Crimen y Justicia

Recuperaron las lupas de 3.500 dólares robadas a un cirujano de La Plata y detuvieron al ladrón

El hecho había ocurrido la semana pasada en las calles 13 y 39. Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Los instrumentos son personalizados y no se pueden vender (Gentileza: Carlos Cotti)

Un hombre de 40 años, domiciliado en Florencio Varela, fue detenido en las últimas horas acusado de haber robado un bolso con valiosas lupas médicas de un reconocido cirujano cardiovascular de La Plata. La detención se produjo tras una investigación iniciada por la denuncia del propio médico, en la que no solo se logró identificar y detener al responsable, sino también recuperar los instrumentos sustraídos.

La causa, a cargo de la UFI N° 5, comenzó luego de que el cirujano, identificado como Carlos Cotti, radicara una denuncia en la Comisaría 2ª de la ciudad. En diálogo con Infobae, el médico explicó que el robo ocurrió el 2 de diciembre cuando detuvo su camioneta brevemente en la intersección de las calles 13 y 39, a pocas cuadras del centro, para comprar un helado antes de regresar a su domicilio tras una jornada laboral.

Al salir del local, advirtió que delincuentes habían abierto su vehículo y se llevaron un bolso donde guardaba, entre otras pertenencias, sus lupas médicas de alta gama, sellos de médico, un recetario y documentación.

En la denuncia, la víctima detalló que las lupas están valuadas en aproximadamente 3.500 dólares y que son un elemento indispensable y personalizado que utiliza en cirugías cardiovasculares y trasplantes pulmonares, tanto en hospitales de La Plata como en El Cruce, en Florencio Varela.

El pedido que había hecho el médico en sus redes para recuperar las lupas (Gentileza: Carlos Cotti)

Explicó además que estos instrumentos no solo tienen gran valor económico, sino que además son irremplazables para la práctica médica, ya que están fabricados según las características anatómicas y visuales de cada profesional y requieren meses de espera para ser repuestos.

“Sin las lupas no podés operar, básicamente. Vos tenés que hacer un bypass y el vaso tiene dos milímetros, no lo ves con los ojos. Y lo más grave de todo es que tardan tres meses en fabricarlas en Estados Unidos para mandarlas”, explicó Cotti en diálogo con Infobae.

De inmediato, la Policía de La Plata desplegó una investigación que permitió reconstruir lo ocurrido y rastrear al sospechoso, quien contaba, según se confirmó, con pedido de captura activo y antecedentes por robo calificado, portación ilegal de armas, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad, coacción y evasión.

El ladrón tenía antecedentes

Los investigadores lograron identificarlo como el responsable del hecho y procedieron a su detención. Durante el operativo, además de recuperar la costosa lupa, se secuestró una base cargadora de handy, aparentemente usada como inhibidor de señal para vulnerar la cerradura electrónica del vehículo, y un morral. El cirujano reconoció sus pertenencias apenas vio el material incautado.

En paralelo, otro set de lupas sustraídas apareció de manera anónima en el Hospital El Cruce, donde también trabaja Cotti y se realizan trasplantes pulmonares. Gracias a la colaboración de un desconocido, el profesional pudo recuperar ambas piezas fundamentales para su labor.

Según consta en la causa, tras el robo, la víctima había manifestado gran preocupación no solo por el perjuicio personal, sino también por el daño a decenas de pacientes que requieren intervenciones complejas. Sin sus lupas, debió suspender cirugías y derivar pacientes a otros colegas hasta poder contar nuevamente con su instrumental.

No es la primera vez que sufre un robo de estas características: en 2022 le sustrajeron lupas en condiciones similares y nunca logró recuperarlas.

Tras la resolución del caso, el hombre detenido quedó imputado por hurto agravado mediante el uso de llave electrónica. La policía continúa realizando tareas para verificar la posible existencia de otros hechos similares.

