buscar un celular que se le había caído y yo le decía que qué había hecho, ‘¿trastornada qué hiciste?’. Ahí agarró un destornillador y me lastimó en una mano, me empezó a pegar con todo lo que tenía a mano", continuó y explicó que el teléfono perdido era de la víctima porque ella usaba el de la hija.

Fue en ese contexto que le pidió que se deshaga de la ropa: “Por el temor que le tenía, fui y la tiré... Tomó el cuchillo del tipo Tramontina que siempre tenía encima y lo revoleó en el parque de un vecino". Y agregó que fue él fue quien ofreció a la venta la TV robada a Ávalos, pero que se lo quedó la hija de ella.

El arrepentido detalló que el día del crimen, cuando empezó a escuchar la sirena de la alarma vecinal y a los bomberos porque se estaba incendiando la casa, se dio cuenta de que “Laura se había mandado un cagadón”.

Y cerró: “Me amenazaba, sus familiares me cagaron a palos varias veces, ella también, yo estaba muy mal por la droga y tenía pánico de que le hicieran algo al nene... Y decidí irme a vivir a la casa de mi vieja. Cuando me convocaron a dar declaración en esta causa, Laura me dijo que tuviera cuidado con lo que decía, que me acuerde que ella sabía donde vivía mi vieja y que, además, al nene lo iba a prender fuego”.

El hombre aseguró que, desde que está preso y limpio de consumo, está mejor y que se cansó de ocultar lo que sabía por temor: “Todos le tienen miedo en el barrio. La familia es violenta y son capaces de hacer cualquier cosa. Quiero que quede en claro que ella mató a Ávalos, esa es la verdad. Además, por la seguridad de mi hijo. Espero que Laura pague por lo que hizo“.

