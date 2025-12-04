Crimen y Justicia

Reconocieron en Entre Ríos a los policías que atraparon a Pablo Laurta y al femicida de Daiana Mendieta

Lo hizo el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La ceremonia puso en relieve el trabajo articulado de varias áreas operativas

El gobierno de Entre Ríos reconoció a los policiales por su labor en la resolución del femicidio de Daiana Mendieta y del caso que terminó con el arresto del triple homicida Pablo Laurta

La escuela de Policía Salvador Maciá fue escenario de un acto de reconocimiento a efectivos de la Policía de Entre Ríos por su labor en dos investigaciones de alto impacto: el femicidio de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla y la captura de Pablo Laurta, prófugo por un doble femicidio en Córdoba y la muerte de un remisero en Entre Ríos.

El evento contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el jefe de Policía, Claudio González, e integrantes de la plana mayor policial.

La ceremonia puso en relieve el trabajo articulado de varias áreas operativas, como la Dirección de Inteligencia Criminal y la División Cibercrimen.

Por la investigación del femicidio de Daiana Mendieta, de 22 años, fueron distinguidos los comisarios Marcelo Hoffman y José Morillo, junto al sargento Fernando Salomón.

El cuerpo de la joven fue hallado en un aljibe de unos 10 metros de profundidad tras sufrir un traumatismo de cráneo causado con un objeto contundente en la nuca. Por este hecho, la policía detuvo a Gustavo “Pino” Brondino.

En el caso de la captura de Pablo Laurta, quien se encontraba prófugo por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Sebastián Palacio en Entre Ríos, recibieron reconocimiento los comisarios Alejandro Cardozo y Miguel Martina, el sargento ayudante Alfredo Velázquez, la cabo Ana Cano, el oficial principal José Vallecillo y el sargento Mauricio Ruiz Díaz.

El femicida fue apresado en Entre Ríos y permanece imputado por los tres crímenes en ambas provincias.

Durante el acto, el gobernador Frigerio expresó: “Para nosotros es muy importante reconocer la valía, la preparación y el compromiso de nuestra Policía en general; en particular en estos hechos que se hicieron de público conocimiento, que aparecen en la tele; pero todos los días. Nuestra Policía, con su compromiso, con su esfuerzo, con su dedicación, le brinda paz y tranquilidad a los entrerrianos; y este es un reconocimiento puntual, pero que se extiende a toda la fuerza”.

Frigerio subrayó que el trabajo policial se centra en la prevención y la investigación, como en los casos que han permitido esclarecer delitos resonantes. Resaltó que su presencia en la ceremonia tenía como objetivo visibilizar “la tarea silenciosa de nuestra Policía” y transmitir que “hay una tarea adicional, que es que todos conozcan que tenemos la mejor policía de la Argentina”.

Por su parte, Néstor Roncaglia agradeció el acompañamiento del Gobernador y resaltó la distinción otorgada “a este grupo de policías, que es un reconocimiento a toda la Policía, porque en la acción explícita de la Policía también hay un grupo por detrás que trabaja, la parte administrativa, criminalística, hay mucho apoyo logístico”.

El funcionario señaló que el plan de gestión implementado desde hace dos años apunta a una policía “empática, cerca de la ciudadanía, expuesta, que trabaje, dinámica, no paralizada, que sea protagonista de estas acciones; y eso creo que lo logramos”.

En la jornada, los funcionarios valoraron la coordinación entre las distintas áreas policiales, enfatizando la importancia del equipamiento y la capacitación, aun con recursos limitados. Destacaron la adquisición de chalecos antibalas, patrulleros, armamento y tecnología como herramientas esenciales en la labor de quienes “cuidan a los que nos cuidan” y reiteraron la voluntad de sostener a Entre Ríos como “la provincia más tranquila y con más paz de la Argentina”.

