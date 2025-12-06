Crimen y Justicia

El abogado de Emerenciano Sena fue detenido otra vez y acusado del mismo delito: robar vacas

La Policía de Chaco arrestó a Ricardo Osuna. Este año había estado varias semanas preso por sustracción de ganado y logró la libertad tras haber pagado una millonaria fianza

Ricardo Osuna tras haber sido detenido anoche en Chaco

El abogado chaqueño Ricardo Osuna, defensor del líder piquetero Emerenciano Sena -quien fue recientemente condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido en las últimas horas por la Policía de Chaco acusado de abigeato.

Para el letrado no es algo nuevo: este año ya había estado varias semanas con prisión preventiva en el marco de otra causa por el delito, el robo de vacas.

El arresto se concretó anoche, alrededor de las 23, por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, que lleva adelante la investigación bajo secreto de sumario, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental y personal del Departamento Rural Metropolitano, que se presentaron en su casa sobre la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Resistencia.

El abogado fue acusado nuevamente por el delito de abigeato

En ese domicilio, los agentes informaron a Osuna sobre la disposición judicial dispuesta por la fiscal María Emilia Rudaz. El letrado aceptó ponerse a disposición de la Justicia, fue examinado en la División Medicina Legal y luego notificado formalmente de la medida.

Tras ello, el letrado quedó alojado en la Comisaría 11ª de la capital chaqueña. Próximamente será indagado.

Osuna ya había quedado envuelto en investigaciones por abigeato en el último año. Había sido arrestado el 4 de marzo pasado en la localidad de La Leonesa, tras un operativo ordenado por la fiscal Noelia Miño.

Osuna junto a su representado Emerenciano Sena en una de las audiencias del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La detención se dio luego de que la Policía Rural hallara más de 120 animales en campos vinculados a su nombre, presuntamente sustraídos de una estancia ubicada en el paraje Laguna Patos, en Guaicurú.

Durante el operativo, la Policía constató que 17 vacunos habían sido denunciados como robados en La Leonesa y otros tres en Margarita Belén. Varios de los animales encontrados en el campo de Osuna carecían de marcas legales o registros que acreditaran su propiedad. La denuncia fue presentada por un productor rural de 84 años.

Según el informe policial, Osuna habría intentado impedir el operativo al cortar alambrados para que los animales escaparan del predio, lo que motivó que sea esposado y traslado a una dependencia rural en La Leonesa.

De esta manera, la fiscalía lo imputó por abigeato, encubrimiento y resistencia a la autoridad, y se le dictó prisión preventiva con el argumento de que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El letrado ya acumula dos causas por el delito de abigeato (Edgardo Aguirre)

La medida fue posteriormente revocada de forma unánime por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que cuestionó la legalidad de la detención.

Luego de más de 40 días bajo arresto, el representante legal de Emerenciano Sena obtuvo la excarcelación en abril, tras el pago de una fianza récord en la provincia: la defensa ofreció como caución un inmueble valuado en 325 millones de pesos.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en General San Martín, que le impuso algunas condiciones: le prohibió salir del país y mantener contacto con una treintena de personas, entre denunciantes y testigos, involucradas en las denuncias por el robo de ganado.

Tras la excarcelación, la defensa de Osuna presentó una denuncia contra el juez de la causa ante el Consejo de la Magistratura chaqueño, acusándolo de mal desempeño y prevaricato, al considerar que la prisión preventiva dictada fue “injustificada” y “arbitraria”.

Recuperaron las lupas de 3.500

“Vimos todo”: habló el primer

Pánico y gritos durante un

Escuchó tiros en su cuadra,

