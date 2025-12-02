Detuvieron a efectivos de seguridad que realizaban controles truchos a tours de compras en Salta

Los detenidos pertenecen a distintas fuerzas de seguridad (El Tribuno)

Una investigación federal expuso una organización criminal integrada por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, la Policía de Santiago del Estero y un civil, responsable de montar controles viales apócrifos en rutas del noroeste argentino. El grupo extorsionaba a tours de compras y vehículos sospechados de contrabando, cobrando coimas a cambio de permitir el paso sin inspecciones.

El caso, que involucra a presuntos nexos con redes de narcotráfico y complicidad interna, motivó una serie de allanamientos y la detención de cinco acusados, según revelaron fuentes judiciales.

El juez federal Guillermo Molinari ordenó la detención e imputación de cinco sujetos, cuatro de los cuales integraban fuerzas estatales. Entre los arrestados figuran B. M. (Policía Federal Argentina), R. C. (Policía de la provincia de Santiago del Estero), el civil S., y el gendarme M., mientras que un quinto integrante, apodado “Bebe”, permanece prófugo. Se trata de otro efectivo de la Policía santiagueña, quien habría huido hacia el departamento Anta, en la provincia de Salta.

De acuerdo con la información difundida, la pesquisa se inició por denuncias de viajeros de tours de compras que recorrían el trayecto desde Orán, Salta hacia el sur del país.

Según la Unidad de Investigaciones Antidrogas Santiago del Estero (Gendarmería), los integrantes de la banda instalaban falsos controles viales con conos, chalecos, linternas y armas, imitando procedimientos oficiales.

El objetivo era obtener pagos en efectivo de los conductores de ómnibus y vans con mercadería contrabandeada, bajo amenaza de decomisos o sanciones inexistentes.

Los viajeros identificaron los mecanismos intimidatorios y denunciaron los hechos. La investigación permitió seguir a los sospechosos durante cuatro meses, estableciendo patrones y horarios en las rutas nacionales clave, como la Ruta 16.

Mediante un fuerte trabajo de campo y escuchas, los uniformados federales constataron que los individuos se coordinaban mediante teléfonos móviles y contaban con información detallada sobre los vehículos y recorridos de los tours de compras, según testigos y material incautado.

El jueves pasado, según informó el portal del diario El Tribuno, agentes de Gendarmería detectaron la presencia de la banda sobre la Ruta 16, donde aguardaban a varios vehículos procedentes de Orán.

Los elementos secuestrados a los detenidos (El Tribuno)

Los sospechosos se encontraban uniformados, con elementos y equipamiento policial, listos para desplegar su falso operativo. La irrupción de las fuerzas federales derivó en la reducción y aprehensión de tres de los acusados. Poco después, personal judicial y policial ejecutó allanamientos en Granadero Gatica y en viviendas de Monte Quemado y Quimilí.

Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos figuran prendas oficiales, chalecos balísticos, armas de fuego, conos, dinero, teléfonos celulares y dispositivos lumínicos utilizados para simular retenes legítimos.

Además, la investigación reveló la posible existencia de nexos con informantes en la frontera norte y con circuitos ilegales de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el expediente, la banda recaudaba sumas millonarias en coimas y aplicaba tarifas diferenciadas según la mercadería y el pago acordado con los coordinadores de los tours.

Los fondos decomisados en los procedimientos también serán parte de la causa por infracción a la ley 23.737, en la que se investiga la posible participación en redes de tráfico de droga.

Respecto al prófugo identificado como “Bebe”, la Policía provincial mantiene activa una orden de captura, ya que según las primeras pesquisas se habría desplazado hacia la provincia de Salta, apenas detectó el avance de la investigación.

El resto de los implicados permanece bajo custodia en dependencias de Gendarmería Nacional, en celdas separadas.

El juez federal Guillermo Molinari inició la ronda de indagatorias y avanza en la reconstrucción del funcionamiento interno de la banda.

A excepción del prófugo, todos los imputados son oriundos o residentes de Monte Quemado, lo que permitió acelerar los allanamientos y neutralizar el despliegue de la agrupación, destacaron las fuentes.