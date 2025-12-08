Crimen y Justicia

“Dame la plata”: una funcionaria judicial fue víctima de una violenta entradera en Francisco Álvarez

Los asaltantes habían robado el auto con el que cometieron el hecho en El Palomar, ese mismo día. Los investigadores sospechan que hicieron inteligencia previa

Guardar
La cuadra donde fue asaltada
La cuadra donde fue asaltada la funcionaria judicial de Morón en Francisco Álvarez

Una funcionaria judicial del Departamento Judicial de Morón fue víctima de un robo con violencia en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, cuando fue sorprendida junto a su pareja y su suegra por una banda armada que irrumpió en la vivienda.

El hecho ocurrió el viernes 5 de diciembre por la tarde en una tradicional zona de quintas sobre la calle Juana Azurduy, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Según detallaron, el episodio se desató mientras la funcionaria, auxiliar primero del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, ayudaba a su suegra a recolectar ramas y desechos de jardinería en la vereda. Relató al medio que el portón de la casa permanecía abierto para facilitar la tarea, cuando advirtieron el paso de un Peugeot 208 blanco que circuló cerca en más de una ocasión, justo cuando llegaba su pareja, quien se desempeña como abogado de una empresa y que, ese mismo día, había cobrado su salario.

Apenas el vehículo estacionó, tres delincuentes armados descendieron del auto, amenazaron a la funcionaria y exigieron dinero. Obligaron a su pareja a bajar del vehículo y le sustrajeron pertenencias, celulares, anillos, cadenas y relojes. Ambas víctimas fueron golpeadas: la funcionaria resultó agredida y el abogado recibió un culatazo en la cabeza.

Los ladrones obligaron a la pareja a ingresar a la vivienda mientras mantenían amenazas, en busca de más dinero y otros objetos de valor. Tras propinar más golpes, los encerraron en una habitación y revisaron cada ambiente de la propiedad. “Fueron muy violentos”, remarcó un investigador de la causa.

En ese instante la suegra, que había salido con la carretilla, regresaba a la casa y percibió la situación. Uno de los delincuentes intentó atraparla, pero logró huir y pidió ayuda a los vecinos, lo que precipitó la fuga del grupo armado. Los agresores escaparon en el Peugeot, que se estableció luego que había sido robado horas antes en El Palomar.

La policía inició la pesquisa gracias a los rastreadores de los celulares de las víctimas. Un operativo cerrojo permitió ubicar el Peugeot circulando por Acceso Oeste rumbo a Morón. El vehículo fue interceptado en la zona de Pringles y Catriló, en El Palomar, donde chocó contra un patrullero. Dos de los asaltantes huyeron a pie hacia el barrio Carlos Gardel, descartando parte del botín; mientras los vecinos del barrio agredían a los policías, que debieron disparar proyectiles antitumultos.

Fuentes del caso indicaron a este medio que existe una fuerte sospecha de que los asaltantes hayan realizado inteligencia previa o que contaran con un dato que les permitió planificar el golpe. “Dame la plata”, le repetían a las víctimas con insistencia.

La causa quedó en manos de la fiscal Erica Chiessi, de la UFI N° 7 de Moreno-General Rodríguez, especializada en entraderas, quien busca determinar si existió alguna entrega interna previa al asalto.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad para conocer la identidad de los asaltantes. Al mismo tiempo, la familia, en estado postraumático, es asistida por el equipo de Atención a la Víctima del departamento judicial de Moreno - General Rodríguez.

Temas Relacionados

RobosEntraderasFrancisco ÁlvarezMorenoúltima noticia

Últimas Noticias

Habló uno de los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami: “Estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”

Juan Pablo Rua, quien fue detenido en Estados Unidos junto a cuatro amigos y tuvo que pagar una fianza para recuperar su libertad, dio su versión de los hechos

Habló uno de los argentinos

Neuquén: chocó y los conductores del otro vehículo lo mataron con una llave cruz

La víctima, Tomás Nehuén Villagra, falleció debido a un traumatismo de cráneo grave

Neuquén: chocó y los conductores

En un ataque de furia mató a un hermano de una puñalada e hirió a otro de un palazo

Ocurrió en Bahía Blanca. El agresor fue detenido

En un ataque de furia

Video: dos turistas escaparon de motochorros armados en Mar del Plata con una arriesgada maniobra

Las víctimas del intento de robo, en el barrio Constitución, fueron interceptadas cuando llegaban a un almacén. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad

Video: dos turistas escaparon de

Detuvieron a cuatro mujeres por robar celulares y billeteras durante un recital en Rosario

Los delitos sucedieron durante el show de la banda mexicana Molotov. Los damnificados pudieron recuperar sus pertenencias

Detuvieron a cuatro mujeres por
DEPORTES
Impacto en la F1: la

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

TELESHOW
El desopilante blooper de Rosalía

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente papel de los

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense