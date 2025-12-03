Crimen y Justicia

Horror en La Rioja: denunciaron a un hombre por filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas

La Justicia le secuestró más de 100 CD’s, dos computadoras y una cámara. Por el momento no fue detenido

Guardar
El hombre está acusado de filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas: solo le alquilaba el departamento a mujeres en la rioja

Un hombre de la ciudad de La Rioja fue denunciado ante la Justicia por un hecho aberrante: lo acusan por filmar con cámaras ocultas a las inquilinas de las casas que tienen en renta. El caso ya está siendo investigado.

El propietario, cuya identidad no trascendió, fue denunciado tras el hallazgo de cámaras ocultas en las unidades que alquilaba en un complejo ubicado en la calle Carlos Gardel al 9000, en el barrio Luis Vernet.

La primera víctima que radicó la denuncia ante la Fiscalía local fue Ana, una estudiante universitaria.

En diálogo con C5N, la joven relató cómo descubrió la presencia del dispositivo. Una noche, al escuchar ruidos extraños, encendió la linterna de su celular y notó el reflejo de una lente en el ventiluz de su habitación. Junto a una amiga, retiró la rejilla y constató que se trataba de una cámara. Al extraer la tarjeta de memoria y revisarla, accedió a los videos donde quedaba registrada mientras dormía.

“En principio no creía que fuese una cámara, hasta que conecté la memoria en mi celular y vi los videos. Todo me parecía un horror. Apuntaba a mi cama y grababa de noche, se veía clarito de noche”, describió.

A partir de este hallazgo, Ana se comunicó con otras inquilinas del mismo complejo y constató que al menos otras dos mujeres habían identificado cámaras similares: una encontró un dispositivo en el baño y la otra fue testigo de la instalación de una cámara en el ventiluz por parte del propietario.

Según confirmaron, el hombre tenía copia de las llaves de todos los departamentos y accedía a las unidades “con permiso”, aunque ninguna de las inquilinas sospechó jamás de él debido a su apariencia atenta y confiable.

“La verdad nunca dudé de él, porque siempre fue atento. Es más, le recomendaba a mis amigas para que alquilaran departamentos, pero por suerte nunca pudieron”, sostuvo Ana en su declaración ante el canal de noticias.

En las tres denuncias presentadas hasta el momento, las víctimas coincidieron en que el propietario fijaba reglas específicas al momento de alquilar, permitiendo la estadía ocasional de amigas pero prohibiendo la de parejas. Solo le alquilaba a mujeres.

Todas desconocían la existencia de los dispositivos de grabación hasta el momento en que alguno de ellos fue descubierto fortuitamente.

“Él tenía copias de las llaves de los departamentos y entraba con nuestro permiso, pero nosotras no desconfiábamos. Hace poco cumplí un año acá, y estuve a punto de renovar el contrato. Desde que yo llegué vi las cintas negras, pero nunca me di cuenta de que era una cámara”, sostuvo refiriéndose al dueño, quien es casado y tiene dos hijas.

A su turno, la jueza de la cauda, Gisela Flamini, explicó a C5N que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, aún sin imputación directa, ya que debe definirse el encuadre legal.

“Todavía el hombre no está imputado, pero hay que definir cuál es el delito”, puntualizó. La magistrada confirmó que es el primer caso de estas características registrado en la provincia de La Rioja y que ha generado fuerte impacto.

En el marco del procedimiento judicial se dispusieron medidas cautelares para proteger a las mujeres y se realizaron allanamientos en el complejo habitacional y en el domicilio del sospechoso.

Durante estos procedimientos, el personal judicial incautó “más de una cámara en los departamentos de las chicas” y una multiplicidad de soportes informáticos y de almacenamiento: en el domicilio del propietario se encontraron dos cajas repletas de CD’s (una con más de 80 y otra con más de 90 unidades), dos computadoras y una cámara de filmación digital, según detalló la jueza Flamini. El análisis de este material, pendiente de peritaje, será determinante para esclarecer el objetivo del acusado y la magnitud de la conducta desplegada.

“El hecho nos ha consternado como sociedad”, dijo la magistrada, quien remarcó que la calificación inicial corresponde a violencia digital, aunque la situación procesal del hombre dependerá de los resultados de las pericias forenses sobre el contenido audiovisual y la determinación de la finalidad de las grabaciones.

En ese sentido, el avance del expediente podría incluir cargos por violación de privacidad y otros delitos informáticos, en función del volumen de la evidencia y las circunstancias específicas de cada caso.

Por el momento, el propietario no fue detenido, pero la Justicia aguarda los informes técnicos para orientar la investigación, mientras se garantizan medidas de protección para las víctimas y se insta a otras posibles damnificadas a radicar su denuncia ante las autoridades judiciales.

Temas Relacionados

La Riojacámaras ocultasinquilinasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Drama en La Plata: le robaron lupas de 3.500 dólares a un cirujano cardiovascular y pide ayuda para recuperarlas

Ocurrió entre las calles 13 y 39. Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Drama en La Plata: le

Investigan a un estudiante de informática por crear videos porno con IA usando rostros de menores

El sospechoso fue denunciado en agosto pasado por dos de sus víctimas, que tenían 16 y 17 años al momento de los hechos. Será indagado en las próximas horas

Investigan a un estudiante de

Llegaron a su fiesta de egresados y descubrieron que los habían estafado

El escándalo estalló el sábado pasado, cuando los chicos de la escuela Eduardo Chahla llegaron vestidos de gala para la ocasión y en el salón no los estaban esperando. Se hicieron cuatro denuncias

Llegaron a su fiesta de

Crimen de la jubilada en San Isidro: el rol de “Milanesa” y su vínculo con un líder de la Banda del Millón

El sospechoso fue detenido este martes por el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga. Según la investigación, él no ingresó a la casa de la víctima, pero su papel en el asalto fue clave

Crimen de la jubilada en

“Fue una boludez”: habló un amigo de uno de los argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami

El hombre, vecino de la peluquería de Diego Xiccato, uno de los arrestados, aseguró que nunca los vio en nada raro y contó que todo ocurrió en el marco de una despedida de soltero

“Fue una boludez”: habló un
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026: bombos, sedes y los seis clasificados que restan definirse

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

Periodismo digital con IA: avances

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas