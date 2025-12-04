Desarticularon una red de armas y drogas en Santa Fe: 12 detenidos

Allanamientos en Santa Fe: así fue el operativo de tráfico de armas y drogas

Doce personas fueron detenidas tras una serie de operativos contra el narcotráfico que se realizaron en Santa Fe este miércoles. Los procedimientos los realizó la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná, que estuvo al frente de los 17 allanamientos que se llevaron a cabo en distintos barrios y localidades.

La investigación se originó a partir de medidas preliminares impulsadas por el equipo especializado en armas de fuego del Ministerio Público, que detectó irregularidades en la adquisición de armamento. El análisis de registros permitió identificar once personas con patrones comunes en la compra de armas, muchas de las cuales estaban vinculadas a hechos delictivos y no contaban con denuncias previas de extravío. Esta situación motivó la apertura de la causa y la posterior intervención de la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

El despliegue policial se tradujo en la ejecución de diecisiete órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo. Entre los lugares intervenidos figuran viviendas en barrios como Barranquitas, Esperanza, Las Lomas, Altos Verdes y La Loma, así como direcciones específicas en calles como Maciel Cosme, Aguado, Juan José Pasó, Córdoba, Cochabamba, Maradona, Rivadavia, Gorostiaga, Hernandarias, Ulrico Schmidl, Cafferata, Estanislao Zeballos, Espora y José Pedroni.

Allanamientos en Santa Fe: un agente encontró un arma durante el operativo antinarco

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad detuvieron a nueve hombres y tres mujeres de entre 26 y 50 años.

El operativo permitió además el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la investigación. Entre los objetos incautados se encuentran 66,5 gramos de clorhidrato de cocaína y 1.191 gramos de marihuana, además de once plantas y veintiocho raíces de cannabis.

El informe detalla la incautación de dos escopetas calibre 12 (una marca Akkar Stopping Power y una Remington 870 Express Magnum), una carabina Savage modelo 93 calibre .22, dos revólveres calibre .32 marca Jaguar, un revólver calibre .357 marca Taurus modelo Tracker, y un arsenal de pistolas de diferentes marcas y calibres, entre ellas varias Bersa y una Glock 17 Gen 5 registrada a nombre del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El detalle de las armas incluye tres pistolas Bersa TPR calibre 9 mm con seis cargadores, una Bersa Thunder calibre .380 Plus con dos cargadores, una Bersa BP9CC con dos cargadores, una Bersa BP9 calibre 9x19 mm, una Bersa Thunder calibre .22 con dos cargadores, una Beretta Pietro calibre .22 modelo 71 con un cargador, y una Bersa Thunder calibre 9 mm con dos cargadores. Además, se incautaron ocho tarjetas de tenencia de armas, seis tarjetas de consumo de municiones, dos credenciales CLU (Certificado de Legítimo Usuario), una cédula de legítimo usuario, una cédula de tenencia de armas y una cédula de registros de consumo de municiones.

Doce detenidos en Santa Fe tras allanamientos por tráfico de armas y drogas

El arsenal se completó con ocho municiones calibre .380 Auto, 292 municiones calibre 9x19 mm, 124 municiones calibre .22 largo, cinco municiones calibre .22 WMR, veintisiete municiones calibre 16, una munición calibre 7,65 y diecisiete municiones calibre .22. También se hallaron dos miras telescópicas.

En cuanto a los elementos relacionados con el narcotráfico, la policía secuestró un indoor con cuatro equipos de iluminación para cultivo, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento en bolsas y seis macetas. El operativo incluyó la incautación de catorce teléfonos celulares, una notebook, dos DNI, un gas pimienta y una suma de $7.201.220 y USD 200.

La Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná destacó que la investigación se inició tras detectar una cadena registral irregular de armas vinculadas a hechos delictivos sin denuncia previa, lo que llevó a identificar patrones comunes en la adquisición de armamento. El parte oficial subraya: “Se identificó a once personas con características irregulares en cuanto a la adquisición de armas de fuego con patrones en común”.

La fiscal Juliana González, a cargo de la causa, coordinó las acciones junto al equipo de abordaje estratégico de armas de fuego del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El informe remarca que “personal de esta Dirección realizó un análisis que luego confrontó con tareas de campo, siguiendo una cadena registral donde surgieron múltiples armas vinculadas a hechos delictivos sin denuncia previa de extravío”.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta y que los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con otros hechos delictivos en la región.