Cómo será el nuevo juicio por la muerte de Maradona: el cronograma que decidieron los jueces

Pidieron incorporar como testigos a los dirigentes del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata, el último equipo que dirigió Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Maradona tendrá un cronograma diferente a la del debate que resultó nulo a principios de este año por las irregularidades de la ex jueza Julieta Makintach. Así lo definieron este martes los integrantes del TOC N.º 7, a cargo del caso, informaron a las partes cuáles serán los días y horarios en los que habrá audiencia.

“La decisión del tribunal es que el juicio se realice los días martes, miércoles y jueves entre las 10 y las 17 horas”, dijo el magistrado Alberto Gaig al final de la audiencia preliminar. La audiencia, convocada para acordar pruebas y testigos, comenzó a las 10:45 de la mañana y se extendió hasta casi las 15 horas.

La definición va en línea con la postura que mostraron los jueces desde que tomaron la causa, quienes dijeron explícitamente y demostraron su intención de actuar con celeridad para reactivar el debate oral cuanto antes.

En este sentido, según lo planteado en la audiencia de este martes, el nuevo juicio por la muerte de Diego tendrá dos diferencias sustanciales con respecto al anterior. En primer lugar, se realizará en tres jornadas semanales en vez de dos, como se hacía antes. Esto hará, en consecuencia, que se avance más rápido hacia el veredicto.

Por otro lado, la Fiscalía -encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren- pidieron achicar su lista testigos y propusieron que el debate oral se realice con 90 testimonios en vez de los más de 170 sugeridos previamente.

Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, los jueces del caso Maradona

Sin embargo, como muchos de los testimonios ofrecidos los comparten también con los abogados defensores, el tribunal les pidió a todas las partes que acuerden los nombres a desistir y presenten en conjunto un listado ya depurado.

De concretarse la intención del Ministerio Público, esto también provocaría que el juicio se acelere. Con más audiencias y menos testigos, el debate oral por la muerte del Diez, que tiene fecha de inicio para el 17 de marzo, podría acotarse varias semanas y llegar a una resolución antes de mitad de año.

Cabe aclarar que más allá de la propuesta de los fiscales, hay abogados querellantes y defensores que tienen testigos personales que quieren mantener. Fernando Burlando, por ejemplo, que representa a Dalma y Giannina Maradona, solicitó este martes sumar 8 nuevos testigos de su parte.

Burlando con Dalma y Giannina Maradona este martes en San Isidro. Fotografía: RS Fotos

Se trata de cinco médicos de la clínica Ipensa de La Plata, donde Diego estuvo internado a fines de octubre de 2020; a Salvador Ferrer y Rubén Ariel Pellegrino, presidente y vicepresidente en ese momento del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata, último equipo que dirigió; y Gabriel Buono, asistente de Diego.

El abogado Felix Linfante, en representación a Jana Maradona, coincidió con la reducción de la fiscalía, pero mantuvo sus dos testigos particulares: Claudio Bellocopit y Nelson Castro.

El defensor de Leopoldo Luque, a su vez, pidió incorporar los testimonios de 11 médicos cardiólogos que atendieron a Diego en diferentes oportunidades y que se referirán al estado del corazón del Diez en los años previos a su fallecimiento.

Con respecto a la prueba a evaluar durante el proceso, la Fiscalía ratificó la mayoría de la ya propuesta para el otro debate, aunque desistió de la inspección ocular a la casa de Tigre donde falleció Maradona.

Burlando, por su parte, pidió una reedición de la maqueta de la vivienda en cuestión -presentada en el juicio anterior como elemento visual para los testigos- y un croquis a escala.

Jana Maradona y su abogado Gustavo Pascual. Fotografía: RS Fotos

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, pidió que se incorpore a la prueba otro informe forense que ya había solicitado en el juicio anterior. Las partes se mostraron de acuerdo.

Con este panorama, el juicio por la muerte de Maradona se reiniciará el 17 de marzo de 2026. Son siete los imputados que estarán en el banquillo de los acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlni; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Todos ellos están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. En el transcurso del proceso, se debatirán y juzgarán qué responsabilidades médicas tuvo cada uno en el desenlace del Diez, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.