Crimen y Justicia

Cinco personas atacaron a golpes y patadas a dos hombres en pleno centro de la ciudad de Córdoba

La pelea entre varios individuos generó caos en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Se desconocen los motivos que desencadenaron los ataques

Detuvieron a seis hombres y a una mujer por la disputa con palos (Video X: @PoliciaCbaOf)

Una violenta pelea entre un numeroso grupo de personas se desató este lunes por la tarde en una concurrida zona de Córdoba. La Policía debió intervenir y al menos siete individuos quedaron detenidos.

El enfrentamiento tuvo lugar en el cruce de las calles Rivadavia y Rosario de Santa Fe, justo en la plaza San Martín, en horas de la tarde, ante la presencia de varias personas que caminaban por el lugar. Un transeúnte registró el momento que contó con agresiones físicas como golpes de puños y patadas.

Las imágenes mostraban a dos hombres replegándose mientras al menos cinco personas los atacaban. En la filmación se puede ver que uno de los agredidos recibía ataques con objetos que parecían ser palos de larga extensión, color blanco.

El enfrentamiento tuvo lugar en el centro de Córdoba, cerca de la Plaza San Martín

En otras de las escenas, captadas también por las cámaras de seguridad de la Policía, uno de los agredidos quedó tendido en el piso rodeado de los cinco implicados. A través de los golpes propinados, los atacantes los obligaron a retroceder en dirección a la calle Rosario de Santa Fe.

La intervención policial se produjo poco después de la confrontación, cuando los efectivos de seguridad lograron detener a siete personas vinculadas al tumulto. De acuerdo con el reporte oficial compartido por el mencionado portal local, se trató de seis hombres y una mujer, quienes fueron arrestados en la intersección de San Jerónimo e Independencia, otra concurrida esquina del microcentro cordobés.

Siete personas quedaron demoradas

Aún se desconocen los motivos que originaron el enfrentamiento, como si existía una relación previa entre los involucrados. Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación y puesta a disposición de la Justicia.

Las autoridades reforzaron la presencia de efectivos en los alrededores de la plaza San Martín a raíz del incidente, con el objetivo de preservar la seguridad en el principal pulmón verde del barrio Centro.

El caso permanece bajo análisis judicial y no se reportaron heridos de gravedad, aunque continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades de quienes formaron parte de la pelea.

Un enfrentamiento entra motoqueros en Berisso dejó un hombre inconsciente

Una violenta pelea tuvo lugar a principios de noviembre durante una concentración masiva de motociclistas en la avenida Montevideo, en el centro de Berisso. El episodio se produjo cerca de las tres de la mañana, cuando aproximadamente cuarenta motos se reunieron en las inmediaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.

Un joven cayó al suelo y fue atacado a patadas por al menos tres personas

La presencia de los participantes y el constante ruido de los motores alteraron a los vecinos, quienes relataron que los sonidos de los caños de escape alcanzaron niveles que hicieron vibrar ventanas y muros.

El evento, inicialmente caracterizado por aceleradas violentas y maniobras peligrosas, derivó en un incidente mucho más grave. En medio de la tensión y el caos provocado por las picadas ilegales, una discusión entre varios asistentes desembocó en una pelea grupal.

Las imágenes que circularon en redes sociales, grabadas por testigos, mostraron el momento en que un joven cae al suelo y es atacado a patadas por al menos tres personas. Amigos del agredido intervinieron poco después y lograron frenar la golpiza, evitando consecuencias más serias. “De milagro no terminó en tragedia. Cada vez son más frecuentes las peleas entre los chicos y no hay control de nadie”, comentó un vecino.

Los residentes del área manifestaron reiteradas quejas por la frecuencia de estas reuniones, las carreras clandestinas y los enfrentamientos posteriores que, según denuncian, se han convertido en una postal de las madrugadas de Berisso.

“Generan inseguridad en las calles, no te dejan dormir y las autoridades no hacen nada”, relató uno de los residentes del lugar en diálogo con la prensa local.

