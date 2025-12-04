Un hombre golpeó a su pareja, usó maniobras de artes marciales para estrangularla y permanecerá en libertad

Le aplicó una llave de estrangulamiento y la dejó inconsciente

Un hombre fue acusado en la ciudad de Neuquén por agredir brutalmente a su ex pareja, usando una maniobra de artes marciales hasta dejarla inconsciente luego de haberla golpeado en diferentes partes del cuerpo y besarla a la fuerza.

De acuerdo con el expediente judicial, la imputación contra el acusado, identificado por las iniciales P. M. D. R., incluye los delitos de lesiones leves doblemente calificadas —por el vínculo y por mediar violencia de género—, amenazas simples, daño simple y abuso sexual simple. A pesar del ataque, el individuo continuará en libertad bajo lineamientos judiciales.

El episodio ocurrió el pasado 30 de octubre, después de las 20 horas, en una vivienda del barrio Melipal. Tras una discusión, el hombre le pidió a la víctima que se retirara de la vivienda, pero cuando la mujer accedió, se tornó violento y comenzó a agredirla físicamente, propinándole cabezazos y rodillazos.

La secuencia continuó con el uso de una llave de estrangulamiento, denominada “mataleón”, que provocó la pérdida de conocimiento en la mujer. Al recomponerse, se dio cuenta de que estaba siendo arrastrada por el acusado, quien la amenazó diciéndole que, si quería, podría haberla matado. No siendo suficiente, tomó su celular y lo destruyó contra el suelo, hasta romperlo.

De acuerdo con lo informado por el medio local LM Neuquén, el vínculo entre el acusado y la víctima se extendió durante aproximadamente dos años, en un contexto atravesado por episodios reiterados de celos, humillaciones, insultos, controles y violencia física y verbal. La fiscalía contextualizó el hecho como violencia de género, al señalar que la relación estuvo signada por una conducta de control y agresión sistemática por parte del imputado hacia la mujer.

Todo lo sucedido quedó plasmado en la investigación encabezada por el fiscal Manuel Islas, quien junto a su equipo, relató en la audiencia que la gravedad del suceso exigía la adopción de medidas de protección urgentes para prevenir nuevos episodios violentos.

Durante la instancia judicial, Islas solicitó al juez de garantías Raúl Aufranc que se impusieran restricciones al acusado mientras dure la investigación, a fin de resguardar la integridad de la víctima.

El juez autorizó la formulación de cargos y dispuso un plazo de cuatro meses para el cierre de la pesquisa. Entre las medidas de coerción adoptadas figuran la prohibición de todo tipo de contacto —personal, telefónico o virtual— entre el imputado y la víctima, además de la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros.

Pese a la gravedad de los delitos, y en la etapa inicial del proceso, el imputado permanecerá en libertad, aunque sujeto a las mencionadas restricciones. En el marco de la acusación, el fiscal enumeró los elementos probatorios reunidos hasta el momento, que consisten en informes médicos, declaraciones de la víctima y testigos, y peritajes sobre el contexto de la relación.

La Fiscalía argumentó durante la audiencia que los hechos provocaron en la víctima, temor real por su vida y daños físicos y emocionales evidentes, por lo que insistieron en el pedido de penas elevadas. En ese contesto, solicitaron que, una vez finalizada la investigación, se imponga una pena de siete años de prisión efectiva al imputado.

Violencia de género

Violencia de género, en números

En Argentina, el 87% de las mujeres enfrentó al menos una situación de violencia de género, según reveló la primera edición del Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres, elaborado por la Fundación Instituto Natura y Avon. El informe, basado en encuestas a 1.612 personas mayores de 18 años, expone que solo el 27% de los argentinos reconoce altos niveles de concientización sobre el tema. Al desagregar los datos, cuatro de cada diez mujeres perciben tener un alto grado de conocimiento, mientras que solo el 16,2% de los varones comparte esa autopercepción.

El análisis detectó que tres de cada diez mujeres no reconocen de manera espontánea las agresiones sufridas. Cuando se detallan conductas específicas asociadas a la violencia de género, la proporción de mujeres que admite haberlas vivido aumenta al 87%. La violencia física es la manifestación más identificable, seguida por la verbal y la psicológica, aunque la económica y sexual obtienen menor reconocimiento.

Durante 2024 se registraron 283 femicidios en el país, a razón de uno cada 29 horas, de acuerdo a datos de La Casa del Encuentro. El estudio también muestra que el 55% de las mujeres experimentó alguna agresión física a lo largo de su vida, y el 43% de quienes sufrieron violencia de género no recibieron la cuota alimentaria debida.