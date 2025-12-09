Crimen y Justicia

Quién es la misteriosa mujer detenida por robo que se volvió viral

Lidia Esther L. será trasladada desde Rio Negro hasta una celda porteña luego de ser capturada por la Policía de su provincia. Su fugaz paso por TikTok

Lidia Esther L. en su
Lidia Esther L. en su foto de perfil de TikTok

Lidia Esther L. es parte de un fenómeno curioso propio de la época, una mezcla de noticia del hampa y fascinación de red social. Se volvió viral en los últimos días gracias a la foto de su arresto, que suscitó una serie de posteos y likes, afán de compartir, con varios comentarios.

Lidia, de 20 años, oriunda de Villa Regina, en Río Negro; había sido capturada por la Policía de su provincia en la zona de Choele Choel a comienzos de la semana pasada. Había llegado allí para ocultarse con su familia, con un pedido de captura en su contra de la Justicia porteña.

Había dejado su casa para dirigirse a la zona del Alto Valle. Era obvio que no tenía la estructura para continuar su fuga: todavía la cubre la obra social de su papá.

Así, la Policía de Río Negro la esperó, hasta que finalmente la detuvo. Luego, su captura fue difundida de manera oficial.

La foto del arresto que
La foto del arresto que se volvió viral

No se conocía su nombre, tampoco su rostro, ni el sumario del hecho por el cual la buscaban o los nombres de sus presuntos cómplices, con un expediente en su contra por el delito de robo a cargo del Juzgado N°49 de Ángeles Maiorano.

Un reel de Instagram al respecto acumuló 4,8 millones de vistas. La cuenta de esa misma red social de Lidia L. se encuentra fuera de línea, aparentemente borrado. En cambio, sobrevive su perfil de TikTok, el que abandonó la Nochebuena pasada, donde la seguían 24 varones con emojis de fueguitos.

El misterio sigue. Fuentes en Tribunales se niegan a responder sobre el hecho por el cual se pide su captura, que data de este año.

En las próximas horas, Lidia será trasladada a Buenos Aires. La DUOF General Roca de la Policía Federal la llevará por tierra desde una subcomisaría en la localidad de Pomona hasta la Comisaría 12A de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle Machain, luego de una orden emitida por el Juzgado N°49 el viernes pasado. Al llegar, será indagada por la jueza del caso.

El viaje es largo, casi un día de volante. En todo caso, el traslado de Lidia L. no debería generar demasiada alarma. La ficha de su traslado la marca como una delincuente de baja peligrosidad.

Lidia, en otra foto tras
Lidia, en otra foto tras su arresto

Falsa novia y asesina: el caso de “Cachorra”

Un caso más extremo que el de Lidia L. se conoció en las últimas semanas: el de Micaela García, alias “Cachorra”, buscada por el juez Martín Yadarola, acusada de matar al hombre que se había enamorado de ella un año y medio atrás en el barrio porteño de San Cristóbal. Su víctima, un empleado de consorcio de 61 años, podría haber sido su padre o su abuelo.

El crimen fue descubierto el 6 de junio de 2024 por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad, que halló el cuerpo de la víctima en el baño de su departamento: tenía siete puñaladas en el cuello y la cara.

Micaela "Cachorra" Vargas
Micaela "Cachorra" Vargas

Según el expediente, “Cachorra” había pretendido ser la novia del empleado de comercio, un engaño al menos elaborado. El día del crimen, lo visitó junto a su verdadero novio, Leandro Damián Díaz, de 35 años.

El hombre les abrió la puerta de su casa. Así, cuando fue al baño, su novia y su invitado lo atacaron. Le quitaron el teléfono y $165 mil que había reservado para arreglar su auto.

Díaz fue capturado en Resistencia, Chaco durante un control policial: vivía en la calle tras abandonar una casa en la provincia de Formosa. “Cachorra” fue arrestada la semana pasada por la Policía Bonaerense en Lanús. Estaba junto a su nueva pareja, que nada sabía del pedido de captura que pesaba sobre ella.

