Crimen y Justicia

Desarticularon una red de armas y drogas en Santa Fe: 12 detenidos

Fue en el marco de 17 allanamientos realizados este miércoles. El arsenal secuestrado

Guardar
Allanamientos en Santa Fe: así fue el operativo de tráfico de armas y drogas

Doce personas fueron detenidas tras una serie de operativos contra el narcotráfico que se realizaron en Santa Fe este miércoles. Los procedimientos los realizó la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná, que estuvo al frente de los 17 allanamientos que se llevaron a cabo en distintos barrios y localidades.

La investigación se originó a partir de medidas preliminares impulsadas por el equipo especializado en armas de fuego del Ministerio Público, que detectó irregularidades en la adquisición de armamento. El análisis de registros permitió identificar once personas con patrones comunes en la compra de armas, muchas de las cuales estaban vinculadas a hechos delictivos y no contaban con denuncias previas de extravío. Esta situación motivó la apertura de la causa y la posterior intervención de la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

El despliegue policial se tradujo en la ejecución de diecisiete órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo. Entre los lugares intervenidos figuran viviendas en barrios como Barranquitas, Esperanza, Las Lomas, Altos Verdes y La Loma, así como direcciones específicas en calles como Maciel Cosme, Aguado, Juan José Pasó, Córdoba, Cochabamba, Maradona, Rivadavia, Gorostiaga, Hernandarias, Ulrico Schmidl, Cafferata, Estanislao Zeballos, Espora y José Pedroni.

Allanamientos en Santa Fe: un agente encontró un arma durante el operativo antinarco

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad detuvieron a nueve hombres y tres mujeres de entre 26 y 50 años.

El operativo permitió además el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la investigación. Entre los objetos incautados se encuentran 66,5 gramos de clorhidrato de cocaína y 1.191 gramos de marihuana, además de once plantas y veintiocho raíces de cannabis.

El informe detalla la incautación de dos escopetas calibre 12 (una marca Akkar Stopping Power y una Remington 870 Express Magnum), una carabina Savage modelo 93 calibre .22, dos revólveres calibre .32 marca Jaguar, un revólver calibre .357 marca Taurus modelo Tracker, y un arsenal de pistolas de diferentes marcas y calibres, entre ellas varias Bersa y una Glock 17 Gen 5 registrada a nombre del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El detalle de las armas incluye tres pistolas Bersa TPR calibre 9 mm con seis cargadores, una Bersa Thunder calibre .380 Plus con dos cargadores, una Bersa BP9CC con dos cargadores, una Bersa BP9 calibre 9x19 mm, una Bersa Thunder calibre .22 con dos cargadores, una Beretta Pietro calibre .22 modelo 71 con un cargador, y una Bersa Thunder calibre 9 mm con dos cargadores. Además, se incautaron ocho tarjetas de tenencia de armas, seis tarjetas de consumo de municiones, dos credenciales CLU (Certificado de Legítimo Usuario), una cédula de legítimo usuario, una cédula de tenencia de armas y una cédula de registros de consumo de municiones.

Doce detenidos en Santa Fe tras allanamientos por tráfico de armas y drogas

El arsenal se completó con ocho municiones calibre .380 Auto, 292 municiones calibre 9x19 mm, 124 municiones calibre .22 largo, cinco municiones calibre .22 WMR, veintisiete municiones calibre 16, una munición calibre 7,65 y diecisiete municiones calibre .22. También se hallaron dos miras telescópicas.

En cuanto a los elementos relacionados con el narcotráfico, la policía secuestró un indoor con cuatro equipos de iluminación para cultivo, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento en bolsas y seis macetas. El operativo incluyó la incautación de catorce teléfonos celulares, una notebook, dos DNI, un gas pimienta y una suma de $7.201.220 y USD 200.

La Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná destacó que la investigación se inició tras detectar una cadena registral irregular de armas vinculadas a hechos delictivos sin denuncia previa, lo que llevó a identificar patrones comunes en la adquisición de armamento. El parte oficial subraya: “Se identificó a once personas con características irregulares en cuanto a la adquisición de armas de fuego con patrones en común”.

La fiscal Juliana González, a cargo de la causa, coordinó las acciones junto al equipo de abordaje estratégico de armas de fuego del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El informe remarca que “personal de esta Dirección realizó un análisis que luego confrontó con tareas de campo, siguiendo una cadena registral donde surgieron múltiples armas vinculadas a hechos delictivos sin denuncia previa de extravío”.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta y que los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con otros hechos delictivos en la región.

Temas Relacionados

Santa FeDrogasArmasAllanamientosÚltimas noticiasnarcotráfico

Últimas Noticias

Circular sin patente es delito: más de mil autos y casi 8 mil motos en infracción en CABA en lo que va de 2025

Los vehículos fueron remitidos tras operativos de control, en los que la Policía detectó falta o adulteración de chapas identificatorias y documentación provisional insuficiente

Circular sin patente es delito:

Detuvieron a otra banda de mendocinos por robar en shoppings de San Juan: apuntaban a perfumerías

Los delincuentes usaban una modalidad basada en distracción y huida. Tenían antecedentes en varias provincias. Cayeron tras un último robo en un importante centro comercial

Detuvieron a otra banda de

La trama del rey del juego clandestino de Mar del Plata salpica a su padre comisario de la Bonaerense

Guillermo Pinarello, detenido semanas atrás en la Triple Frontera, fue procesado por el juez Santiago Inchausti junto a doce cómplices. Los negocios que vinculan a su papá y que la Justicia federal allanó e investigó

La trama del rey del

Los argentinos que robaron en el shopping de Miami deben volver a Estados Unidos en enero por pedido de la Justicia

Lo confirmó Roberto Castillo, abogado de uno de los mendocinos acusados de robar valijas con ropa en el Dolphin Mall. Los cinco “mecheros VIP” llegaron este jueves a Mendoza

Los argentinos que robaron en

Curso de sensibilización y prohibición de acercamiento a animales: condenaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

Los imputados, que reconocieron haber sido los autores del hecho, recibieron seis meses de prisión condicional y deberán cumplir una serie de medidas fijadas por la Justicia

Curso de sensibilización y prohibición
DEPORTES
Fuerte respaldo de Colapinto a

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

El posteo del Barcelona con Julián Álvarez como protagonista que enloqueció a los fanáticos en medio de los rumores de su fichaje

TELESHOW
El reproche de Mario Pergolini

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

INFOBAE AMÉRICA

Matt Groening y el giro

Matt Groening y el giro de “último momento” que se descartó en Los Simpson

Fernanda Trías recibió el Premio Sor Juana: “Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho”

La economía brasileña creció apenas un 0,1% en el tercer trimestre del año y profundizó su desaceleración

Arquitectura, memoria y comunidad: el caso del pueblo que planteó un nuevo paradigma sobre el Mediterráneo

Una red descubierta en Brasil revela nuevas estrategias de Hezbollah, Irán y las mafias del narcotráfico