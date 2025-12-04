Crimen y Justicia

Un hombre atacó con un cuchillo a su pareja y su hijo de 4 años en Chaco

Todo comenzó por una discusión entre los adultos. Tras la fuga del sospechoso, la Policía avanza con la investigación y el operativo de captura

La joven herida recibió el
La joven herida recibió el alta médica, mientras que el menor fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia

Una mujer y su hijo de cuatro años resultaron gravemente heridos con un arma blanca en horas de la tarde del miércoles en localidad de Machagai, provincia de Chaco. El episodio involucró como presunto agresor a P. A., pareja de la víctima, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La Comisaría de Machagai tomó conocimiento del hecho luego del ingreso al hospital local de una joven de 23 años y su pequeño hijo, ambos con cortes en el cuello. La denuncia fue formalizada por la hermana de la mujer agredida, quien relató una fuerte discusión previa entre su hermana y Ávalos.

En ese contexto, el joven de 24 años habría tomado un cuchillo e infligido lesiones a la mujer y luego al niño, para luego emprender la huida en una motocicleta Lifan 150 de color negro y rojo.

El medio local Diario Chaco remarcó que tras el ataque, el agresor huyó en una motocicleta marca Lifan modelo 150 de color negro y rojo. Una vez informada la situación a las autoridades, la policía comenzó un operativo para localizar al sospechoso, ante la sospecha de que pretendía abandonar la provincia, ya que según consta en los registros cuenta con domicilio en Buenos Aires.

La Fiscalía N°1, bajo la titularidad del fiscal Collado, ordenó la intervención del gabinete científico del Poder Judicial y dispuso la inmediata aprehensión de P. A., dando inicio a un operativo coordinado junto a otras comisarías de la zona.

Como parte de la investigación y para restringir sus movimientos, se realizó el formal secuestro de la tarjeta de débito, el DNI, una tarjeta de crédito y un teléfono celular pertenecientes al fugitivo.

La mujer fue dada de alta luego de que los médicos le cosieran la herida. En tanto, el niño fue derivado de urgencia al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde permanece bajo cuidados especializados.

Un hombre atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación con un cuchillo

Córdoba: un hombre le pegó a su pareja, se atrincheró en su casa y terminó detenido

Un hombre atacó a golpes a su pareja y, luego, se atrincheró en una habitación con un cuchillo, con el que amenazaba con quitarse la vida, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Luego de un extenso trabajo llevado a cabo por un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía provincial, el agresor se entregó y terminó detenido.

Los agentes también aprehendieron al padre del agresor y al hijo de la víctima. El primero de ellos agredió a los efectivos cuando intentaban llevarse a su hijo y, el más joven, fue detenido debido a que, pese a tener una orden de restricción en su contra, ingresó a la casa de la mujer.

Las fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a tan solo dos cuadras de la avenida Costanera Mestre, que bordea el cauce del río Suquía.

En horas de la tarde, la víctima, de 50 años, se comunicó con el 911 y denunció que había recibido golpes de puño en el rostro por parte de su novio. Y luego de ello, el atacante subió al segundo piso del domicilio, armado con un cuchillo.

Dada la tensión de la situación, los agentes de la Policía provincial solicitaron la intervención del personal especializado del ETER. Al cabo de algunas horas de intensa negociación, los expertos lograron reducir al atacante y lo esposaron de inmediato.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por violencia familiar y lesiones.

