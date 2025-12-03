Crimen y Justicia

Se conocieron lo primeros datos de la autopsia del menor de 10 años asesinado en Tucumán

El adolescente acusado del crimen continuará alojado en un centro de salud mental hasta tanto estén los resultados de las pericias psiquiátricas

El hecho ocurrió en una vivienda del pasaje Paraguay al 100, en el barrio Villa 9 de Julio (Google Maps)

En las últimas horas se conocieron nuevos datos acerca de la muerte del niño de 10 años ocurrida el lunes en una vivienda en Tucumán. La Justicia provincial obtuvo el informe preliminar de la autopsia, solicitado por la Fiscalía, en donde se detalló la causa del fallecimiento. Por el hecho, un adolescente de 16 permanece alojado en un centro de menores como presunto autor del crimen.

Mientras se aguardan los resultados de nuevas pericias para precisar otros aspectos técnicos, los primeros datos indicaron que el menor murió por estrangulamiento manual, durante la madrugada. El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Pedro Gallo, quien dispuso la adopción de diversas medidas al momento que se conoció el hecho.

Este martes, la jueza Judith Solórzano encabezó una audiencia donde se abordó la situación procesal del principal sospechoso. En este contexto, la magistrada ordenó la conformación de una junta médica interdisciplinaria para evaluar la imputabilidad del joven, luego de que un análisis médico forense señalara que el joven comprendía la realidad y no registraba alteraciones psíquicas que lo apartaran de sus facultades.

Sin embargo, recomendaron la realización de estudios complementarios. El tribunal dispuso que la pericia sea realizada por un equipo de médicos, psiquiatras y psicólogos, con un plazo de 15 días, tal como indicó el portal La Gaceta. Mientras tanto, el adolescente permanecerá alojado en el hospital de Salud Mental Infantojuvenil Obarrio, del Gobierno de Tucumán. Al mismo tiempo, Gallo solicitó que los hermanos de la víctima, de 15 y 11 años, presten declaración testimonial bajo el sistema de Cámara Gesell.

El adolescente permanecerá alojado en un centro de salud mental

Qué dijo el sospechoso

El crimen ocurrió en un domicilio del pasaje Paraguay al 100, donde la víctima residía junto a dos hermanos menores, bajo la tutela de un tío abuelo. El chico de 16 mantenía un vínculo cercano con los tres niños, de hecho su hermana lo confirmó. “Era amigo de los tres hermanos y se quedaba a dormir en la casa de los chicos”, sostuvo.

Alrededor de las 7 de la mañana, el adolescente retornó a su domicilio y habría relatado a su madre que había cometido un error. Posteriormente, el joven fue demorado por la Policía, luego de que él mismo alertara sobre la presencia del cuerpo sin vida y proporcionara información sobre el episodio que lo involucraba.

A partir de ese momento, el fiscal ordenó su traslado a un Centro de Admisión y Derivación (CAD) para adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. En el domicilio donde encontró el cuerpo, las autoridades policiales y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) recabaron todo tipo de información para la reconstrucción de los hechos.

Por su parte, la familia indicó que se encontraba bajo tratamiento psicológico y había atravesado episodios de angustia, a pesar de no existir conductas violentas previas. Relataron que solía salir a caminar como método para tranquilizarse ante situaciones de malestar emocional y detallaron antecedentes de situaciones personales adversas y problemas psicológicos.

La hermana relató que, posterior al episodio, el adolescente llegó a su casa y abrazó a su mamá y le pidió perdón. Incluso le envió mensajes a una tía residente en Buenos Aires en los que hizo referencia a intenciones suicidas y expresó disculpas. La joven contó que en el último contacto que tuvieron, él le sugirió que se mudaran. “Lo último que me mandó fue un mensaje a mí diciéndome que nos vayamos a vivir a otro lado”, reveló.

La investigación continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía, el Juzgado interviniente y personal policial. Las evaluaciones técnicas buscan establecer el estado de salud mental del joven en el momento del hecho y determinar si comprendía la naturaleza de sus actos, en cumplimiento de la normativa vigente.

