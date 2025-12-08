“Dame la plata”: una funcionaria judicial fue víctima de una violenta entradera en Francisco Álvarez

La cuadra donde fue asaltada la funcionaria judicial de Morón en Francisco Álvarez

Una funcionaria judicial del Departamento Judicial de Morón fue víctima de un robo con violencia en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, cuando fue sorprendida junto a su pareja y su suegra por una banda armada que irrumpió en la vivienda.

El hecho ocurrió el viernes 5 de diciembre por la tarde en una tradicional zona de quintas sobre la calle Juana Azurduy, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Según detallaron, el episodio se desató mientras la funcionaria, auxiliar primero del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, ayudaba a su suegra a recolectar ramas y desechos de jardinería en la vereda. Relató al medio que el portón de la casa permanecía abierto para facilitar la tarea, cuando advirtieron el paso de un Peugeot 208 blanco que circuló cerca en más de una ocasión, justo cuando llegaba su pareja, quien se desempeña como abogado de una empresa y que, ese mismo día, había cobrado su salario.

Apenas el vehículo estacionó, tres delincuentes armados descendieron del auto, amenazaron a la funcionaria y exigieron dinero. Obligaron a su pareja a bajar del vehículo y le sustrajeron pertenencias, celulares, anillos, cadenas y relojes. Ambas víctimas fueron golpeadas: la funcionaria resultó agredida y el abogado recibió un culatazo en la cabeza.

Los ladrones obligaron a la pareja a ingresar a la vivienda mientras mantenían amenazas, en busca de más dinero y otros objetos de valor. Tras propinar más golpes, los encerraron en una habitación y revisaron cada ambiente de la propiedad. “Fueron muy violentos”, remarcó un investigador de la causa.

En ese instante la suegra, que había salido con la carretilla, regresaba a la casa y percibió la situación. Uno de los delincuentes intentó atraparla, pero logró huir y pidió ayuda a los vecinos, lo que precipitó la fuga del grupo armado. Los agresores escaparon en el Peugeot, que se estableció luego que había sido robado horas antes en El Palomar.

La policía inició la pesquisa gracias a los rastreadores de los celulares de las víctimas. Un operativo cerrojo permitió ubicar el Peugeot circulando por Acceso Oeste rumbo a Morón. El vehículo fue interceptado en la zona de Pringles y Catriló, en El Palomar, donde chocó contra un patrullero. Dos de los asaltantes huyeron a pie hacia el barrio Carlos Gardel, descartando parte del botín; mientras los vecinos del barrio agredían a los policías, que debieron disparar proyectiles antitumultos.

Fuentes del caso indicaron a este medio que existe una fuerte sospecha de que los asaltantes hayan realizado inteligencia previa o que contaran con un dato que les permitió planificar el golpe. “Dame la plata”, le repetían a las víctimas con insistencia.

La causa quedó en manos de la fiscal Erica Chiessi, de la UFI N° 7 de Moreno-General Rodríguez, especializada en entraderas, quien busca determinar si existió alguna entrega interna previa al asalto.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad para conocer la identidad de los asaltantes. Al mismo tiempo, la familia, en estado postraumático, es asistida por el equipo de Atención a la Víctima del departamento judicial de Moreno - General Rodríguez.