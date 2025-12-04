Crimen y Justicia

Acusaron a Dylan Cantero por regentear la venta de droga de Los Monos en la zona sur de Rosario

El hijo del fundador histórico de la banda narco fue imputado junto a su hermana Mariana por estar al mando de la cadena de comercialización de estupefacientes. Al joven baleado lo detuvieron tras recibir el alta

El último hijo del fundador
El último hijo del fundador de Los Monos fue detenido e imputado

Dylan Lautaro Cantero (21), hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fue imputado este jueves junto con una de sus hermanas por venta minorista de droga en la zona sur de Rosario. El joven, que había sido baleado en octubre y en noviembre en cercanías de su casa de barrio La Granada, fue arrestado el viernes de la semana pasada ni bien fue dado de alta en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

El fiscal provincial César Pierantoni acusó a Dylan, a su hermana Mariana Cantero, Luzmila Melani Barrías y Sebastián Reyna por haberse dedicado al narcomenudeo entre marzo y septiembre de este año.

Según explicó ante el juez Rodrigo Santana, los integrantes del clan Cantero habrían ocupado el rol de presuntos organizadores de la estructura que comercializaba marihuana y cocaína, principalmente, en el barrio Las Flores.

Según la investigación del fiscal que integra Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Reyna y Barrías son personas de estrecha confianza de Dylan y Mariana. Ambos se encargaron de mantener contacto con quienes comercializan la droga en los distintos búnkeres de la zona sur, y también utilizan una propiedad de barrio La Granada para acopiar la droga.

El domicilio donde guardaban la droga fue allanado el 25 de septiembre pasado. Allí, la Policía incautó 1,928 kilos de marihuana, 776 gramos de cocaína, una balanza de precisión, bolsas de bicarbonato de sodio y una bolsa con precintos, que se utilizan para fraccionar el estupefaciente. También se secuestraron 45 cartuchos calibre .22, 39 cartuchos calibre 9 milímetros, una Toyota Hilux modelo 2016, una Honda Wave y una Honda Tornado.

El fiscal Pierantoni también llevó a audiencia a Maia Solange Alcaraz, pero no como presunta integrante de la organización. En su caso, es porque la Policía de Santa Fe halló en su domicilio una pistola calibre 9 milímetros y ocho cartuchos de ese calibre el pasado 28 de noviembre durante un allanamiento.

El 28 de noviembre, casualmente, fue dado de alta Dylan Cantero del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras permanecer 11 días internado después de haber resultado herido de varios disparos en el abdomen, en una pierna y en una mano en cercanías de su casa de barrio La Granada. En ese ataque, perpetrado el 17 de noviembre, también fueron lesionadas sus sobrinas de 12 años y 1 año y 8 meses, quienes fueron asistidas en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresaron fuera de peligro.

Ni bien tuvo lugar la balacera donde resultaron heridos Dylan y sus sobrinas, el joven Cantero fue llevado rápidamente al Hospital Roque Sáenz Peña –desde donde luego lo derivaron al HECA– en un taxi que era manejado por Sebastián Reyna, hoy imputado y preso como su presunto mando medio en la cadena minorista de venta de droga.

El hijo del fundador histórico de Los Monos ya había sido atacado a tiros el 15 de octubre pasado, también a metros de su domicilio. En esa ocasión, el disparo había impactado en una de sus piernas. Estuvo menos de un día internado en el HECA, hospital que fue baleado horas después de que él fuera dado de alta. En la escena del atentado –por el que ya hay cinco imputados–, la Policía secuestró una nota dirigida a Dylan.

Por resolución del juez Santana, la audiencia imputativa de este jueves pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes. Cuando se reanude, expondrán las defensas y se discutirán las medidas cautelares.

