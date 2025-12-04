Crimen y Justicia

Circular sin patente es delito: más de mil autos y casi 8 mil motos en infracción en CABA en lo que va de 2025

Los vehículos fueron remitidos tras operativos de control, en los que la Policía detectó falta o adulteración de chapas identificatorias y documentación provisional insuficiente

La Ciudad de Buenos Aires recordó que no se puede circular sin patente

De acuerdo a los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, desde enero de 2025 se realizaron 1.842 operativos de control de tránsito en diferentes puntos de la ciudad. Como resultado de estos procedimientos, las autoridades remitieron un total de 1.207 automóviles y 7.932 motocicletas por irregularidades vinculadas con las patentes.

Esta cifra marca una tendencia sostenida en la detección de vehículos que circulan sin la identificación correspondiente o con chapas adulteradas. Los procedimientos se llevan adelante en arterias principales, avenidas, autopistas y accesos estratégicos.

La cartera de Seguridad remarcó que respetar las normas de tránsito es una obligación legal y un elemento crucial para prevenir el delito.

Circular sin patente es delito, recuerda la Ciudad de Buenos Aires

La obligación de circular con chapas patentes visibles y en condiciones reglamentarias se consolida como una de las acciones centrales en el dispositivo de control dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el comienzo de 2025, se implementó un intenso programa de operativos viales con el objetivo de garantizar que todos los vehículos que transitan por el distrito porten de manera clara y sin anomalías sus identificaciones, de acuerdo con las normativas vigentes.

Según informó el gobierno porteño, la normativa exige que automóviles y motos exhiban siempre la chapa metálica o, si corresponde, la variante provisoria en formato papel acompañada de la documentación respaldatoria. La medida incorpora tanto a vehículos radicados en el distrito como a los que provienen de otras jurisdicciones, en tránsito por el territorio porteño.

El Ministerio de Seguridad de CABA sostuvo en un comunicado que la fiscalización permanente y rigurosa en la identificación vehicular contribuye de manera directa a “hacer de Buenos Aires una Ciudad cada vez más segura”.

La correcta exhibición de la patente protege a la ciudadanía, barre con zonas grises en las que pueden operar infractores y, a la vez, ofrece una herramienta eficaz para el combate contra diferentes modalidades de delito, incluidos delitos complejos y crímenes organizados.

Casi 8 mil motos fueron secuestradas en lo que va del año

El documento oficial precisa que circular sin patente o con la identificación adulterada constituye un delito tipificado en la legislación y puede ser sancionado penalmente.

“Desde el Ministerio de Seguridad seguiremos trabajando de manera sostenida para reforzar los controles y proteger a la ciudadanía”, aseguraron en la comunicación.

Por último, indicaron que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con dispositivos tecnológicos para detectar anomalías en la documentación vehicular y chapas patentes, lo que incrementa el poder de fiscalización de los agentes y permite actuar de forma rápida ante eventuales situaciones irregulares.

Las autoridades remarcaron, una vez más, que la exhibición de la chapa identificatoria y la documentación respaldatoria no solo responde a una exigencia legal, sino que apunta a preservar el orden público y resguardar el bienestar de quienes circulan por CABA.

La cartera a cargo del sistema de prevención y seguridad vial insistió en la importancia de que la normativa se cumpla estrictamente y recordó que, ante la detección de vehículos en infracción, se procede al secuestro y a la remisión correspondiente de las unidades, a fin de desalentar prácticas ilegales y consolidar un entorno urbano más confiable.

