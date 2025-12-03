Un policía mató a uno de los ladrones que intentaron robarle la moto en José León Suárez

Un cabo de la Policía Federal mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle la moto en José León Suárez

Un cabo de la Policía Federal que se encontraba de civil mató este martes a un delincuente que intentó robarle la moto, junto a dos cómplices que se dieron a la fuga, en la localidad bonaerense de José León Suárez, en el partido de San Martín, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre la calle Andrade, a metros del Camino del Buen Ayre, donde el efectivo de la PFA, de 32 años y que presta servicio en la comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, fue sorprendido por tres ladrones mientras circulaba a bordo de su rodado.

Al ser interceptado por los tres sospechosos armados, el policía se identificó como miembro de la fuerza, extrajo su arma reglamentaria y, de acuerdo a las fuentes, se produjo un enfrentamiento armado.

Uno de los ladrones, identificado como Ángel Aguirre, resultó herido en la zona del abdomen y quedó tendido sobre la calle de tierra. Por su parte, el resto de la banda huyó sin cometer el robo y todavía son buscados por la Policía.

Herido de bala, Aguirre fue trasladado consciente al Hospital Eva Perón (ex Castex), en San Martín, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, pero finalmente murió. En su poder se halló una réplica de pistola, que habría utilizado para intimidar a la víctima.

La fiscal Mariela Paladino, de la UFI N° 5 de San Martín, cambió la imputación que fue de lesiones agravadas por el uso de ama de fuego a homicidio. El agente fue notificado en la Comisaría 4ª de José León Suárez.

Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas, pero sí le secuestraron su arma reglamentaria para ser peritada.

Al mismo tiempo, Paladino espera el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el resultado de la autopsia para adoptar temperamento respecto al cabo.

Antecedente en Morón

A principios de noviembre, un agente retirado de la Policía de la Ciudad mató a uno de los dos motochorros que intentaron robarle cuando llegaba a su casa en el partido bonaerense de Morón. El hecho ocurrió poco antes del mediodía y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo comenzó instantes después de que el ex policía estacionaba su vehículo frente a su domicilio sobre la calle Estomba.

El hombre, de 45 años, se encontraba acompañado de su esposa. Ambos estaban por descender cuando fueron sorprendidos por los ladrones, que frenaron detrás de ellos.

Un policía mató a uno de los motochorros que intentó robarle

Según informaron fuentes del caso a este medio, uno de los asaltantes bajó de la moto, fue directamente hacia la puerta del acompañante y rompió el vidrio. El policía retirado relató que el motochorro estaba armado y los apuntó. Frente a la amenaza, disparó con su pistola reglamentaria, una Bersa TPR9 calibre 9mm.

El disparo alcanzó en el pecho al ladrón, que salió corriendo para volver a la moto donde lo esperaba su cómplice, ambos llevaban casco. El herido alcanzó a subirse al vehículo, pero apenas iniciaron la marcha, cayó desplomado al asfalto a menos de cinco metros.

El delincuente fallecido no había sido identificado hasta el cierre de esta nota

Ante esta situación, el conductor de la moto se detuvo brevemente, revisó a su compañero, tomó algo de entre sus pertenencias y huyó del lugar. Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

Minutos después al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Sexta de Morón. También personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que comprobó la muerte del motochorro, quien no llevaba documentación y hasta el cierre de esta nota permanecía identificado solo como masculino NN.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del mencionado distrito, a cargo de los fiscales Matías Rappazzo y Hugo Ravizzini, quienes no adoptaron ningún temperamento respecto del policía porque, en principio, lo ocurrido se enmarca como un hecho de legítima defensa.